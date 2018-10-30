Зачем Голливуду нужен координатор по секс-сценам

Правообладатель иллюстрации John Springer Collection/Getty Image caption Французский режиссер Морис Турнёр на съемках собственного фильма держит табличку "Конец"

В съемках сексуальных сцен в кино и на телевидении грядут перемены. На этот раз позитивные, поскольку только что одна из самых влиятельных киностудий Голливуда HBO объявила, что отныне на съемках всех интимных сцен студии будет присутствовать специальный координатор по интиму.

После скандального разоблачения сексуальных домогательств со стороны влиятельного в прошлом голливудского продюсера Харви Вайнштейна эта мера не кажется излишней, а многим инсайдерам индустрии и вовсе - давно назревшей.

Первый опыт успешно прошел во время съемок второго сезона набирающего популярность сериала HBO "Двойка" (The Deuce) о реалиях порнографической индустрии Нью-Йорка в 1970-е: студия впервые пригласила Алисию Родис в качестве координатора интимных сцен.

Как пишет британская газета Times, HBO взяла Родис на должность по просьбе одной из звезд сериала (не называя, какой именно), и на съемочной площадке координатор является связующим звеном между актерами и режиссером, решая наиболее щепетильные вопросы, которые актерам не всегда удобно вслух проговаривать.

Одна из задействованных в сериале актрис Эмили Мид сказала, что присутствие Родис на съемочной площадке все сразу изменило.

В интервью журналу Rolling Stone Мид призналась, что в том, что касается постельных сцен, "ты предоставлена сама себе, ты просто делаешь то, что и в реальной жизни. И в этом-то и проблема, если ты не хочешь, чтобы это ощущалось как в реальной жизни".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кэтлин Тернер и Мэттью Рис в спектакле 2000 года "Выпускник" в Лондоне, Эксперты говорят, что в театре тоже необходим кординатор по интимным сценам

Секс на откуп режиссеру

Казалось бы, все актеры еще до начала съемок подписывают райдер [перечень условий] на участие в интимных сценах, если таковые имеются, но проблема в том, что условия составлены в общих чертах да и в сценарии далеко не всегда всё бывает подробно прописано в плане того, что и как проделывают герои в сцене, тем более в постельной.

Все это оставлено на откуп режиссерскому видению, а видение бывает разное, как и его воплощение.

"Что касается интимных моментов, от поцелуев до собственно секса, то было так, что режиссер просто говорил: "Поступайте, как вам сподручнее", - цитирует Times Алисию Родис. - Но если вы не предлагаете [актеру] никакой программы действий, никакой стратегии поведения, а просто просите их поваляться в постели, то что вы, по сути, от них хотите - чтобы они занялись сексом? Или что-то выразили посредством телодвижений? Поэтому если у вас нет на съемках координатора по интимным сценам, то может оказаться так, что вы не покажете то, что хотите показать [этой сценой], а в худшем случае, ваши актеры будут чувствовать себя так, как будто над ними надругались".

Более подробно о том, с чем может столкнуться актриса или актер на съемочной площадке, рассказал изданию Holywood Reporter Джон Рубинштейн, основатель и глава кастингового агентства Authentic Talent and Literary Management с представительствами в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе.

"Проблемы в основном возникают, когда режиссер или продюсер подходят к актрисе на съемочной площадке и просят о чем-то, что согласовано не было, типа: "Слушай, вся съемочная группа устала, все хотят домой. На часах двенадцать ночи, мы все валимся от усталости. Осталось доснять этот эпизод. То, что мы отсняли - ну, не годится. Сними ты это полотенце". Или: "эта рубашка совершенно не оттуда. Давай, ты ее снимешь?" И вот ты вдруг оказываешься в окружении 20 человек, и все ждут тебя, и ты думаешь: "Да, ладно…" Это происходит сплошь и рядом".

Правообладатель иллюстрации Brook Mitchell\City of Sydney Image caption Профсоюз актеров намеревается в будущем оговорить даже то, как "играть поцелуи"

Специалисты интимного профиля

Чтобы подобного не происходило, в 2016 году Алисия Родис основала международное сообщество Intimacy Directors International (IDI) , которое оказывает консультационные услуги в сфере кино и театра по вопросам этического обращения с актерами и исполнителями в кино и на сцене.

Пока на сайте сообщества зарегистрировано лишь шесть специалистов этого профиля, но сообщается, что список вскоре будет пополняться.

Там же опубликованы и основные положения относительно того, как следует обращаться со столь деликатным материалом, то есть съемкой сцен интимной близости - от поцелуев до полномасштабного секса и их изображением. Среди них, в частности, есть такие:

никаких обнаженных сцен не должно быть на стадии прослушивания и кастинга,

в отдельных случаях к актеру может быть предъявлено требование быть на прослушивании, например, в купальном костюме, но ему об этом должно быть сообщено заранее,

в случае повторного прослушивания если требуется нагота или полуобнаженный показ, то актер может привести с собой доверенное лицо,

режиссер должен четко и ясно проговорить с актерами все интимные сцены, где есть симуляция секса или нагота до подписания контракта, во время репетиций и во время собственно съемок/спектакля.

Помимо этого определяется роль координатора по интимным сценам, который должен четко прописать хореографию сцены, то есть оговорить с актерами, кто где кого трогает и каким именно образом; убедиться в том, что актерам есть чем прикрыться в перерывах и что в момент съемки присутствуют только самые необходимые члены группы.

Как "играть поцелуи"?

В Британии профсоюз актеров и творческих работников Equity также, как сообщалось еще в начале 2018 года, работает над составлением схожего свода уложений, где предлагается заранее оговаривать с актерами, будут ли во время съемок сцены с поцелуями взасос, и включено требование, чтобы интимные части тела актера или актрисы были прикрыты соответствующим реквизитом.

Все это не менее актуально и для театральной сцены. Как пишет британская театральная газета Scene ("Сцена"), составлением правил "Cекс на сцене" вот уже несколько лет занимается постановщица сценического движения Ита O'Брайен. По ее мнению, "режиссер по интиму" так же необходим, как хореограф или постановщик боевых сцен.

"Все понимают, что люди не умеют драться на саблях, поэтому приглашается кто-то, кто их этому учит. Точно так же, все понимают, что фокстрот могут танцевать не все, поэтому приглашается хореограф. А что касается секса и сексуального выражения, то все же это знают, так чего же об этом заботиться!" - говорит О'Брайен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картина "Последнее танго в Париже" получила культовый статус, однако Шнайдер после него почти не снималась

В исторической перспективе

Дело, конечно, не только в недавнем голливудском скандале с сексуальными домогательствами. Актрисы не раз в прошлом жаловались на некорректное обращение на съемочной площадке, будь то неоправданное сценарием требование появиться обнаженной или же при съемке постельных сцен.

Хотя тут надо оговориться: жаловаться публично тоже готова не каждая из опасений, что если она будет поднимать слишком много шума, то ее впоследствии никто не захочет снимать. К тому же многие по молодости и неопытности не знают своих прав, а порой просто боятся перечить режиссеру, тем более именитому.

Наиболее печально известный подобный случай связан с французской актрисой Марией Шнайдер, сыгравшей главную роль в фильме Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже", где ее партнером был харизматичный Марлон Брандо.

Эта эротичная драма была снята в 1972 году, и только в 2007 в интервью британской газете Daily Mail Шнайдер рассказала, что сцена анального секса изначально не была в сценарии, и описала, как ее вынудили в ней сыграть.

"Дело в том, что это была идея Марлона. Они мне только сказали об этом прямо перед съемкой, и я страшно разозлилась. Я должна была бы позвонить своему агенту или попросить юриста прийти на площадку, потому что нельзя никого заставить делать то, чего нет в сценарии, но тогда я этого не знала. Марлон мне сказал: "Мария, не волнуйся, это всего лишь кино", но, когда мы ее снимали, даже несмотря на то, что то, что делал Марлон, было не по-настоящему, плакала я настоящими слезами. Я чувствовала, что меня унизили и, честно говоря, даже как будто изнасиловали - как Марлон, так и Бертолуччи", - сказала актриса.

Шнайдер призналась, что после выхода этого фильма в прокат у нее был нервный срыв (от которого, по мнению критиков, она так и не смогла восстановиться вплоть до своей смерти в 2011 году) и она так и не смогла простить Бертолуччи и даже не поздоровалась с ним, встретив его 17 лет спустя после съемок "Последнего танго".

Правообладатель иллюстрации Foc Kan/Getty Image caption Лея Сейду и Адель Экзаркопулос - исполнительницы главных ролей в фильме "Жизнь Адели"

Много экивоков было связано и с эротической картиной Абделатифа Кешиша "Жизнь Адели" (Blue Is the Warmest Colour) о взаимоотношениях двух молодых женщин, которых сыграли Леа Сейду и Адель Экзаркопулос.

Когда этот фильм получил в 2013 году Пальмовую ветвь на Каннском фестивале, то ни от кого не укрылось, что режиссер и исполнительницы главных ролей практически не разговаривают друг с другом.

Выяснилось, что актрисы были недовольны его творческим методом - Кешиш известен тем, что снимает по сто дублей. И все бы ничего, если бы речь не шла об эротической драме, в которой, к примеру, присутствует шестиминутная постельная сцена.

И хотя секс был симулирован, в интервью британской газете Independent на вопрос, не чувствовала ли она, что снимается в некой "мужской фантазии", Сейду сказала: "Да. Разумеется, порой это было очень унизительно. Я чувствовала себя как проститутка… Он использовал три камеры и когда ты должна в течение шести часов симулировать оргазм то…" То можно себе представить.

Некоторым актрисам удается сразу, еще на стадии заключения контракта, включить пункт о том, что она не будет раздеваться перед камерой.

По данным Hollywood Reporter, подобный пункт был у Сары Джессики Паркер как в ситкоме "Секс в большом городе", так и в сериале HBO "Развод". А звезде сериала "Игра престолов" Эмилии Кларк удалось по ходу съемок выторговать себе право вето любой сцены, где ей надо фигурировать обнаженной.

Многие актрисы обеспокоены еще и тем, куда попадает тот отснятый материал "с обнажёнкой", который не вошел в чистовой монтаж. И даже если включить пункт, предписывающий уничтожить весь неиспользованный "клубничный" материал, можно ли быть уверенным, что в цифровую эпоху все действительно будет уничтожено и не попадет потом в интернет?