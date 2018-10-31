"Не думаю, что мир близок к ядерной войне": о чем говорят на учениях НАТО

Image caption К членам альянса на учениях примкнули Швеция и Финляндия

В Норвегии проходят крупнейшие за последние 30 лет учения стран НАТО. Десятки тысяч военных из стран-членов альянса и примкнувших к ним Швеции и Финляндии отражают гипотетическую атаку со стороны некоего крупного государства, под которым все подразумевают Россию.

Корреспондент Русской службы Би-би-си спросил у участников учений, боятся ли они угрозы со стороны Москвы и ждет ли мир прямое военное противостояние.

Image caption В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец

Тихий норвежский уезд Бюнесет в 40 минутах езды от Тронхейма в эти дни полон иностранных военных.

В местных фьордах было рассредоточено более 50 тысяч солдат, 10 тысяч единиц боевой техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец, - участников масштабных учений Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые проходят с 25 октября по 7 ноября.

Полтора месяца назад свои маневры "Восток-2018", крупнейшие с окончания холодной войны, проводила Россия при участии армии Китая и Монголии.

Между двумя этими учениями Запада и Востока лидеры США и России успели обменяться серьезными заявлениями. Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а Владимир Путин пообещал неминуемое возмездие в случае ядерного удара по России, добавив, что россиян "как мучеников" ждет попадание в рай, а их противников - смерть без возможности исповедоваться.

МИД России назвал учения НАТО "демонстрацией боевого потенциала", которая "имеет четкую антироссийскую направленность".

В числе наблюдателей за учениями "Единый трезубец" при этом оказались двое представителей российского министерства обороны. В пресс-центре учений Русской службе Би-би-си сказали, что российские военные недоступны для комментариев.

Накануне открытой части учений минобороны России предупредило авиационные власти Норвегии о подготовке учебных пусков в приграничном районе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что это не повлияет на учения альянса, оговорившись, что ожидает от России "профессионального поведения".

"Единый трезубец" вызвал большой интерес как на Западе, так и в России.

Заголовки западных газет и журналов в основном сообщали, что НАТО продемонстрирует России свою военную мощь, противопоставит себя растущему военному присутствию России в Арктике.

Российские СМИ сфокусировались на освещении инцидентов: ДТП с участием нескольких военных автомобилей армии США, о пожаре, якобы произошедшем на борту канадского фрегата, и отсутствии соответствующей походе теплой одежды у солдат из Нидерландов. А еще рассказывали о том, что во время остановки в Исландии американские военные выпили все пиво в столице этого островного государства.

Image caption Многих норвежцев волнует, какой ущерб принесут учения природе

"Задача учений - защитить Норвегию и дать отпор, выдворить противника. Цель учений - ясный сигнал союзникам и тем, кто хотел бы атаковать нас. НАТО здесь, и мы готовы защищать себя", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркивал, что НАТО и Россия не находятся на грани потенциального конфликта с применением ядерного оружия.

"Все мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить любой конфликт, в том числе и ядерный. Именно поэтому НАТО действует последовательно и решительно, оставаясь открытым для диалога с Россией", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос Би-би-си о возможности выхода США из ДРСМД и словах Путина о "попадании в рай".

Участники учений в разговоре с Би-би-си предпочли не увязывать их с недавними крупномасштабными маневрами России "Восток-2018".

"Нет, учения ни в коем случае не являются ответом на российские маневры. НАТО активно планировал эти учения с 2016 года. Мы никогда не переживали о планах России провести свои учения", - сказал военнослужащий из США.

"Не думаю, что это ответ на российские учения. Цель наших учений - развитие возможностей НАТО. Показать какой у нас потенциал. Не думаю, что мир сейчас близок к ядерной войне. Мы живем в развитых государствах", - рассказал десантник из Франции.

В Норвегии прошли антивоенные протесты.

"Здесь, в Бюнесете и окрестностях, у людей разное отношение в этим учениям. Кому-то все равно. Кто-то выступает "за". Здесь вообще обычно мало что происходит, поэтому такая движуха вызывает большой интерес", - объяснил Би-би-си житель местности, где проходят учения, по имени Туре.

По его словам, есть и те, кто против. Среди них - мигранты из Сирии и бывших югославских республик, которые переехали сюда именно из-за боевых действий. "Кроме того, многих норвежцев волнует, какой ущерб принесут учения природе этих мест", - добавил Туре.

Житель соседней с Норвегией Швеции (Швеция не входит в НАТО, но военнослужащие этой страны участвуют в учениях) Густав признался, что не следит за международной политикой.

"В целом мне безразличны эти учения. Но я все-таки считаю и надеюсь, что в НАТО наши друзья. Что касается слов Путина, то это немного неожиданно и непривычно. Потому что подобная риторика более свойственна для стран арабского Востока. Да, конечно, любая страна обладает правом на ответ. Но я все же надеюсь, что до этого все же не дойдет", - сказал Густав.

"НАТО - демократическая организация, мы верим в свободу слова, открытое выражение позиции. На самом деле, у меня здесь в Норвегии есть старинные знакомые, которые против НАТО. Но это не проблема. Проблема - это когда кто-то намеренно нападает на такое открытое и свободное общество" - так ответил Столтенберг на вопрос о протестах.