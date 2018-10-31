СМИ России: миллиарды рублей на подъем плавучего дока

В обзоре российских газет:

"Ведомости": ОСК взыщет ущерб с "Роснефти"

Утрата плавучего дока в Мурманске угрожает боеспособности Северного флота, пишут "Ведомости". Подъем дока может оказаться очень дорогим, а без него крупные корабли придется перегонять для ремонта на Дальний Восток, сообщает газета.

В ночь на вторник на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области при выводе авианосца "Адмирал Кузнецов" из плавучего дока ПД-50 один из кранов дока упал на палубу авианосца.

После этого док затонул, а авианосец к утру был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода, где ремонт корабля будет продолжен. Пострадали четыре человека - два из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, а еще один числится пропавшим без вести.

Президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что вопрос о подъеме дока будет решен после обследования, но очевидно, что это будет дорогостоящей операцией, подчеркнул Рахманов. Если же ПД-50 не будет поднят, то ОСК оценит перспективы использования других доков. По словам менеджера ОСК, глубина в районе затопления дока превышает 50 м, и работы по его подъему могут стоить сотни миллионов, а скорее - миллиарды рублей.

По словам Рахманова, инцидент произошел из-за отказа аварийных генераторов и проблем с напряжением в энергосети: в момент вывода авианосца отключились насосы, которые должны были откачать воду из затапливаемых при погружении дока емкостей.

Как заявил Рахманов, ОСК намерена взыскать через суд с судоремонтного завода сумму фактически нанесенного кораблю ущерба, потому что он не был застрахован. По словам менеджера ОСК, ПД-50 использовался для докового ремонта не только единственного российского авианосца, но и других крупных кораблей. Таких кораблей на Северном флоте единицы, точных данных о количестве находящихся в строю судов минобороны не раскрывает.

Теперь либо ремонт будет отложен до подъема дока (если это произойдет), либо будет найден способ ремонта на мощностях других флотов. Возможный перевод корабля для ремонта на Тихоокеанский флот занимает много месяцев, что значительно увеличивает срок ремонта, а значит, и снижает боеспособность флота, резюмирует издание, ссылаясь на слова менеджера ОСК.

"Новая газета": в затонувшем доке разделывали "Курск" и горела АПЛ "Екатеринбург"

Причиной гибели плавдока, где стоял на ремонте (и в итоге пострадал) единственный российский авианосец, назвали снегопад. "Новая газета" пишет, что объемы причиненного ущерба пока не называются.

Издание со ссылкой на Евгения Гладышева, пресс-секретаря получившего подряд на ремонт корабля центра судостроения "Звездочка", сообщает, что причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.

С пятницы в Мурманске систематически обесточиваются целые районы, причем на длительное время. В "МРСК Северо-Запада" поясняют, что причина - внезапно наставшая зима и обледеневшие провода, а также рухнувшая под тяжестью снега опора ЛЭП.

Издание удивляется, что снегопад в это время года стал неожиданностью для Заполярья - обычно снег тут выпадает раньше. Кроме того, встает вопрос о надежности энергосистемы области, в которой находится целый ряд стратегических предприятий.

"Выходит, самый большой в России плавучий док, больше того, единственный док, способный принять единственный российский авианесущий крейсер, не имеет резервной системы электропитания на случай обрыва сети?" - задается вопросом газета.

Док считался главным активом СРЗ. ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции, его длина - 330 метров, грузоподъемность - 80 000 тонн. Именно в нем в свое время разделывали "Курск". Чуть позже плавдок едва не стал эпицентром катастрофы: в нем горела АПЛ "Екатеринбург" с ядерным боезапасом на борту.

Рассказывая о судьбе авианосца, газета пишет, что происшедшее выглядит скорее логично: "Кузнецов" с момента постройки большую часть жизни провел в ремонте, а не в походах. Биография его настолько несчастливо складывается, что после сообщений об очередном ЧП в мурманских соцсетях стали писать, что не удивились бы, если бы на палубу корабля упала МКС.

В марте "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших в мире авианосцев, когда-либо спущенных на воду. "Кузнецов" медленно движется, коптит, становится персонажем мемов, страдает неисправностью котлов и становится черной дырой для бюджета. По подсчетам РБК, стоимость средиземноморского похода крейсера составила до 10 млрд рублей.

The Bell: нелегальное использование баз данных прекратят?

Разоблачение "Петрова и Боширова" привело к неожиданному побочному эффекту, пишет издание The Bell. ФСБ России начала расследование о доступе к базе "Российский паспорт" и данным ФНС.

Базами незаконно пользуются предприниматели для проверки сотрудников и контрагентов. Теперь нелегальное использование будет под более строгим контролем, рассказали The Bell два бывших сотрудника МВД.

"Если раньше можно было воспользоваться помощью сослуживца или знакомого, то теперь все переживают, как бы их не засекли. ФСБ ведет серьезную работу", - рассказывает бывший полицейский.

Каждое громкое дело, связанное с утечкой личных данных, приводит к разбирательству, но обычно все заканчивается десятком дел и публикациями в СМИ. Утечка по деятельности разведки - это другой уровень, гайки наверняка закрутят, говорит второй.

30 октября источники в ФСБ сообщили агентству "Росбалт" (оно считается близким к спецслужбе) о поимке двух подозреваемых в утечке их данных - сотрудников погранслужбы и ФНС. Для этого ФСБ пришлось организовать целую спецоперацию - провести более 60 обысков. По итогам были заведены уголовные дела на продавцов данных из закрытых баз.

Громкий скандал и расследование ФСБ могут привести и к официальному усложнению доступа к базам для сотрудников полиции, считает председатель московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

"Раньше начальство выдавало один-два доступа к базе на весь отдел. Или тот, кто имел доступ, делился им с другими дежурными", - рассказывает он. Из-за этого отследить, кто "пробивал" данные для третьих лиц, было практически невозможно, резюмирует глава профсоюза. Теперь службам безопасности компаний будет сложнее искать данные, например, о будущих сотрудниках, предполагает он.

Активность ФСБ не перекроет доступ к базам данных полностью, но услуги их продавцов подорожают, считают все опрошенные The Bell специалисты по безопасности и частные детективы. Сейчас, по словам частного детектива Олега Пытова, стоимость одной такой проверки колеблется от 5 до 15 тысяч рублей - в зависимости от объема и сроков работы.

Платить большие деньги за такие документы не имеет смысла: дешевле подкупить чиновника или сотрудника МФЦ, который за коробку конфет может рассказать иногда больше, чем сыщик. Но это все же дороже, чем обычная легальная проверка по открытым данным - она стоит от 2 тысяч, говорит еще один частный детектив Олег Зимин.

Зимин радуется, что случай с "Петровым и Бошировым" поможет "очистить рынок от мошенников и жулья, которые торгуют данными".

"Коммерсант": защита от поглощения

"Яндекс" вслед за Mail.ru Group рассматривает закрепление контроля над компанией за руководством. Обсуждается схема, по которой 60% голосующих прав в "Яндексе" передаются в фонд, который будет контролировать основатель компании Аркадий Волож и группа российских топ-менеджеров.

Сделка потребует согласования с держателем "золотой акции" Сбербанком, который считается потенциальным покупателем доли компании, пишет "Коммерсант".

Одобрение Сбербанка необходимо, подтверждает партнер фирмы Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев: правила сформулированы так, что согласования требует накопление не менее 25% акций у одного лица или группы лиц.

The Bell сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке до 30% акций "Яндекса", но в банке это отрицали. В самом "Яндексе" в ответ на волну слухов 22 октября заявили, что "постоянно получают различные предложения от третьих сторон", а Волож подчеркнул, что планирует дальше возглавлять компанию и не намерен продавать свою долю в ней.

Риск отказа Аркадия Воложа от голосующих прав в "Яндексе" не воспринимался рынком как реальный до появления новостей об интересе к компании со стороны Сбербанка, отмечает аналитик "Уралсиба" Константин Белов. "Сейчас "Яндекс" управляется как технологические компании, и это всех устраивает", - поясняет аналитик.

Пока до конца не понятно, как новая схема владения "Яндекса" повлияет на миноритарев, но самое важное - что Аркадий Волож и его партнеры сохраняют контроль, считает аналитик Sova Capital Александр Венгранович. При этом, уверен эксперт, даже в случае принятия новой схемы Сбербанку будет интересно расширить партнерство с "Яндексом", это вписалось бы в концепцию банка, тогда как оперативное управление для него "не самоцель".

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Экс-глава "Сибнефти" помогает финансисту Йордану выращивать марихуану в США. Как выяснил The Bell, партнером финансиста Бориса Йордана в компании Curaleaf, которая занимается производством марихуаны в США, оказался бывший глава "Сибнефти" и младший партнер Романа Абрамовича Андрей Блох.

В стране уже почти все запретили, но креатив не остановить, иронизирует "Новая газета". В статье "Запреты октября" издание сообщает, что депутаты планируют запретить видеоигры, Хэллоуин и кальяны.

Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си