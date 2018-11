СМИ России: "В контакте" получила иск за раскрытие данных

В обзоре российских газет:

"Ведомости": "Вконтакте" получила первый иск от пользователя

Социальная сеть "Вконтакте" получила первый иск от пользователя, пишут "Ведомости".

Сотрудник уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева подала в суд на соцсеть, требуя признать незаконной передачу данных правоохранительным органам, а также взыскать с "Вконтакте" 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Адвокат "Агоры" Дамир Гайнудтинов, который участвовал в подготовке иска, сказал, что это, возможно, первый иск к социальной сети, поданный из-за незаконного раскрытия данных пользователей правоохранительным службам - другие подобные иски юристы не обнаружили.

Данные о пользователе были запрошены заместителем начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкортостан (далее - ЦПЭ МВД по РБ) Р. Газимуллиным. Он потребовал от соцсети предоставить время и дату создания страницы Чанышевой, телефонные номера, электронную почту и IP-адреса, с которых она администрировала страницу.

Социальная сеть предоставила эти данные ЦПЭ, хотя не имела на это права: по закону о полиции при направлении таких запросов полицейские обязаны прикладывать также мотивированный запрос с указанием ссылки на проводимую проверку либо расследование уголовного дела, производство по делу об административном правонарушении, которое относилось бы к компетенции органов внутренних дел, говорится в исковом заявлении.

В запросе не было указано, подозревается ли Чанышева в причастности к какому-либо преступлению или административному правонарушению. Также "В контакте" должна была удостовериться, что запрос о раскрытии личной информации Чанышевой поступил именно от правоохранительных органов и соответствует требованиям закона, чего сотрудники социальной сети не сделали, говорит Гайнудтинов.

Авторы иска полагают, что запрос от правоохранительных органов с требованием предоставить данные Чанышевой обусловлен исключительно ее общественно-политической деятельностью.

Гайнутдинов говорит, что есть нормы закона, согласно которым полиция может запрашивать данные у социальной сети только при наличии серьезных обоснований, в том числе административных или уголовных дел. Такое требование прописано в законе "О полиции" (ст. 13, п. 4), где говорится, что запрашивать данные полиция может только по мотивированному запросу.

The Bell: риски для бизнеса остаются, несмотря на рейтинг

Россия оказалась на 31-м месте в рейтинге Всемирного банка Doing Business. The Bell напоминает, что в 2012 году президент России Владимир Путин требовал роста до 20-го места. Тем не менее, задача во многом решена, а рост в рейтинге на 81 место за шесть лет - серьезное достижение, считают российские чиновники во главе с министром экономики Максимом Орешкиным. "Но о чем высокое место в Doing Business говорит на практике?", - задается вопросом издание.

Первая тройка рейтинга за 2018 год - Новая Зеландия, Сингапур и Дания, ближайшие соседи России - Испания (30-е место) и Франция (32-е место). Выше всего Россия оказалась в индексах простоты регистрации прав собственности (12-е место), подключения к электросетям (12-е) и доступа к кредитным деньгам (22-е). Ниже всего - в индексах защиты миноритарных акционеров (55-е место), удобства процедуры банкротства (57-е) и условий для международной торговли (99-е).

"Нельзя сказать, что место в рейтинге отражает реальное положение частного бизнеса, - констатирует руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. - Doing Business учитывает формальные показатели - например, упрощение налоговых процедур - по которым в России много сделано за последние годы, но не учитывает ключевые для бизнеса сферы: защиту прав собственности, судебную систему, предсказуемость налоговых условий, с каждой из которых у нас проблемы", - говорит она.

Работавший с 2014 по 2017 год в минэкономразвития экономист Кирилл Тремасов называет Doing Business "достаточно техническим рейтингом": "делаешь те или иные изменения в регламентах и процедурах, и страна поднимается".

Ни победы, ни поражения в рейтингах Всемирного банка не стоит воспринимать слишком серьезно. Упрощение бумажных процедур - это хорошо, но для бизнеса важнее не уровень волокиты, а уровень рисков, а он растет, комментировал предыдущее повышение России в рейтинге экономист Андрей Мовчан.

"Ведомости": РПЦ как партнер власти

47 организаций, аффилированных с Русской православной церковью (РПЦ), получили президентские гранты на общую сумму 55,3 млн рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на публикацию сайта Фонда президентских грантов.

Гранты получили религиозные общественные организации, монастыри, приходы, епархии. Так, приход храма Святых новомучеников российских в Смоленске получил 2,2 млн рублей на проект "Жемчужное ожерелье Святой Руси", направленный на развитие молодежного туризма.

2,5 млн рублей получит якутская епархия на проект "Храмы Якутии - историческое наследие России": заявлено производство трех документальных фильмов, 10 видеороликов "Читаем Евангелие вместе" и одного ролика о Пасхе. Самый крупный среди этих НКО грант - в 10 млн рублей выиграла организация РПЦ "Милосердие", помогающая бездомным.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин объясняет победы православных НКО их массовостью и многочисленными заявками. Гранты получили и мусульмане, и еврейские проекты, подчеркивает Чукалин.

Гранты на 41 млн рублей выиграли 11 отделений "Боевого братства", возглавляемого экс-главой Подмосковья Борисом Громовым и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Самый крупный, около 20 млн рублей, получила головная организация на проект, приуроченный к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Российский союз молодежи (РСМ) получил 63,5 млн на проект по вовлечению молодежи в развитие малых городов и поселений.

В подобной раздаче грантов есть своя логика, считает политолог Алексей Макаркин. РПЦ - традиционный партнер власти, с маленькими проектами ей можно помочь, например если нужно поощрить активного священника. "Боевое братство" тоже давно работает с властью, к тому же в этом году юбилей вывода войск.

А вот крупный грант РСМ может быть связан с протестным голосованием во многих малых городах на недавних выборах, считает эксперт: "Глубинка важна еще и потому, что во многих малых городах есть ощущение предела, что уже ни на чем нельзя сэкономить, и реформы очень сильно по ним ударят. Поэтому и возникают мысли поддержать местных активистов, на проекты которых не нужно много денег", - резюмирует Макаркин.

"Коммерсант": правительство договорилось о ценах на бензин

Крупнейшие нефтяники согласились снизить оптовые цены на бензин и дизельное топливо и удерживать их как минимум до начала 2019 года, а потом ограничить их рост уровнем инфляции.

Компаниям пришлось пойти на это, поскольку в противном случае Белый дом ввел бы заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты, пишет "Коммерсант". Принятые решения предусматривают де-факто снижение биржевых торгов топливом, но нефтяников обязали поставлять его независимым АЗС по замороженной цене.

Отраслевые эксперты считают прямое госрегулирование не лучшим выходом из ситуации. По мнению Михаила Турукалова из "Аналитики товарных рынков", нужно сохранить рыночное ценообразование, обнулить акцизы и рассмотреть возможность снижения НДПС на социально значимые марки топлива.

Вариант с бюджетным субсидированием цен (как это фактически будет происходить после введения демпфирующего акциза), добавляет эксперт, приведет к существенным тратам бюджета. В долгосрочной перспективе, по мнению Михаила Турукалова, итогом нынешней стратегии может стать дефицит нефтепродуктов в стране.

Новую партию дорожных знаков, экспериментальную разметку и необычные перекрестки предлагает внедрить Росстандарт. В распоряжении Autonews.ru оказались планы властей по изменению дорожного движения.

"Протекционизм России мешает финским компаниям". Министр внешней торговли Финляндии Анне-Мари Виролайнен рассказала "Фонтанке", почему Финляндия не хуже Испании, где она видит потенциал развития в России и куда переориентировались пострадавшие от эмбарго производители.

Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си