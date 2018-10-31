Глава Объединенных сил Украины: количество обстрелов возросло

Image caption Сергей Наев стал командующим Объединенных сил на Донбассе в марте 2018 года

На побережье Азовского моря завершились учения по противодесантной обороне госпогранслужбы Украины. Отражение нападения в Приазовье Объединенные силы отрабатывают в течение последних месяцев.

Впрочем, это не единственное, к чему готовятся украинские войска в Донбассе.

О ситуации на фронте, боевых и небоевых потерях украинской армии и ее противника на Донбассе, а также об опасности широкомасштабного наступления на востоке Украины командующий Операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев рассказал в интервью Би-би-си.

Обстрелы и выборы в ДНР

Image caption Боец одной из бригад во время учений по противодействию десанту противника

Би-би-си: Какова сейчас обстановка на линии соприкосновения?

Сергей Наев: Противник (пророссийские вооруженные формирования - Ред) повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне - чтобы показать якобы нарушения минских договоренностей Объединенными силами.

Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам ("выборы" на территориях, подконтрольных так называемым ДНР и ЛНР, запланированы на 11 ноября 2018 - Ред). Таким образом они пытаются показать, что выборы проводятся демократично.

В целом же, с начала операции Объединенных сил количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Враг более 5 тыс. раз обстреливал наши позиции, около тысячи - из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Наиболее напряженная ситуация сейчас на мариупольском направлении. Периодически возникает напряжение на горловском направлении и Светлодарской дуге.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 11 ноября на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей запланированы выборы в органы власти

Би-би-си: Как ощущается присутствие российских сил в регионе?

С.Н.: Непосредственно в зоне ООС присутствие Вооруженных сил РФ и ее пограничников нас не беспокоит. Здесь Россия проводит разведку самолетами. Но они не заходят в нашу зону ответственности - летают вдоль своего берега.

Ни разу в районе ООС(у побережья Донецкой области. - Ред.) не было случая, когда бы корабль российских пограничников останавливал украинское или иностранное судно, следовавшее в Мариуполь.

Би-би-си: Что можете сказать об угрозе, которую озвучивали еще в 2014 году, о том, что Россия якобы планирует пробить "коридор" в Крым?

С.Н.: Мы и сегодня учитываем такую ​​угрозу. Чтобы ее нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море. Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки.

Image caption В зоне Операции объединенных сил Наев руководит также пограничниками и береговой охраной

Би-би-си: Каждую неделю Объединенные силы несут потери. От чего больше всего погибают бойцы на передовой?

С.Н.: С начала ООС (Операции объединенных сил) больше всего потерь было от вражеской артиллерии. Также есть потери от автоматических и простых гранатометов.

Гибнут и от снайперского огня, но эта доля потерь не такая большая. В постоянной готовности находится мощная контрснайперская группировка. Она вычисляет снайперов противника и нейтрализует их.

Би-би-си: По минским соглашениям под контролем Украины должны находиться большие объекты, например, Донецкий аэропорт или Дебальцево. Есть ли возможность, что Объединенные силы займут один из больших населенных пунктов?

С.Н.: Цель Операции объединенных сил - освобождение всей территории, временно оккупированной Россией. Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.

Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт. Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей.

Image caption Крупнокалиберная установка "Гиацинт-Б" - одно из вооружений, которые используют для обороны берега Азовского моря

Отток людей из армии

Би-би-си: Неофициальные добровольческие формирования объявили о своем выходе с фронта. Отразится ли это на ситуации там?

С.Н.: Операция объединенных сил четко регламентирована законом о деоккупации Донбасса, и я управляю теми, кого передали под мое руководство.

Правообладатель иллюстрации Прес-центр ООС Image caption Артиллерийские обстрелы остаются главной причиной потерь украинских военных на востоке страны

Украинская добровольческая армия, в частности ее руководитель Дмитрий Ярош, решила вывести своих бойцов, которые с начала ООС не принимали участия в боевых действиях. Как объявил Дмитрий Ярош, их знания и умения будут использоваться для подготовки подразделений территориальной обороны - для готовности к отражению широкомасштабной агрессии.

Учитывая силы противника, которые сейчас нам противодействуют, Объединенных сил достаточно для выполнения поставленных перед ними задач.

Image caption Проблемы недоукомплектования подразделений на передовой нет, говорит Наев. По его словам, бойцы уходят из армии уже после возвращения с фронта

Би-би-си: Какова ситуация с Совместным центром по контролю и координации прекращении огня (СЦКК), из которого вышли российские представители?

С.Н.: Украинская сторона там осталась и выполняет свои задачи. После выхода россиян диалог, конечно, усложнился. Чтобы прекратить огонь на тех или иных участках, теперь надо несколько больше времени. Но эта проблема решается и без российской стороны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боевик вооруженных формирований ДНР

Би-би-си: Вы неоднократно заявляли, что у вас есть информация об использовании противником нового российского оружия.

С.Н.: Все вооружение противоположной стороны - а это танки, бронированные машины, артиллерийские системы залпового огня - производства РФ и пришло с той стороны (в России это официально отрицают и настаивают, что обе стороны конфликта используют еще советское оружие. - Ред.).

Но есть и новейшие средства - в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно их фиксировала - в том числе и те, которые еще проходят испытания. Учитывая их сообщения, это уже факт вмешательства России.

Большое наступление

Image caption Больших боев в Донбассе в этом году не ожидают

Би-би-си: Позиционная война в Донбассе длится уже пятый год. Сколько она еще может продолжаться в таком виде?

С.Н.: Ситуация меняется с каждым месяцем. Нельзя полностью что-то прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны противника.