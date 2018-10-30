Почему под Мурманском утонул гигантский док и что стало с авианосцем?

Правообладатель иллюстрации Maisterman/TASS Image caption ПД-50 - крупнейший плавучий док в России

В ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе произошла авария, в результате которой затонул плавучий док ПД-50. По официальной версии, док затонул во время вывода из него российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который проходит плановую модернизацию и ремонт.

Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области. ПД-50 - один из двух крупнейших в России доков, длина которого составляет 330 метров, ширина - 88 метров, а грузоподъемность - 80 тысяч тонн. В нем можно обслуживать корабли размером с авианосец и гигантские атомные подводные лодки класса "Акула", для которых и был в 1970-х годах заказан этот док. Его построили в Швеции.

Это так называемы "мокрый", или "плавучий" док. В отличие от "сухого", который представляет собой неподвижное строение, в который корабль заводят, а затем откачивают воду, "мокрый" док сам является огромным плавающим судном.

Оно погружается в воду, затем в него заходит корабль, и вместе с ним док всплывает. По окончании обслуживания корабля все происходит в обратном порядке - "мокрый" док погружается в воду, и из него выводят корабль. Чтобы погрузиться в воду, мокрый док набирает воду в специальные балластные цистерны, а для того, чтобы всплыть, он выкачивает ее.

В момент, когда произошла авария, ПД-50 погружался, чтобы позволить авианосцу выйти на открытую воду. Его балластные емкости заполнялись забортной водой, когда в электросети, питавшей док, произошел скачок напряжения. Как рассказал Би-би-си руководитель пресс-службы "Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, этот скачок вывел из строя электрооборудование.

"Началось нерасчетное поступление воды в балластные цистерны. Поскольку были перебои с электричеством, то стала в нештатном режиме отрабатывать система [...] - клапана, кингстоны, насосы, док начал крениться на один из бортов. И всё", - пояснил он.

Гладышев добавил, что в тот момент авианосец уже "был на грани всплытия". Корабль оторвался от стапеля, и, когда док затонул, просто остался на поверхности воды.

Почему отказало оборудование?

В Объединенной судостроительной корпорации агентству Интерфакс заявили, что во время аварии "имели место отказ аварийных генераторов и падение напряжения". То есть после того, как упало напряжение в сети и отключилось оборудование, аварийные системы не сработали в штатном режиме.

Правообладатель иллюстрации fedoseev/tass Image caption После распада СССР все сухие доки остались на территории Украины, так что ремонтировать авианочцы приходится на севере

Однако источник Би-би-си, имеющий отношение к ОСК, рассказал, что на плавучем доке автономные системы могли быть отключены из экономии. По его словам, глубина у причальной стенки 82-го завода, которому принадлежит ПД-50, позволяла работать доку от береговой электросети.

Это якобы позволило руководству завода сэкономить на ремонте дизель-генераторов автономного питания и сократить обслуживающий персонал дока, утверждает источник.

Официально эта информация не подтверждена. В администрации 82-го судоремонтного завода с корреспондентом Русской службы Би-би-си разговаривать отказались.

В свою очередь в министерстве энергетики агентству РИА Новости заявили, что отключений электричества в ту ночь в Росляково на подстанции, которая питает в том числе и 82-й судоремонтный завод, не было.

Media playback is unsupported on your device "Адмирал Кузнецов" остался без плавучего дока

82-й завод принадлежал министерству обороны, однако его передали в состав Объединенной судостроительной корпорации. В 2015 году правительство передало его корпорации "Роснефть".

Компания планировала использовать его для обслуживания шельфовой техники, передав ремонт военных кораблей на "35-й судоремонтный завод" ОСК. "Роснефть" планировала завершить реализацию проекта в следующем десятилетии. Издание Neftegaz.ru в мае 2016 года сообщало, что по одному проекту, работы должны закончиться в 2025 году, по другому - в 2030 году.

Упавший кран

Сразу после аварии в интернете появилась фотография "Кузнецова", на палубе которого был виден кран, рухнувший на авианосец после того, как накренился тонущий док.

По этому снимку сложно оценить масштаб повреждений, но на "Звездочке" Би-би-си рассказали, что он невелик. "Он упал на летную палубу в районе технической зоны. Техническая зона - это место, где был сделан технологический вырез для загрузки оборудования", - рассказал Евгений Гладышев.

Правообладатель иллюстрации Fedoseev/TASS Image caption В этом доке происходила утилизация АПЛ "Курск"

В ходе ремонта на авианосце планировалось заменить энергетическую и двигательную установку, электромеханическую часть, ракетное вооружение - для всего этого необходимо снимать часть палубы.

Если бы корабль находился на завершающей стадии ремонта, то повреждения были бы намного более дорогостоящими - кран упал в районе, где расположен подъемник для самолетов, а также аэрофинишеры (тросы, которые останавливают самолет после посадки). Они, как рассказал Би-би-си Евгений Гладышев, были сняты, как и другое оборудование.

Глава ОСК Алексей Рахманов в свою очередь заявил, что кран все-таки повредил авианосец: "Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров. Поврежден борт выше ватерлинии".

Он заявил РИА Новости, что корпорация обратится в суд с требованием взыскать стоимость ремонта. "Нам придется это сделать, потому что минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был", - сказал он.

Плавучий док

"Мокрый" или плавучий док - дешевое и простое решение проблемы ремонта и строительства кораблей. Их недостатком является то, что они ограничены в грузоподъемности и размерах (существуют сухие доки почти километровой длины), а также имеют ограниченный срок службы.

Кроме того, авария, подобная той, что произошла в ночь на 30 августа с ПД-50, в сухом стационарном доке была бы попросту невозможна.

Правообладатель иллюстрации Dudchenko/TASS Image caption В СССР все большие сухие доки находились в украинском Николавеве

У плавучего дока есть свои достоинства. Например, он может самостоятельно передвигаться по морю, его можно использовать для перевозки судов.

В России сухих доков такого размера нет. В СССР крупное судостроение находилось на юге - в украинском городе Николаеве. Там были построены все советские авианосцы, включая и "Адмирала Кузнецова".

Как рассказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, после распада СССР в России на строительство крупных сухих доков не было средств.

"Поэтому у нас есть вполне нормальные эллинги и доки для атомных подводных лодок, а для надводных кораблей, которые строились в советское время на юге в основном, то есть большого водоизмещения, не было на севере. Но понятно, что Советский Союз был единой страной, и, вообще говоря, на юге их ремонтировать и модернизацию [легче было] проводить в доках, которые не требуют особого климатического обеспечения", - пояснил он.