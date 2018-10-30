Сколько денег хранят за границей богатые россияне

Богатые россияне не спешат переводить деньги в Россию, показывают расчеты Frank RG. Разговоры о возвращении капитала в Россию - это миф, уверены в компании. Такой же точки зрения придерживаются и банкиры.

Frank RG опросил представителей банков и их клиентов, где состоятельные россияне хранят свои сбережения. Опрос показал, что в зарубежных банках у них хранится 315 млрд долларов. Это 70% всех их активов, общий объем которых в компании оценивают в 455 млрд долларов. В российских банках и инвестиционных компаниях состоятельные клиенты из России хранят 140 млрд долларов, то есть примерно треть.

К богатым россиянам в Frank RG относили тех, у кого есть более 1 млн долларов в финансовых активах. Аналитики компании считают, что таких всего около 30 тысяч человек.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse оценивал, что в России живут более 172 тысяч человек, у которых есть более 1 млн долларов. Однако в банке в число миллионеров включали, например, владельцев недвижимости. В Frank RG в число миллионеров включают лишь тех, у кого есть 1 млн долларов наличными, в виде акций или депозитов в банках.

Не менее 3 тысяч россиян имеют накопления более 1 млн долларов, но не держат деньги в российских банках, уверены в компании.

"Это исторически сложилось, потому что люди, которые заработали капитал, так или иначе хотят его сохранить, - пояснила Би-би-си руководитель проекта premium & private banking Frank RG Любовь Прокопова. - А российская юрисдикция остается рисковой, люди не верят в российскую экономику, не верят в российские законы. Это проблема не банков, это проблема странового риска".

Капиталы не возвращаются

Объем капитала, который богатые клиенты разместили в российских банках, по оценке Frank RG, по итогам этого года вырастет на 1,6 трлн рублей и составит 8,7 трлн рублей. Большая часть этих денег вложена в валюту. И во многом рост этого капитала объясняется ослаблением рубля.

Часть средств россияне все же возвращают в Россию из-за границы, но это дает только 5% от прироста капитала, хранящегося в стране. Так как большая часть капиталов продолжает находиться в других странах, в компании тезис "капитал возвращается в Россию" называют мифом.

По словам Прокоповой, косвенные данные, например, отзывы клиентов, говорят, что 40-60% средств россиян за рубежом находятся в швейцарских банках.

"Тренда бегства капитала обратно в Россию мы не видим, это точно", - подтвердил в разговоре с Би-би-си руководитель управления по работе с финансовыми активами банка Citi Михаил Знаменский.

Директор департамента частного банковского обслуживания Unicredit Игорь Рябов считает, что запущенный несколько лет назад процесс деофшоризации помог российским банкам получить "новые деньги". Многие клиенты переводят в российскую юрисдикцию ценные бумаги, объясняет Рябов.

"Вопрос в том, насколько это устойчивый тренд. Время покажет", - сказал банкир.

По словам Прокоповой, среди клиентов российских банков популярностью пользуются депозиты. Около 80% денег хранятся на них, а 20% - активно инвестируются.

Более 50% частного капитала состоятельных граждан исторически находятся за пределами России, говорит глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. Но она отмечает, что ряд клиентов все же возвращаются в Россию. Их привлекает, по ее словам, амнистия капитала и налоговые льготы.

Что правительство делает, чтобы вернуть капитал

Правительство не первый год пытается вернуть капиталы в Россию. В этом году власти даже объявили вторую амнистию капитала: она будет действовать с марта по конец февраля 2019 года. Первая прошла в 2015-2016 годах и не пользовалась большой популярностью среди россиян.

Амнистия капитала предполагает, что россияне смогут подать декларацию в налоговые органы, в которой будет указана информация об их счетах и капиталах за рубежом. Они не будут облагаться налогами. Кроме того, есть ряд статей уголовного кодекса, по которым подавших декларацию не будут привлекать к ответственности.

В марте Россия разместила первый в этом году выпуск еврооблигаций - новые на 1,5 млрд долларов и дополнительный выпуск на 2,5 млрд долларов. Из привлеченной суммы 3,2 млрд долларов планировалось направить на обмен старого выпуска облигаций с погашением в 2030 году.

По замыслу властей, купить еврооблигации могли олигархи, желающие вернуть капиталы на родину. Размещение прошло примерно за месяц до того, как США ввели новые санкции в отношении ряд российских бизнесменов и компаний.

Чиновники минфина России перед размещением заявляли, что приоритет при покупке будет отдаваться российским клиентам. А при желании покупателям была гарантирована анонимность. Но в итоге именно на российских инвесторов пришлось только 5%, сказал министр финансов Антон Силуанов. Он предположил, что они могли купить облигации на вторичном рынке.