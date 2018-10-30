Ученые случайно открыли "белок для похудения". На мышах уже сработало
Американские ученые обнаружили натуральный протеин, способный эффективно бороться с ожирением, причем открытие это было сделано совершенно случайно.
Изначально команда исследователей из Университета Джорджтауна в Вашингтоне занималась изучением природы раковых заболеваний.
Ученые пытались выяснить, какую роль в формировании опухоли играет натуральный белок BP3, в небольшом количестве присутствующий в нашем организме. Однако в ходе экспериментов выяснилось, что он является мощнейшим регулятором метаболизма.
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Страдающие ожирением лабораторные мыши, у которых было активизировано производство этого белка, начинали быстро терять в весе, несмотря на то что продолжали активно поглощать пищу.
Значит, делают вывод исследователи, его можно использовать и для лечения болезней, связанных с расстройством метаболизма - таких как сахарный диабет второго типа или ожирение печени.
Поскольку вещество это не является лекарством, а производится в организме естественным путем, его клинические испытания можно начать уже в самое ближайшее время.
"Мы обнаружили, что восьми процедур с применением BP3 в течение 18 дней было достаточно, чтобы снизить объем жировой ткани у страдающих ожирением мышей более чем на треть", - утверждает один из авторов работы, профессор онкологии и фармакологии Антон Уэллштейн.
Терапия также улучшала и другие показатели, связанные с ожирением, например, предотвращало гипергликемию - повышенное содержание сахара в крови, что является основной проблемой для больных диабетом.
А капли жира в печени просто растворялись и исчезали.
Новые горизонты в лечении
Ученые отдельно подчеркивают, что клинический осмотр подопытных мышей и даже микроскопические исследования не выявили никаких побочных эффектов лечения.
Ожирение, которым, по разным подсчетам, страдают более 650 млн людей по всему миру, - одна из самых распространенных причин преждевременной смерти.
Оно также является причиной разного рода нарушений метаболизма, в том числе потери восприимчивости к инсулину, непереносимости глюкозы, гипертонии и повышенного содержания липидов в крови.
BP3 относится к семейству белков, участвующих в образовании новых кровеносных сосудов и заживлении ран. Они естественным образом производятся в организме любых животных - от червей до человека.
По словам ученых, его роль в усилении метаболизма до сих пор оставалась неизвестной, поскольку он не участвует в обмене веществ напрямую, а лишь является мощным катализатором переработки жиров и углеводов другими способами.
"Когда метаболизм разогнан, сахар в крови и жир в печени не складируются, а используются для получения энергии, - объясняет Уэллштейн. - А кроме того, начинают расходоваться уже существующие в организме запасы жира".
Ученый предостерегает от поспешных выводов: по его словам, результаты проведенных экспериментов весьма впечатляют, но не гарантируют, что эта методика точно так же сработает на людях.
Однако, если клинические испытания пройдут успешно, новая терапия откроет новые горизонты в лечении не только ожирения, но и самого широкого спектра сопутствующих заболеваний.