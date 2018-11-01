В какие костюмы знаменитости нарядились на Хэлллоуин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Тори Правер и продюсер Марк Бирнбаум в образе героев фильма "Красотка", модель Синди Кроуфорд в костюме стюардессы, ресторатор Рэнди Гербер и актер Джордж Клуни в костюмах пилотов.

В этом году при выборе нарядов на Хэллоуин звезды часто вдохновлялись не только фильмами ужасов, но и своими коллегами. Многие использовали образы современных певцов, актеров и дизайнеров.

Певица Бейонсе на Хэлллоуин выбрала образ Тони Брэкстон. Она скопировала обложку дебютного сингла Брэкстон Another Sad Love Song.

В саму Бейонсе нарядилась актриса и модель Мэддисон Петтис. Она выбрала наряд, в котором Бейонсе выступила на фестивале Сoachella в этом году.

Правообладатель иллюстрации BG020/Bauer-Griffin/GC Images

Американский телеведущий Райн Сикрест появился на вечеринке в образе дизайнера Карла Лагерфельда.

Помимо коллег, знаменитости выбирали стиль героев кинофильмов. Так, модель Кендалл Дженнер с друзьями нарядились в персоонажей фильма "Остин Пауэрс".

Правообладатель иллюстрации Bryan Steffy/Getty Images for Casamigos

Американский продюсер Марк Бирнбаум с двумя моделями использвали в образах фильм "Красотка".

Правообладатель иллюстрации Gabe Ginsberg/Getty Images

И были не единственными. Образ героини Джулии Робертс выбрала и модель Сайлор Бринкли.

Помимо персоонажей фильмов, наряжались и в героев видеоигр. Танцовщица и модель Тейана Тэйлор, известная по клипу Канье Уэста Fade, выбрала костюм героини Китаны из Mortal Kombat.

Синди Кроуфорд нарядилась в стюардессу, а ресторатор Рэнди Гербер и актер Джордж Клуни - в пилотов.

Правообладатель иллюстрации Gabe Ginsberg/Getty Images

Костюм капитана выбрал и рэпер Шон Комбс (известный под псевдонимами Puff Daddy и P. Diddy). На его вечеринку пришла Пэрис Хилтон. СМИ отметили, что Хилтон традиционно оделась в костюм кролика, готового к рейву.

Многие знаменитости все же решили выбрать традиционные для Хэллоуина пугающие образы. Актриса Зои Кравиц появилась на вечеринке в Беверли Хилз в образе домашнего вампира в халате, с кружкой и полотенцем на голове.

Португальская модель Сара Сампайо опубликовала фото в образе оборотня.