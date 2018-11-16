Дневник кота: мир кошачьими глазами

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Кошки выбрали человека себе в спутники около 9 тысячелетий назад. Насколько человек смог понять и изучить характер пушистых питомцев за это время?

В одной английской деревне решили провести эксперимент. 50 котов снабдили ошейники с GPS-трекерами, чтобы отслеживать каждый их шаг. На нескольких котов повесили небольшие камеры, чтобы посмотреть на мир кошачьими глазами.

В ходе этого необычного эксперимента некоторые коты выделились особенно. Среди них:

кот-непрошеный гость - он приходит в деревню и, кажется, у него нет хозяина;

кот-охотник, который предпочитает свежевыловленных кроликов кошачьей еде;

кот-беглец, который покинул родной дом и выбрал новых хозяев.

Ученые хотели понять, насколько коты привязаны к хозяевам. Оказалось, отношения между котами и их владельцами далеко не такие, какими кажутся нам на первый взгляд.