"Не пьет, не курит, не матерится". Что известно о человеке, взорвавшем бомбу в архангельском ФСБ

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Кадр с камер наблюдения в здании управления ФСБ по Архангельской области

Утром в среду, 31 октября, 17-летний житель Архангельска привел в действие взрывное устройство в здании местного управления ФСБ. Он погиб, еще три человека из числа сотрудников ФСБ ранены. Русская служба Би-би-си связалась с родственницей человека, которого СМИ называют исполнителем взрыва, и рассказывает, что известно о нем.

Утром 31 октября в одном из телеграм-чатов, в котором общаются анархисты, пользователь "Валерьян Панов" оставил сообщение о будущем взрыве в здании ФСБ. "Причины для вас вполне ясны. Т.к. ФСБ …. [обнаглело], фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это". В сообщении говорилось, что взрывное устройство не имеет дистанционного управления и должно приводиться в действие вручную.

Кто именно написал этот пост, неизвестно. "Валерьян Панов" был активен в этом чате как минимум с сентября, выяснила Би-би-си. Там он размещал рецепты изготовления взрывных устройств, приводил в пример опыт народовольцев и даже сетовал, что студенту "одной стипендии не хватит на изготовление нормального ВУ".

Через семь минут после публикации сообщения на проходной архангельского управления ФСБ действительно произошел взрыв. Издание Daily Storm написало, что бомбу в действие привел 17-летний Михаил Жлобицкий.

Жлобицкий был прописан вместе с мамой, бабушкой и тетей в поселке Лахта в 20 километрах от Архангельска. Би-би-си удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

В Архангельске мужчина учился в местном политехническом техникуме, утверждает источник Интерфакса. Фотографию студенческого билета на имя Михаила Васильевича Жлобицкого опубликовало издание Znak.com. Судя по этому документу, молодой человек поступил в техникум в 2017 году. Какую именно специальность он получал, неизвестно.

Бабушка Жлобицкого Валентина сказала Русской службе Би-би-си, что уже знает о произошедшем, но не понимает причин, по которым внук решил устроить взрыв в ФСБ.

"Он не пьет, не курит, не матерится. [Он] не прогульщик, на занятия постоянно ездит. Я не знаю, что случилось, не задавайте мне больше вопросов", - попросила женщина.

На одной из фотографий, размещенных женщиной в социальных сетях, можно увидеть ее вместе с внуками. На снимке, сделанном в 2015 году, изображен подросток, внешне похожий на молодого человека с камер видеонаблюдения в здании ФСБ.

Бывший одноклассник Жлобицкого по Катунинской средней школе рассказал Би-би-си, что тому "вообще не нравилось учиться". "В основном учился на тройки. К людям нормально относился и они к нему тоже", - добавил он.

Сам Жлобицкий зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте" как "Сергей Нечаев", рассказали Би-би-си двое друзей этого аккаунта. Они утверждают, что лично знали Жлобицкого. В соцсети он использовал фото русского революционера Сергея Нечаева, осужденного за убийство студента в 1869 году, а также анархиста Нестора Махно, прославившегося во время гражданской войны 1917-1922 годов.

Последний раз аккаунт "Сергей Нечаев" был онлайн в день происшествия, в 7:32 утра.

Один из знакомых "Жлобицкого-Нечаева" рассказал Би-би-си, что они никогда не встречались лично, но два года назад время от времени играли в San Andreas Multiplayer - многопользовательскую модификацию игры из популярной серии GTA. "Нечаев", по словам собеседника, предпочитал играть за полицейских.

Взрыв в управлении ФСБ

По данным Национального антитеррористического комитета, в 8:52 по местному времени на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области 17-летний юноша достал из сумки взрывное устройство и привел его в действие. Взрыв произошел уже внутри здания, но до рамок металлоискателей, установленных в проходе.

Бомба взорвалась в руках у молодого человека, утверждает НАК. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и вскоре скончался. Сведений о состоянии трех пострадавших сотрудников ФСБ не поступало.

Следствие квалифицировало взрыв как теракт. Заведено также уголовное дело о незаконном ношении боеприпасов.

Официально о мотивах преступления не сообщается. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотив, следователи планируют изучить круг общения подозреваемого и выяснить, что происходило в его семье.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР, о взрыве проинформирован президент России Владимир Путин.