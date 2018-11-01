В какие костюмы знаменитости нарядились на Хэлллоуин
В этом году при выборе нарядов на Хэллоуин звезды часто вдохновлялись не только фильмами ужасов, но и своими коллегами. Многие использовали образы современных певцов, актеров и дизайнеров.
Певица Бейонсе на Хэлллоуин выбрала образ Тони Брэкстон. Она скопировала обложку дебютного сингла Брэкстон Another Sad Love Song.
В саму Бейонсе нарядилась актриса и модель Мэддисон Петтис. Она выбрала наряд, в котором Бейонсе выступила на фестивале Сoachella в этом году.
Американский телеведущий Райн Сикрест появился на вечеринке в образе дизайнера Карла Лагерфельда.
Помимо коллег, знаменитости выбирали стиль героев кинофильмов. Так, модель Кендалл Дженнер с друзьями нарядились в персоонажей фильма "Остин Пауэрс".
Американский продюсер Марк Бирнбаум с двумя моделями использвали в образах фильм "Красотка".
И были не единственными. Образ героини Джулии Робертс выбрала и модель Сайлор Бринкли.
Помимо персоонажей фильмов, наряжались и в героев видеоигр. Танцовщица и модель Тейана Тэйлор, известная по клипу Канье Уэста Fade, выбрала костюм героини Китаны из Mortal Kombat.
Синди Кроуфорд нарядилась в стюардессу, а ресторатор Рэнди Гербер и актер Джордж Клуни - в пилотов.
Костюм капитана выбрал и рэпер Шон Комбс (известный под псевдонимами Puff Daddy и P. Diddy). На его вечеринку пришла Пэрис Хилтон. СМИ отметили, что Хилтон традиционно оделась в костюм кролика, готового к рейву.
Многие знаменитости все же решили выбрать традиционные для Хэллоуина пугающие образы. Актриса Зои Кравиц появилась на вечеринке в Беверли Хилз в образе домашнего вампира в халате, с кружкой и полотенцем на голове.
Португальская модель Сара Сампайо опубликовала фото в образе оборотня.