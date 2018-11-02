Инвестиционный сервис "Кэшбери", который ЦБ считает финансовой пирамидой, прекратил работу. Его глава, известный под именем Артур Варданян, заявил, что часть денег вкладчиков потеряна. Обманутые вкладчики распространяют в блогах шаблон заявления в правоохранительные органы. В нем перечисляются люди и компании, которые могут стоят за "Кэшбери".

Русская служба Би-би-си изучила список и попыталась найти его наиболее известных фигурантов.

Платформа "Кэшбери" прекращает работу, заявил 1 ноября руководитель сервиса Артур Варданян. В проблемах компании Варданян обвиняет чиновников и журналистов. По его мнению, сервис пострадал из-за заказной информационной кампании. Ранее ЦБ сообщал, что "Кэшбери" - это самая масштабная за последние годы финансовая пирамида в России. Регулятор оценивает ущерб от деятельности "Кэшбери" в 1-3 млрд рублей.

Варданян сообщил 1 ноября, что команда "Кэшбери" запускает новый проект, куда переведут часть вкладчиков. Средства со счетов "Кэшбери" разрешат выводить первого числа каждого месяца. Выводить можно будет только определенную долю, которую определит администрация сервиса. Четверть долга перед вкладчиками "Кэшбери" погасит собственной критовалютой Cashbery Coin, сказал Варданян.

Следы "Телетрейда"

Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону подала в местный суд иск о блокировке сайтов платформы "Кэшбери". Следующее заседание суда состоится 12 ноября. Но пока власти ничего не сообщали об уголовных делах в отношении "Кэшбери" и руководителей сервиса. Также не было заявлений от пострадавших.

"Оппозиционные" инвесторы в своем чате распространяют шаблон заявления о преступлении. Кто его составил, Би-би-си выяснить не удалось.

Заявление адресовано МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Центробанку и Росфинмониторингу. В документе перечисляются юрлица, которые были указаны на сайтах платформы "Кэшбери", руководители региональных офисов и наиболее активные агитаторы.

В обращении полицию и прокуратуру просят проверить изложенную в нем информацию и возбудить уголовное дело, если для этого есть основания, а также признать вкладчиков, подписавших заявление, потерпевшими.

Всего в списке восемь юридических лиц, связанных с "Кэшбери", и два десятка человек.

Некоторые из них ранее уже участвовали в подобных проектах. Некоторые агитаторы скрываются за псевдонимами. Часть людей открыто заманивают новых инвесторов под своими настоящими именами.

Вот наиболее известные из них (Би-би-си обратилась за комментариями ко всем упомянутым в тексте лицам и ожидает их ответа).

Например, инвестировать в "Кэшбери" призывал блогер Алексей "Рантье" Михайлов. Настоящее ли это имя - неизвестно. У него есть собственный сайт, где блогер рассказывает о своих инвестициях. "С моей стороны никогда уговоров не предпринималось. Все, кто заходил, шли по собственному желанию, осознавая риски и возможности участия", - сказал Михайлов Би-би-си.

Также под псевдонимом скрывается Кирилл Richy Investor, который во "ВКонтакте" фигурирует под именем Вацлав Рахманов (после прекращения работы "Кэшбери" он ограничил доступ к своей странице). Он похож на жителя Алма-Аты по имени Кирилл Рахманов, который в 2012 году стал победителем соревнования Powerman в местном фитнес-клубе.

В заявлении вкладчиков в качестве активных агитаторов "Кэшбери" упоминаются также Андрей Тимченко и Максим Красильников, которые могут быть связаны со структурами компании "Телетрейд" (дочка группы компаний TeleTrade). "Телетрейд" позиционировала себя как "форекс-брокер с лицензией ЦБ".

В июне 2016 года в офисах "Телетрейда" прошли обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве. В октябре 2018 в офисах компании снова прошли обыски, а также под арест попалиАлександр Калашников, Владимир Лапшов и Андрей Котов. По данным следствия, они были менеджерами компании. Двоих руководителей - Владимира Чернобая и Олега Суворова - пока найти не удалось.

Вкладчики считают, что Андрея Тимченко на самом деле зовут Андрей Расстригин, и он либо сменил фамилию, либо скрывается под псевдонимом. Андрей Расстригин есть в базе "Спарк", он был гендиректором костромской компании "Профит" (архив сайта свидетельствует, что компания "Профит" занималась обучением торговле на финансовых рынках).

В мессенджере Telegram Андрей Тимченко пользуется аккаунтом @timinvest. Этот же аккаунт корреспондент Би-би-си обнаружил, добавив в контакты телефон, указанный при регистрации компании "Профит". При звонке по указанному номеру трубку никто не взял.

Несколько лет назад человек, сейчас известный как Андрей Тимченко, действительно представлялся фамилией Расстригин, подтвердил Би-би-си его знакомый.

Этот же телефон указывался в объявлениях о приеме на работу в компанию "Глобал Фотс" (Global Fots), в офисе которой Тимченко проводил тренинги. С именем Андрея Расстригина эту компанию также связывает отметка на "Яндекс.Картах" с сайтом globalfots.com и адресом Кострома, Советская, 28 (там же, на третьем этаже ТЦ "Шкатулка", располагался "Профит"). В архиве сайта указано, что эта компания обучала торговле на финансовых рынках.

Информация на сайте и в соцсетях Global Fots свидетельствует, что ее руководителем был Максим Красильников. На странице Красильникова в "Фейсбуке" есть его фотографии на фоне логотипов Global Fots и TeleTrade. На трейдерских форумах также есть упоминания о том, что Максим Красильников проводил тренинги в "Телетрейде".

Красильников был в том числе руководителем ООО "Международный интернет центр", которое работало под брендом Global Fots. Последним собственником этого ООО числился Александр Кулиш.

На Кулиша также записаны компании "Телетрейд-Сыктывкар", "Телетрейд-Иваново", "Телетрейд-Ярославль", "Телетрейд-Череповец" и "Телетрейд-Тула".

Свой "Телетрейд" был и в Костроме. Располагалась компания в ТЦ "Шкатулка", как и "Профит" с "Глобал Фотс". В "Спарк" говорится, что "Телетрейд-Кострома" возглавлял Иван Тарновский, который проводил тренинги вместе с Красильниковым. Впоследствии все эти компании были переименованы, некоторые - ликвидированы.

"Выводы делайте сами"

В шаблоне заявления, которое предлагается подписывать обманутым вкладчикам, упоминается Алексей Александрович Хисамутдинов. Ранее он агитировал вкладывать средства в Questra World - проект, у которого не было лицензии ЦБ, и который так же активно, как и "Кэшбери", собирал средства вкладчиков. Впоследствии Хисамутдинов переключился на "Кэшбери".

Хисамутдинов в своих постах обычно рассказывает, сколько денег ему удалось получить в результате своих инвестиций в различные финансовые сервисы (участники подобных платформ часто называют их "хайп-проектами"). В некоторых постах он писал, что инвестирование денег в такие проекты - личный выбор каждого.

"Ребята, выводы делайте сами, я никого насильно никуда не тяну, а просто показываю факты. Каждый сам принимает решение, играть в подобные игры или не играть. Многие считают эту деятельность лохотроном, и я с этим согласен. Тут есть также риски, и можно потерять деньги, поэтому надо осознанно подходить к инвестициям".

Хисамутдинов в комментарии Би-би-си дал понять, что готов подавать ответные иски о клевете. "Пускай пишут [заявления], вот и узнают, что такое клевета, кто со мной лично контактировал, все не в минусе, есть, конечно, несколько человек - им я вернул", - написал Хисамутдинов.

В базе данных "Спарк" есть индивидуальный предприниматель Алексей Александрович Хисамутдинов, уроженец города Муром Владимирской области.

Переход на другую ступень эволюции

Также в заявлении упоминается жительница Краснодара Марина Мещерякова, возглавляющая местный офис "Кэшбери". У нее есть статус адвоката. В базе данных службы судебных приставов на имя Марины Мещеряковой есть исполнительный лист на возмещение ущерба в размере почти 162 млн рублей, причиненного преступлением.

Мещерякова публично выступает в защиту "Кэшбери" и называет себя "патриотом" компании. После того, как платформа приостановила деятельность, Мещерякова дала интервью телеканалу "Россия 1". Потом она заявила, что журналисты смонтировали интервью так, что искажался смысл ее слов.

Она подала в суд на филиал ВГТРК "Кубань", но иск оставлен без движения из-за нарушений при подаче документа.

"Ребята, держитесь, особенно [те,] кто взял кредитные деньги, у кого долги. Находите выход из ситуации, нет безвыходных ситуаций", - сказала Мещерякова в своем видеообращении 1 ноября, когда стало известно о закрытии "Кэшбери".

Мещерякова также со слезами на глазах попросила прощения у 112 человек, которые инвестировали в "Кэшбери" по ее призыву.

"Благодарю за то, что пошли за мной, поверили. И, конечно же, благодарю Артура Давидовича [Варданяна] за этот великий урок жизни. Еще надо поискать такой уровень энергии у человека, чтобы такому количеству людей дал такой мощный урок. Это просто переход на другую ступень эволюции. Это подарок", - сказала она.

Неуловимый "Артур Варданян"

Глава "Кэшбери" Артур Варданян также упоминается в шаблоне заявления. Но про него известно меньше всего.

"Оппозиционные" вкладчики "Кэшбери" подозревают, что Артур Варданян - это псевдоним. Кто за ним скрывается, не известно.

В Telegram-чате вкладчики обсуждают фотографии жителя Магнитогорска Эдуарда Резанова, который внешне очень похож на Артура Варданяна. Резанов, судя по фото на сайте Любительской футбольной лиги Магнитогорска, играл в местной команде "Росинвест".

Знакомый Резанова на условиях анонимности рассказал, что Резанов 3-4 года назад жил в Магнитогорске, но работа его не была связана с финансами: "Последний раз я его видел за рабочим местом в строительном гипермаркете. Кем-то вроде менеджера зала он там был. Он был у меня в друзьях, но все страницы, похоже, поудалял".

Где сейчас находится Резанов, его знакомый не знает. Он считает, что, в отличие от фото, на видео Варданян не похож на Резанова из-за отличий в манере разговаривать.

С ним согласен лидер магнитогорской группы "4 апреля" Сергей Веременко. Эдуард Резанов снимался в клипе этой группы на песню "В тишине ноль" в роли бегущего человека.

"Даже близко не похож. Совершенно другой человек. Эдик вообще не из тех, кто такие сложные аферы смог бы провести. По крайней мере, раньше был [таким]", - сказал Би-би-си Веременко, посмотрев видеообращение Варданяна. У Веременко не осталось контактов Резанова и ссылок на его соцсети.

Еще один знакомый Резанова, напротив, уверен, что Артур Варданян на видео выглядит и говорит точно так же, как Эдуард Резанов в жизни. Он также попросил не упоминать его имя.