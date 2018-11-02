Отчитала Урганта: учительница русского языка стала звездой YouTube

Правообладатель иллюстрации Ulichka vs TV/YouTube Image caption Татьяна Гартман за считанные недели стала звездой YouTube

Учительница русского языка Татьяна Гартман стала звездой YouTube, выступив в роли критика произношения популярных телеведущих. За месяц канал жительницы Нижнего Новгорода "Училка vs ТВ" набрал более полумиллиона просмотров.

Сама Гартман говорит, что она создала канал, потому что больше не могла слышать, как журналисты в своей речи допускают ошибки.

"Когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие и корреспонденты делают ошибки в русском языке, это бесит!" - заметила она в первом из своих еженедельных видеороликов.

Ее первой жертвой был вежливый и популярный ведущий вечернего ток-шоу Иван Ургант.

"Я как простая русская женщина за 40 лет не могу не любить Ивана, но плохой русский не могу простить даже ему", - заметила учительница в том же первом видео.

Грамматическую ошибку Урганта, употребившего числительное "обоих" вместо "обеих" в отношении двух певиц, Гартман назвала "стыдом и срамом". Видео набрало более 275 тыс. просмотров.

"Без права на ошибку"

Но скандал разгорелся, когда Гартман раскритиковала журналиста "Первого канала" Виталия Кадченко за репортаж из Керчи. 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков, вооруженный самодельным взрывным устройством и ружьем, убил там 21 человека.

Не все подписчики учительницы из Нижнего Новгорода оценили её критику, сочтя, что она перегнула палку, негативно оценив этот траурный новостной сюжет.

Впрочем, сама Татьяна уже отошла от учительских дел и стала трудиться на одном из телеканалов родного города.

Некоторые нижегородские СМИ немедленно ополчились на Гартман из-за использования ею самой просторечий "бесит", "училка" и "яйца в профиль" в своём блоге.

"Что за подростковый лексикон - неуважительно и некультурно﻿", - написала в комментариях к одному из видео "училки" некая Алёна.

"Хочет хайпануть", - уверен комментатор Александр.

При этом и поклонников у женщины хоть отбавляй: ни у одного из её видео число "дизлайков" не составляет более 5% от числа "лайков".

"Не ОберЕгом единым"

Ведущий программы "Мы - грамотеи!" телеканала "Культура" Александр Пряников крайне нервно отреагировал на критику Татьяны журналистов, позволив себе злобное замечание в её адрес. Пряников посоветовал бывшей учительнице сбросить 20 кг.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Телеведущий Александр Пряников во многом не согласен с Гартман

Женщина не осталась в долгу, и нашла ещё парочку "помарок" в его речи. "Нужно говорить "из города Москвы", а не "города Москва", - заметила Татьяна.

Ещё забавнее вышла сцена, где проверяющий знания школьников Пряников видит перед собой табличку, на которой написано "Óберег" и при этом делает в этом слове ударение на последний слог; конечно, такое не осталось без внимания зоркой Гартман.

Тем не менее, в конце каждого своего видео выражает надежду, что ей не придётся записывать новые ролики для YouTube в связи с предполагаемым повышением уровня грамотности на российском ТВ.

"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий"

Падение уровня грамотности в России беспокоит многих. В интернете появляются все новые ресурсы, направленные на улучшение культуры речи в целом и грамотности языка. Энтузиасты в разбросе от профессионального проекта gramota.ru до личного блога gramotno.li пытаются бороться с ошибками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие лингвисты сегодня яростно критикуют методики предподавания русского языка в начальной школе

"Борьба за чистоту и правильность языка всегда же была, есть и будет. По сравнению с другими видеоблогами [у Гартман], может, и не худшее занятие", - поделился мыслями с Русской службой Би-би-си переводчик и историк из Санкт-Петербурга Дмитрий Мордвинов.

В то же время специалисты отмечают, что постоянные изменения в языке - его органическая часть. "Идея, что журналисты главных телеканалов должны нести нормативный русский язык в массы, мне скорее нравится как простому смертному, а как лингвист я могу только порадоваться, что язык меняется и что "разговорное" приходит в "норму", - сказала Би-би-си специалистка по компьютерной лингвистике Ирина Бурукина.

Впрочем, правильная русская речь становится предметом видео блогов не только россиян.

Пять лет назад хитом стало видео британца, преподававшего английский язык в России, где тот объяснял, как правильно произносить широко распространённые в стране мужские имена - Владимир, Иван, Игорь, Борис и Григорий.