Какого пола ваш мозг? Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Вам, вероятно, доводилось слышать высказывание о том, что мужчины - с Марса, а женщины - с Венеры. Согласно распространённому мнению, женщины обладают эмоциональным интеллектом, тогда как мужскому интеллекту легче понимать логику и механику.

Хотя в повседневной жизни легко выделить типично мужское и типично женское поведение, бесчисленные исследования показывают, что ни тот, ни другой пол не обладает повышенной способностью к какой-либо одной когнитивной задаче.

Являются ли отличия в мужском и женском поведении врожденными и насколько они связаны со структурой мозга? Или все же поведение полов обусловлено внешними факторами, средой, в которой взрослеет ребенок?

Профессор Алиса Робертс и ведущий программы Horizon Майкл Мозли пытались внести ясность и найти ответы на эти вопросы.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.