Фруктовый лед во время схваток: зачем россиянки ездят рожать в США

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Президент США Дональд Трамп собирается отменить правило, по которому всем родившимся в стране дают американское гражданство. Если это случится, россияне больше не смогут "подарить" своему новорожденному ребенку гражданство США просто по "праву почвы".

Зачем российскому ребенку американское гражданство?

Гражданам США доступен безвизовый въезд (или получение визы по прибытии) в 175 стран мира. Учеба в США для граждан гораздо дешевле, чем для иностранцев.

"Это такой опцион", - говорит Петр (имя изменено), отец пятилетнего америанского гражданина. Правда, пока американское гражданство - скорее морока для Петра: когда ребенок подрастет, паспорт нужно будет поменять на новый, к тому же по действующим российским законам людям с двойным гражданством нужно встать на учет в миграционной службе.

"Сейчас нестабильное время, и лучше мы родим в Штатах и дадим ребенку возможность выбрать, где жить, в зависимости от того, где через 20 лет будет лучше: в России или в США", - говорит Людмила (имя изменено), полтора года назад родившая в Нью-Йорке.

Кроме того, россиян привлекает качественная медицина за рубежом: Людмила очень боялась рассказов о российских роддомах, в которых говорилось, что "и на животы нажимают локтями, и обзывают рожениц".

Роды в США популярны среди богатых россиян. В США рожали Кристина Орбакайте, Ляйсан Утяшева, Ольга Шелест, Анна Седокова, певица Глюкоза многие другие.

Есть у американского гражданства заметный недостаток: с 18 лет гражданин обязан ежегодно подавать налоговую декларацию, а если его доход превышает определенную сумму, то и платить подоходный налог в казну США - и неважно, в какой стране он живет и получает зарплату. Но многие родители об этом просто не думают заранее.

"Муж намерен отравить дочку на высшее образование в Штаты. А там невелика вероятность ее возвращения к российскому работодателю", - рассуждает Татьяна. Она тоже ездила в США рожать, и ситуация с налогами ее пока не очень волнует. Она признается, что они с мужем сами несколько раз подавались на розыгрыш грин-карты, которая позволяет переехать в США.

Сложно организовать такие роды?

Чтобы получить визу на роды, россиянки заручаются приглашениями от конкретной больницы или врача, которого они выбрали. На основании этой бумаги консульства выдают медицинскую визу B1/B2 - впрочем, она же и туристическая, так что сейчас можно въехать туристом и родить в США, не предупреждая консульство о своих намерениях.

Одно из популярных направлений у россиян - Майами: там дешевле всего организовать роды. Еще россияне ездят в Лос-Анджелес, реже - в Нью-Йорк. Везде можно найти русскоговорящих докторов. Роженице приходится провести в США от 3 до 6 месяцев: рекомендуется прилетать за два месяца до родов, а документы на родившегося ребенка придется оформлять еще около 2 месяцев. Это свидетельство о рождении, номер социального страхования, американский паспорт - и российский загранпаспорт тоже.

"Быстрее всего оформить американские документы. Еще в роддоме мне выдали кучу анкет, а через неделю по почте все прислали, - рассказывает Людмила. - А российский паспорт получать - это 3-4 недели. В нашем консульстве длинные очереди, все перепутано". Без российских документов на родину с ребенком вернуться нельзя - младенцу будет нужна российская виза. Людмила с мужем едва-едва вписались в сроки пребывания в США - виза позволяет им жить там полгода, а в российском консульстве процесс с паспортом затянулся.

А что в США с медициной?

"Госпиталь на высшем уровне, от минуты на оформление перед поступлением и до выписки, - рассказывает Татьяна, родившая дочь в Майами летом 2017 года. - Роды проходят в палате, в которую поступил, никакого операционного света и каталок. Потом переводят в послеродовую. Это комната как в отеле, но с медицинской кроватью. Там телевизор, диван для папы, стулья и стол за занавеской. Санузел в палате. Коридоры больницы отделаны деревом, желто-оранжевые стены - ничего не выдает привычную нам больницу".

Во время схваток Татьяне давали фруктовый лед на палочке, чтобы меньше хотелось пить и не стошнило от выпитой воды.

Россиянка Катерина Комарова жила с мужем в США, когда забеременела. Она использовала обычную медстраховку, которую оформила еще до беременности, вовсе не думая, что будет по ней рожать. Специально врачей она не подбирала, легла в обычный городской госпиталь. Больница не выглядит идеально, рассказывает она, кормили там совсем плохо, но медицина в США ей понравилась.

"У меня в палате были и мама, и муж. Их не заставляли надевать бахилы, не просили уйти, - рассказала Катерина. - Мы с мужем остались в палате ночевать, он спал в кресле рядом. В 10 утра пришла врач, сказала, что я готова, и мне не отключали эпидуральную анестезию на протяжении родов, как делают в России, так что на протяжении всего процесса я была под обезболивающим и спокойно родила".

Сколько это стоит?

Татьяна заплатила врачу 5000 долларов, за анестезию во время схваток - 1250, а за палату и другие услуги госпиталя - 3500 долларов. К этому прибавляется стоимость жилья, авиабилетов, детских вещей и так далее: так, Петр в сумме потратил на поездку в США около 60 тысяч доллларов.

Существуют фирмы-посредники, которые помогают организовать поездку, получить визу, найти жилье и врачей: в одной из них стоимость пакета (врач, роды, переводчки при родах, оформление документов) составляет около 13 тысяч долларов или около 850 тысяч рублей. Еще одна фирма только за сопровождение и помощь с документами берет от 7 тысяч долларов, услуги больницы в эту сумму не входят. Впрочем, родившие в США россияне говорят, что процедура не такая уж сложная и с ней вполне можно справиться самостоятельно.

Для сравнения: естественные роды в одной из частных российских клиник стоят от 194 до 960 тысяч рублей (последний вариант предполагает трехкомнатные апартаменты и индивидуальную медсестру для младенца).

Теперь все это прекратится?

"Право почвы" регулируется 14-й поправкой к конституции США, но Дональд Трамп уверен, что можно отменить эту норму лишь президентским указом, не меня конституцию и не спрашивая согласия у конгрессменов. По его словам, Белый дом уже работает над отменой присвоения гражданства по праву рождения.

Однозначного ответа на вопрос, может ли Трамп отменить "право почвы", нет. Эксперты, опрошенные американским изданием Vox, сходятся во мнении, что Белый дом может так или иначе добиться изменения трактовки 14-й поправки, в том числе и через Верховный суд, который сейчас контролируется консервативными судьями. Как все произойдет в действительности, пока неизвестно.

Согласно подсчетам американского Центра иммиграционных исследований (он выступает за ужесточение миграционной политики), в США ежегодно рождается 36 тысяч детей иностранцев. Официальной статистики на этот счет нет.

Впрочем, США - не единственная страна в мире, где новорожденный получает гражданство по праву почвы. Такие же правила действуют в Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине и в других странах Центральной и Южной Америки.