Выборы в Грузии: что помешало Саломе Зурабишвили победить в первом туре

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Кандидату в президенты Грузии от правящей партии Саломе Зурабишвили не удалось победить в первом туре выборов 28 октября. По мнению аналитиков, причиной стало не только растущее недовольство правящей партией среди населения Грузии, но и заявления Зурабишвили, в которых она возлагала часть ответственности за войну в августе 2008 года на правительство экс-президента Михаила Саакашвили.

"Неприязнь Зурабишвили к [экс-президенту Михаилу] Саакашвили переросла в нанесение ущерба интересам Грузии. Во всяком случае, так эти заявления восприняли граждане", - говорит социолог Яго Качкачишвили.

Всего за должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. По итогам обработки 100% бюллетеней Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов, ее соперник от оппозиции Григол Вашадзе - 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

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Августовская война

Многие прочили Зурабишвили победу после того, как она заручилась поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", однако по мере приближения дня голосования сомнений в успехе становилось все больше, как и критики в ее адрес.

"Саломе - проект Путина", "предатель Саломе" - такими плакатами кандидата в президенты встречали сторонники оппозиции в разных городах Грузии во время ее предвыборной кампании.

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Поток обвинений в отстаивании интересов Кремля из-за заявлений об августовской войне 2008 года сопровождал Зурабишвили с самого начала ее предвыборной кампании.

Очередная волна критики обрушилась на нее после того, как в ток-шоу на канале "Пирвели" Зурабишвили заявила, что "Грузия бомбила свое население в 2008 году, на что нет права ни у одного президента".

Вне зависимости от того, насколько ее слова соответствуют выводам международных организаций о войне 2008 года, акцент на ответственности в той войне Саакашвили, а не России, вызывал раздражение у грузинского избирателя, говорит Качкачишвили.

Масло в огонь за шесть дней до первого тура выборов подлил кандидат в президенты от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе. Он припомнил Зурабишвили ее книгу, цитаты из которой Россия использовала в Международном суде ООН. В 2011 году суд постановил, что поданный Грузией против России иск не подпадает под его юрисдикцию.

"Мы выбираем президента, который должен быть гарантом единства и территориальной целостности Грузии. Мы выбираем президента, который должен быть гарантом деокупации и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, - заявил Бакрадзе. - Правительство тем временем предлагает нам кандидата, цитаты которого в качестве аргумента использует страна-оккупант в Гаагском международном суде против Грузии".

Спор вокруг цитат

Во встречном иске в Международном суде ООН российская сторона в нескольких местах приводит цитату Зурабишвили, в том числе и в подтверждение своих заявлений о том, что в 2007 году Грузия готовилась к войне и почти не использовала переговорный процесс.

"С 2007 года приход нового министра обороны с двойным грузинским и израильским гражданством совпадает со скачком в приобретении вооружений: все более и более изощренных, все более и более дорогих, все более и более многочисленных. Таким образом, военный бюджет превысил четверть общих расходов бюджета в 2007 году" - говорится в книге.

"За оборонной политикой, направленной на защиту территории от угрожающих территориальному суверенитету вторжений, вводится в действие политика вооружения, указывающая скорее на намерения военного реванша и насильственную реинтеграцию потерянных земель", продолжает автор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российский танк в Цхинвали, Южная Осетия, 21 августа 2008 года

Позже во время предвыборных дебатов Зурабишвили сказала, что Россия, как и "Единое национальное движение" (партия, от которой откололась "Европейская Грузия") пользуются вырванными из контекста отрывками.

"Если кто-то знает, как работает Россия в этих судах, думаю, надо говорить о том, что вы [прежние власти] проиграли суд в 2011 году из-за сделанных очень поверхностно каких-то анализов одной моей книги", - возразила Зурабишвили, обращаясь к Бакрадзе.

Россия - орудие дискредитации

В Грузии, где Россию считают оккупантом 20% территории страны, обвинения в пророссийской направленности - эффективное орудие для дискредитации соперника, говорят аналитики.

Но объектом таких обвинений стала не только бывший дипломат и уроженка Франции Зурабишвили, но и ее соперник во втором туре Григол Вашадзе, который имел российское гражданство и долгое время жил в России.

60-летнему Вашадзе, выпускнику МГИМО и аспиранту дипломатической академии в Москве, припоминали его работу в МИД СССР в 1980-е.

Вашадзе сперва работал в отделе международных организаций, а потом - в отделе космоса и ядерных вооружений. Эта работа была прямо связана с деятельностью КГБ, заявил председатель парламентского комитета по безопасности Ираклий Сесиашвили.

На улицах грузинской столицы появились сатирические плакаты с изображением Вашадзе на руках у российского президента. На предвыборных плакатах с изображением кандидата его противники оставляли надписи "КГБ".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предвыборные плакаты кандидата Вашадзе были облиты красной краской, на них появились надписи "КГБ"

Фраза Вашадзе о том, что Россия - часть его жизни, вне зависимости от наличия у него российского паспорта, была использованы в предвыборном клипе для его дискредитации как "пророссийского политика".

Вашадзе отказался от российского гражданства в 2009 году. Как он тогда объяснил, он отправил заявку об отказе от российского гражданства вместе с российским паспортом тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву.

С Россией его связывает не только собственная биография, но и биография его супруги Нино Ананиашвили, руководителя балетной труппы Тбилисского театра оперы (c 2004 года), а до этого - прима-балерины Большого театра в Москве.

Москва следит за выборами

Решающим фактором в первом туре, по словам аналитиков, стала не столько фигура Зурабишвили, сколько общее недовольство нынешними властями в грузинском обществе.

Несмотря на то что тема России была в центре дебатов, по словам аналитиков, со стороны России открытого вмешательства в предвыборный процесс не было.

По мнению доктора политических наук Звиада Абашидзе, если Россия и поддерживала контакты с кандидатами в президенты, то только неформальные. "Факт в том, что Россия открыто сейчас не вмешивается. Этого вмешательства нигде не видно", - говорит Абашидзе.

В Москве в понедельник заявили, что внимательно следят за ходом избирательной кампании в Грузии.

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При этом глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников на улучшение отношений не рассчитывает - вне зависимости от результатов второго тура.

"Ни от того, ни от другого претендента я не вижу особых поползновений к улучшению российско-грузинских отношений… У нас весьма скромные контакты с оппозицией, с правящей партией. Поэтому придет один - будет по-прежнему, придет другой из лагеря Саакашвили - будет еще хуже. Но хуже, чем сегодня, тоже некуда. Ну, будет риторика еще более враждебная. В этом смысле я мало что жду от этих выборов", - заявил он РИА Новости.

Не ждут изменений во внешнеполитическом векторе и в Грузии.

Сама Зурабишвили, как и ее соперник, выступают за будущее членство Грузии в НАТО и ЕС, разделяя тем самым позицию нынешних грузинских властей.