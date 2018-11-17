Британия и Россия: переплетенные монархии

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Фотография, сделанная 4 августа 1909 г. в приморской резиденции британской королевской семьи на острове Уайт, зафискировала последний приезд Романовых в Британию. Слева направо стоят: принц Эдвард Уэльский (будущий король Эдуард VIII, а затем герцог Виндзорский), королева Александра, дочь будущего короля Георга V принцесса Мария, дочь короля принцесса Виктория и великие княжны Ольга и Татьяна. Сидят: принцесса Уэльская (будущая королева Мария), Николай II, царевич Алексей, король Эдуард VII, великая княжна Анастасия, императрица Александра Федоровна, принц Уэльский (будущий король Георг V) и великая княжна Мария.

В период чуть ли не самого резкого за многие десятилетия обострения отношений между Лондоном и Москвой выставка, проводимая Британской королевской коллекцией, ставит эти отношения в глубокий исторический контекст.

Выставка "Россия, королевский двор и Романовы" проходит в самом сердце британской монархии - Букингемском дворце, в специально оборудованной в резиденции монарха Королевской галерее.

Королевская коллекция собиралась в течение 500 лет в соответствии со вкусами британских монархов. Она насчитывает тысячи произведений искусства, мебели, драгоценностей, книг и документов. Коллекция находится под охраной главы государства - для своих потомков и нации, - но не является его собственностью как частного лица.

Правообладатель иллюстрации John Phillips/Getty Image Image caption Выставка проходит в Королевской галерее - величественном экспозиционном пространстве внутри Букингемского дворца

Королевская галерея - специально оборудованное в Букингемском дворце выставочное помещение, где проводятся временные экспозиции типа нынешней.

Выставка "Россия, королевский двор и Романовы" охватывает три века истории взаимоотношений между двумя монаршими семьями. За пределами выставки остались интригующие контакты между королевой Елизаветой I и Иваном Грозным. Свой отсчет экспозиция ведет от первого в 1698 году приезда Петра I в Лондон - и до трагической гибели последнего русского императора и его близких, к 100-летию которой она и приурочена.

Выставка открылась 9 ноября и продлится до 28 апреля.

Мы знакомим вас с самыми интересными ее экспонатами.

"Семья королевы Виктории"

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Лауриц Туксен "Семья королевы Виктории в 1887 году"

Датский художник Лауриц Туксен изобразил на своем парадном полотне собравшуюся в Зеленой гостиной Виндзорского замка на золотой юбилей правления королевы Виктории всю ее обширную семью. Многочисленные потомки английской королевы, царствовавшей на протяжении практически всего XIX века (1837-1901 гг.), оказались в монарших домах всей Европы, в том числе и в семействе Романовых.

Среди них, в центре картины, слегка на заднем плане, в белом платье - внучка королевы, принцесса Аликс Гессен-Дармштадская, будущая русская императрица Александра Федоровна.

Именно от своей бабушки, королевы Виктории, Аликс унаследовала гемофилию, которая передалась ее сыну царевичу Алексею и которая сыграла столь существенную, если не сказать роковую роль в будущей судьбе Романовых.

Здесь же - принцесса Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская, по отцу — внучка королевы Виктории, по матери — императора Александра II. В 1905 году принцесса вышла замуж за великого князя Кирилла Владимировича и приняла православие под именем Виктория Федоровна.

Также среди присутствующих - принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, еще одна внучка королевы Виктории и будущая жена великого князя Сергея Александровича, под именем великой княгини Елизаветы Федоровны.

Гарнитур в подарок

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Стол из мебельного гарнитура, подаренного на свадьбу сына королевы Виктории Альфреда, герцога Эдинбургского, и великой княжны Марии Александровны

23 января 1874 года в Большой церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге состоялось православное бракосочетание сына королевы Виктории Альфреда, герцога Эдинбургского, и великой княжны Марии Александровны, единственной дочери императора Александра II.

В тот же день в Александровском зале того же дворца прошла и церемония бракосочетания по англиканскому обряду.

Эта свадьба в немалой степени способствовала укреплению связей между двумя династиями.

Среди многочисленных подарков молодоженам был и мебельный гарнитур, состоящий из зеркала, двух столов, четырех стульев и четырех табуретов. Все предметы отделаны в традиционном русском стиле, а зеркало и больший из двух столов украшены соединенными друг с другом гербами Российской и Британской империй.

Николай и Александра в замке Балморал

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Орландо Нори "Отбытие российской императорской семьи из замка Балморал, 1896 год"

В 1896 году последний русский император Николай II и его супруга, императрица Александра Федоровна, посетили королеву Викторию в ее шотландской резиденции. 22 сентября на императорской яхте они прибыли в шотландский порт Лейт, а оттуда отправились в замок Балморал, где оставались до 3 октября. С собой молодая пара привезла 10 месячную дочь Ольгу, чтобы показать ее прабабушке.

Встретиться со своим родственником, новым русским императором, в Балморал приехали многочисленные дети и внуки Виктории. Однако семейным воссоединением визит не ограничился. При участии прибывшего в Балморал премьер-министра и министра иностранных дел лорда Сейнсбери обсуждались и многие вопросы международной политики.

На представленной на выставке акварели шотландского художника Орландо Нори изображена сцена отъезда Романовых из Балморала. Провожают их сын королевы принц Артур и его жена Луиза. Вдоль дороги с факелами в руках выстроились шотландские горцы.

Вот относящаяся к этому дню запись королевы Виктории у себя в дневнике:

"В 10 часов, к моему большому сожалению, Ники и Алики уехали. Оба они мне очень нравятся. Подошла к двери попрощаться с дорогими гостями. Проводить их выстроились горцы с факелами, но без волынок".

Сарафан для принцессы

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Дочь короля Георга IV принцесса Шарлотта в русском сарафане. Портрет художника Джорджа До, 1817-22

Пребывание императора Александра I в Париже и Лондоне после победы над Наполеоном в 1814 году пробудило в Европе интерес ко всему русскому, в том числе и к русской моде. Этот сарафан был специально сшит по заказу принцессы Шарлотты, единственной дочери короля Георга IV и королевы Каролины. Вот как описывал это платье секретарь ее мужа, будущего бельгийского короля Леопольда: "Это длинное голубое платье с пышной белой вставкой в русском стиле было ей необыкновенно к лицу".

На груди принцессы слева - российский орден Святой Екатерины, который он получила 1 июля 1817 года от императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, в знак признательности и благодарности за те внимание и заботу, которой Шарлотта окружила сына императрицы, будущего императора Николая I, во время его визита в Лондон.

Казачий мундир цесаревича

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Черкесска казачьего атамана, принадлежавшая царевичу Алексею

Начиная с 1827 года все наследники царского престола в России носили чин атамана всех казачьих войск. Такое же звание получил в момент своего рождения в 1904 году цесаревич Алексей. К званию прилагался и полковничий мундир.

Обретением этой уникальной вещи Королевская коллекция обязана известной благотворительнице леди Мюриэль Паже. Еще в 1915 году она организовала в Петрограде Англо-Русский госпиталь для лечения раненых. Госпиталь частично финансировала императрица Александра Федоровна. После революции Мюриэль Паже вернулась в Британию, где ее приняли и с интересом выслушали ее рассказы о происходящем в России король Георг V и королева Мария.

В 20-е годы Мюриэль Паже вновь стала периодически ездить в Россию, уже советскую, и в 1935 году в одном из магазинов системы Торгсин (существовавшее в 30-е годы Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, в магазинах которой за наличную валюту можно было приобрести золото, серебро, драгоценные камни, предметы старины, произведения искусства) в Ленинграде приобрела казачью черкеску цесаревича. Она привезла уникальную находку в Лондон и подарила ее королю Георгу V, который с благодарностью принял подарок.

Черкеска относится к периоду Первой мировой войны, когда цесаревич вместе с отцом императором Николаем II находился в ставке в Могилеве.

Пасхальное яйцо "Колоннада" работы Фаберже

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Пасхальное яйцо "Колоннада" работы Фаберже королева Мария приобрела в 1931 году в подарок своему мужу, королю Георгу V

Император Николай II подарил яйцо-часы "Колоннада" фирмы Фаберже своей жене Александре Федоровне на Пасху в 1910 году. Оно посвящено рождению долгожданного наследника престола царевича Алексея в 1904 году. Яйцо является своеобразной аллегорией и представляет собой храм любви (колоннаду), в котором пара голубей символизирует императора и его супругу, херувимы — четырех дочерей императора: Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, а Купидон (Амур) - юного царевича.

После Октябрьской революции, вместе с другими сокровищами императорской семьи, оно было конфисковано большевиками. В 1927 году ювелирное пасхальное яйцо Фаберже "Колоннада" стало одним из девяти яиц, проданных Всесоюзным объединением "Антиквариат" Эммануэлю Сноумэну в Лондон.

В 1929 для подарка своему мужу королю Георгу V его приобрела королева Мария.

Кроме "Колоннады", в Королевской коллекции хранятся еще два императорских ювелирных пасхальных яйца Фаберже.

Дневник короля Георга V

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Страница дневника Георга V с записями, сделанными в день, когда он узнал о расстреле своего кузена Николая II и его семьи

Один из самых трогательных экспонатов выставки - дневниковая запись короля Георга V, сделанная в день, когда он узнал о расстреле своего кузена Николая II и его семьи.

В этой дневниковой записи король пишет о посещении им русской церкви на Уэллбек-стрит в Лондоне - "в память о дорогом Никки, который, боюсь, был расстрелян большевиками. Подробности нам пока неизвестны, но это чудовищное преступление."

"Я был очень предан Ники, - продолжает Георг V, - это был добрейший человек, настоящий джентльмен, который любил и свою семью, и свой народ".