Пресса Британии: о связях лордов с Россией должны знать все

В обзоре британской прессы:

Связи лордов с Россией должны быть прозрачными

После того как британское правительство предоставило убедительные доказательства того, что исполнителями отравления в Солсбери были сотрудники российской разведки, мудрым решением для любого парламентария со связями в российским бизнесе было бы пересмотреть свой подход к работе, начинает статью колумнист Daily Telegraph Кон Кофлин.

Вместо этого, как показало недавнее расследование комитета по иностранным делам, несколько видных членов Палаты лордов продолжили лоббировать интересы российских компаний, которых подозревают в тесных связях с Кремлем.

Члены комитета готовятся обсудить этот вопрос на их первой встрече с Джереми Хантом в среду. Это будет первой встречей парламентариев с Хантом с тех пор как он занял пост министра иностранных дел.

Их особенно заинтересовали показания заместителя главы МВД Бена Уоллеса, который сообщил, что с ним пытались связаться двое членов Палаты лордов с прямой просьбой о "государственной помощи российским партнерам". Уоллес говорит, что сообщил подробности переговоров комитету.

Эти парламентарии - Лорд Николас Ферфакс, который просил решить проблему компании "Совкомфлот", и барон Грегори Баркер, председатель совета директоров EN+ Олега Дерипаски, утверждает Уоллес.

Связь Лорда Баркера с EN+ вызвала скандал в прессе несколько месяцев назад. Теперь парламентский комитет хочет допросить Баркера о его работе с Дерипаской в свете информации о том, что российский магнат по-прежнему поддерживает связи с правительственными структурами, в частности с ГРУ.

Считается, что компании Дерипаски связаны с рядом бывших сотрудников российский разведки и силовых ведомств. Среди этих людей называют Полковника Виктора Бояркина - бывшего офицера той же организации, которая стоит за отравлением в Солсбери. Предположительно, Бояркин получал деньги от "Русала" Дерипаски.

Кроме того, олигарх работал с Валерием Печеником, ныне главой холдинга "Базовый элемент", у которого в собственности находится контрольный пакет EN+. Печеник - бывший замдиректора ФСБ, курировавший отдел контрразведки - тот самый, в задачи которого входит противодействие МИ-6.

Российские спецслужбы часто сохраняют тесные связи с главными корпорациями страны, а высокопоставленные силовики в отставке зачастую занимают высокие посты в этих компаниях.

Лорд Баркер отрицает все обвинения и утверждает, что не пытался договориться с Уоллесом, а его работа в EN+ направлена только на то, чтобы избавиться от попавшего под санкции Дерипаски.

Однако, несмотря на это Баркер по-прежнему не ответил на вопросы парламентского комитета. Как утверждается в материале Daily Telegraph, недавно он написал главе комитета с просьбой о том, чтобы эти слушания были закрытыми.

Это не придает комитету оптимизма. Однако, учитывая состояние отношений с Россией, сегодня очень важно, чтобы любые бизнес-связи британских парламентариев с российскими компаниями были абсолютно прозрачными, заключает Кофлин.

Соучастника теракта 11 сентября с почестями встретили в Марокко

Один из двоих мужчин, получивших тюремные сроки в связи с терактом 11 сентября 2001 года в США, вышел на свободу и вернулся на родину в Марокко, где его встретили как героя, сообщает Daily Mail.

44-летний Мунир Эль-Мотассадек, в 2003 году приговоренный к 15 годам заключения, был "хранителем казны аль-Каеды". Именно он расписался в качестве свидетеля на завещании Мохаммеда Атты, которого считают главарем угонщиков врезавшегося во Всемирный торговый центр лайнера.

Кроме того, эль-Мотассадек управлял банковским счетом Марвана аль-Шехи - человека, который вероятнее всего находился за штурвалом одного из врезавшихся в ВТЦ самолетов.

В минувшую пятницу эль-Мотассадек вернулся в Мараккеш в семейный дом в зажиточном квартале. Его соседи говорят, что очень рады его возвращению. Одна из них, Хайят, раньше работавшая моделью для дома Louis Vuitton, рассказывает, что эль-Мотассадека встречала радостная толпа.

"Мы были очень счастливы. Соседи совсем не испугались, узнав, что он возвращается. В первые два дня улица была заполнена людьми, которые приехали на него посмотреть", - рассказывает Хайят.

Она считает, что сосед ни в чем не виноват, а "просто дружил с людьми, которые совершили преступление".

Жена эль-Мотассадека, принявшая ислам русская женщина Мария Павлова, в основном сидит дома, рассказывает Хайят, добавляя, что "она носит паранжу, исправно молится и очень добра".

Эль-Ммотассадека освободили 15 октября, на несколько месяцев раньше назначенного срока, при условии, что его экстрадируют в Марокко, пишет газета.

Как бороться с "гостингом" в приложениях для знакомств

"Гостинг" (от слова "ghost", "привидение") - одна из последних тенденций в сфере романтических отношений и знакомств в интернете. Возможно, это случалось и с вами: после нескольких часов беседы привлекательный партнер или партнерша, с которой вы познакомились в интернет-приложении, просто исчезают.

Они перестают отвечать на ваши сообщения и комментарии при том, что часто выходят в сеть и общаются с другими людьми. Вас начали игнорировать, или "загостили", пишет Guradian.

Теперь приложения для знакомств, которые становятся все более популярными среди жителей европейских мегаполисов, объявили "гостингу" войну. Каждая компания действует своим способом.

На этой неделе приложение "для женщин" Bumble объявило, что нанимает специалиста по гостингу. Новый пост заняла журналистка и писательница Кейт Ливер, обязанностью которой будет выслушивание жалоб тех, кого внезапно начали игнорировать и раздача им советов.

Другое приложение, Badoo, пошло дальше - оно предлагает пользователям набор специально заготовленных фраз, которые должны смягчить эмоциональный урон от "гостинга". Среди таких фраз - "Извини, что долго не писал(а)" и "Мне кажется, ты супер, но я не вижу нас парой. До свидания".

На все эти инициативы трудно смотреть без цинизма, но Кейт Ливер уверена, что ее работа пойдет на пользу одиноким сердцам. "Сегодня много людей с разбитым сердцем или тех, кто не знает, что им нужно. Люди занимаются "гостингом" сплошь и рядом", - жалуется она.

"Мне кажется, люди слишком боязливы или ленивы. Они боятся вести сложные разговоры, а это нужно делать", - говорит она, добавляя, что жертвой "гостинга" уже стали тысячи пользователей, которые до сих пор не понимают, почему их внезапно начали игнорировать.

Однако, как считает психолог Майя Боргета, "гостинг" рождается не из желания ранить чьи-то счувства, а наоборот - из желания избежать конфронтации. Если это так, попытки приложений повысить вовлеченность пользователя, постоянно побуждая его ответить на сообщение, будет иметь обратный эффект.

В среде программных разработчиков тактика Bumble называется growth hacking. Им пользуются авторы многих программ, заставляя приложения присылать вам уведомления, когда вы подолгу в них не заходите. В применении к отношениям в сети это выглядит странно.

Поэтому пожалуйста, пишет Guardian, обратите внимание на то что говорят в Bumble и постарайтесь относиться к друзьям и любовникам с уважением. Если вы хотите их бросить - скажите прямо. А в следующий раз, когда захотите написать кому-то сообщение, потому что вам сказала это сделать программа, задумайтесь, чью волю вы выполняете.

Обзор подготовил Артем Воронин, BBCRussian.com