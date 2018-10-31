Глава Объединенных сил Украины: количество обстрелов возросло
На побережье Азовского моря завершились учения по противодесантной обороне госпогранслужбы Украины. Отражение нападения в Приазовье Объединенные силы отрабатывают в течение последних месяцев.
Впрочем, это не единственное, к чему готовятся украинские войска в Донбассе.
О ситуации на фронте, боевых и небоевых потерях украинской армии и ее противника на Донбассе, а также об опасности широкомасштабного наступления на востоке Украины командующий Операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев рассказал в интервью Би-би-си.
Обстрелы и выборы в ДНР
Би-би-си: Какова сейчас обстановка на линии соприкосновения?
Сергей Наев: Противник (пророссийские вооруженные формирования - Ред) повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне - чтобы показать якобы нарушения минских договоренностей Объединенными силами.
Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам ("выборы" на территориях, подконтрольных так называемым ДНР и ЛНР, запланированы на 11 ноября 2018 - Ред). Таким образом они пытаются показать, что выборы проводятся демократично.
В целом же, с начала операции Объединенных сил количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Враг более 5 тыс. раз обстреливал наши позиции, около тысячи - из запрещенного минскими соглашениями оружия.
Наиболее напряженная ситуация сейчас на мариупольском направлении. Периодически возникает напряжение на горловском направлении и Светлодарской дуге.
Би-би-си: Как ощущается присутствие российских сил в регионе?
С.Н.: Непосредственно в зоне ООС присутствие Вооруженных сил РФ и ее пограничников нас не беспокоит. Здесь Россия проводит разведку самолетами. Но они не заходят в нашу зону ответственности - летают вдоль своего берега.
Ни разу в районе ООС(у побережья Донецкой области. - Ред.) не было случая, когда бы корабль российских пограничников останавливал украинское или иностранное судно, следовавшее в Мариуполь.
Би-би-си: Что можете сказать об угрозе, которую озвучивали еще в 2014 году, о том, что Россия якобы планирует пробить "коридор" в Крым?
С.Н.: Мы и сегодня учитываем такую угрозу. Чтобы ее нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море. Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки.
Би-би-си: Каждую неделю Объединенные силы несут потери. От чего больше всего погибают бойцы на передовой?
С.Н.: С начала ООС (Операции объединенных сил) больше всего потерь было от вражеской артиллерии. Также есть потери от автоматических и простых гранатометов.
Гибнут и от снайперского огня, но эта доля потерь не такая большая. В постоянной готовности находится мощная контрснайперская группировка. Она вычисляет снайперов противника и нейтрализует их.
Би-би-си: По минским соглашениям под контролем Украины должны находиться большие объекты, например, Донецкий аэропорт или Дебальцево. Есть ли возможность, что Объединенные силы займут один из больших населенных пунктов?
С.Н.: Цель Операции объединенных сил - освобождение всей территории, временно оккупированной Россией. Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.
Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт. Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей.
Отток людей из армии
Би-би-си: Неофициальные добровольческие формирования объявили о своем выходе с фронта. Отразится ли это на ситуации там?
С.Н.: Операция объединенных сил четко регламентирована законом о деоккупации Донбасса, и я управляю теми, кого передали под мое руководство.
Украинская добровольческая армия, в частности ее руководитель Дмитрий Ярош, решила вывести своих бойцов, которые с начала ООС не принимали участия в боевых действиях. Как объявил Дмитрий Ярош, их знания и умения будут использоваться для подготовки подразделений территориальной обороны - для готовности к отражению широкомасштабной агрессии.
Учитывая силы противника, которые сейчас нам противодействуют, Объединенных сил достаточно для выполнения поставленных перед ними задач.
Би-би-си: Какова ситуация с Совместным центром по контролю и координации прекращении огня (СЦКК), из которого вышли российские представители?
С.Н.: Украинская сторона там осталась и выполняет свои задачи. После выхода россиян диалог, конечно, усложнился. Чтобы прекратить огонь на тех или иных участках, теперь надо несколько больше времени. Но эта проблема решается и без российской стороны.
Би-би-си: Вы неоднократно заявляли, что у вас есть информация об использовании противником нового российского оружия.
С.Н.: Все вооружение противоположной стороны - а это танки, бронированные машины, артиллерийские системы залпового огня - производства РФ и пришло с той стороны (в России это официально отрицают и настаивают, что обе стороны конфликта используют еще советское оружие. - Ред.).
Но есть и новейшие средства - в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно их фиксировала - в том числе и те, которые еще проходят испытания. Учитывая их сообщения, это уже факт вмешательства России.
Большое наступление
Би-би-си: Позиционная война в Донбассе длится уже пятый год. Сколько она еще может продолжаться в таком виде?
С.Н.: Ситуация меняется с каждым месяцем. Нельзя полностью что-то прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны противника.