Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Петр Порошенко избежал попадания в российский список в силу своей должности, Игорь Коломойский - по непонятным причинам

В список украинских граждан, против которых Москва в четверг ввела санкции, не попали некоторые олигархи, в частности, Игорь Коломойский и Сергей Тарута, которых российская пресса долго изображала главными врагами России. Комментаторы считают это бесхитростной попыткой Кремля усилить раздор в украинской элите.

Политолог Андрей Окара - среди тех, кто допускает, что некоторых магнатов Россия не включила в список намеренно.

"Это вполне предсказуемая игра - сделать исключения, чтобы создать когнитивный диссонанс, чтобы в украинском политическом пространстве напряглись. Что на самом деле и произошло. Мол, смотрите, Коломойского и Таруты нет в списке. Значит, у них какие-то особые отношения с Кремлем", - говорит Андрей Окара.

Миллиардер Игорь Коломойский в 2014 году сыграл огромную роль в том, что к сепаратистскому мятежу на востоке Украины не присоединились Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области.

Другой магнат, Сергей Тарута, по ходу войны возглавлял в качестве губернатора Донецкую область - ту ее часть, что осталась под контролем Украины.

В санкционный список не попал и Ринат Ахметов, которого многие считают самым богатым человеком Украины, и еще несколько знаковых фигур.

Правда, в список украинских предприятий, попавших под российские санкции, вошел один крупный завод, контрольный пакет в котором принадлежит группе "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Зкономист Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера на Украине, тоже говорит об игре Кремля.

По мнению Устенко, эта игра направлена на тех украинских бизнесменов, которые относительно открыто работают в России или с Россией, а также тех, кто скрывает свои связи с Россией.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Миллиардер Ринат Ахметов (слева) не попал в российский персональный санкционный список, а его партнер миллиардер Виктор Пинчук попал

"Именно сюда направлено внимание автора пьесы. Именно они находятся в сложной ситуации. Зритель ничего не знает именно о них. По ходу пьесы именно их реплики могут оказаться совершенно неожиданными, а их действия непредсказуемыми. Это и есть интрига, - говорит Устенко. - Но и автор, и они сами осведомлены о своей причастности. При этом каждый из этих актеров не знает, точно ли о всех его грешках освежомлен автор. Он надеется, что нет. Но и гарантий у него нет. В любой момент автор может указать на него и предъявить доказательства".

В список не попал и президент Украины Петр Порошенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что против президентов обычно не вводят санкции, поскольку это было бы "запредельным шагом".

Однако, как говорит Андрей Окара, не очень понятно, почему в списке нет предприятий, принадлежащих Порошенко.

Правда, Кремль включил в список сына Петра Порошенко Алексея.

Логика сигнала

Глава украинского аналитического Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что при всей внешней хаотичности санкционного списка в нем есть логика.

"С одной стороны, есть цель послать определенным бизнесменам сигнал в виде их присутствия или отсутствия в списке", - сказал он Би-би-си.

Это, по его мнению, может касаться, например, Рината Ахметова или Дмитрия Фирташа, ставшего широко известным в связи с газовыми сделками между Украиной и Россией.

С другой же стороны, как отмечает Гончар, под российские санкции попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса Украины, и это может оказаться относительно чувствительным ударом по экономике.

Андрей Окара уверен, что экономические последствия российских санкций для Украины будут невелики, так как за пять лет конфликта мало у кого из вошедших в списки бизнесменов и фирм остались активы и средства в России.

Отрезвляющий эффект

Зато, полагает Окара, психологический и политический эффект от санкций Кремля может оказаться положительным для украинского государства.

"Этот список - отрезвляющяя микстура для тех, что все еще надеялся, что уже скоро, уже вот-вот, и отношения опять наладятся, и можно будет снова работать с Россией. Он полезен для Украины, поскольку лишает иллюзий", - говорит политолог.

Москва, судя по официальным заявлениям, рассчитывает на другой эффект.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве, что позиция Украины после введения санкций со стороны России будет меняться.

Всего в санкционный список, обнародованный в четверг правительством России, вошли 322 гражданина Украины и 68 юридических лиц. Санкции предусматривают заморозку активов и средств этих людей и лиц в России, а также запрет на вывод их средств за пределы России.