Пресса Британии: куда исчез жених Юлии Скрипаль

В обзоре британской прессы:

Расследование по Бэнксу сосредоточится на его контактах с Россией

Расследование в отношении британского бизнесмена Аррона Бэнкса, от которого требуют объяснить, как у него появились деньги на финансирование кампании в поддержку выхода британии из ЕС, сосредоточится на его связях с Россией, пишет Guardian, приводя некоторые детали дела.

Штаб-квартира холдинга Аррона Бэнкса Rock Holdings находится на Острове Мэн в офшорной зоне, которую описывают как "безопасную гавань для ухода от налогов".

Из опубликованных документов о деятельности Rock Holdings понятно очень мало. Известно, что компания была зарегистрирована в 2005 году, задолго до того как Бэнкс, сделавший состояние в страховом секторе, начал демонстрировать интерес к политике.

Собственник холдинга - компания Fidecs Nominees - зарегистрирована на Гибралтаре. Такая структура собственности по сути означает, что реальный собственник неизвестен.

Однако причастность Бэнкса к компании подтверждается в записях других британских фирм, где он обозначен как владелец Rock Holdings.

Из документов регуляторов следует, что в 2007 году Rock Holdings был использован для покупки доли в некоем фонде от имени Бэнкса, а также что у компании в этом году сменились директора.

Газете стало известно, что расследование в отношении Бэнкса сосредоточится на его контактах с российскими чиновниками. Сам Бэнкс отрицает предположение, что восемь миллионов фунтов, использованные для финансирования кампании Leave.EU, могли принадлежать не ему.

Бизнесмен ранее пытался объяснить череду встреч с российскими дипломатами, подозреваемыми в работе на разведку. Бэнкс также подтвердил, что встречался с российским послом Александром Яковенко.

Позже бизнесмен признал, что встречался с россиянами трижды, а затем в интервью New York Times говорил о четырех встречах.

Глава парламентского комитета Дэмиан Коллинс отметил, что Россия могла предложить Бэнксу выгодные сделки с алмазами. Ранее в этом году газета Observer написала, что в 2015 году Бэнкс и его партнер Энди Уигмор встречались с Яковенко и другим российским дипломатом Александром Удодом, котторого позже выдворили из Британии из-за подозрений в шпионаже.

В том же году Яковенко познакомил Бэнкса с российским бизнесменом Симаном Поваренкиным, который предложил ему вложить деньги в российскую золотодобывающую промышленность. Сделка была одобрена властями, говорил Поваренкин, но Бэнкс от нее отказался.

В мае следующего года Бэнкс встретился с другим российским бизнесменом Ильей Карасем и также обсуждал с ним возможное вложение.

В российском посольстве заявляют, что в этих встречах не было ничего предосудительного, однако долгое общение Яковенко с Бэнксом может означать, что россияне рассматривали британского бизнесмена как потенциальный источник информации.

Проблемы семьи Скрипалей в России

Журналисты таблоида Daily Mirror продолжают путешествовать по России. На этот раз они побеседовали с родственниками экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как утверждает Лондон, российские спецслужбы пытались отравить в Британии.

Машина Юлии Скрипаль уже давно стоит у ее подъезда, а ее любимый пес Нуар последние полгода живет в приютах. Ее жених "исчез с лица Земли", подогревая разговоры о том, что он на самом деле был агентом спецслужб.

45-летняя Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии, приглашает журналистов в свою квартиру. "Это совершенно ужасная история для семьи Скрипалей. Мы устали, мы измождены", - говорит она.

Виктория опасается, что за ней может охотиться ГРУ. В октябре, когда они вместе с мужем ехали из Ярославля в Москву, их автомобиль внезапно вышел из-под контроля. Они говорят, что им повезло.

"Мы не можем отрицать, что за нами кто-то следит. Я правда не знаю, был это несчастный случай, или нет", - говорит она.

Ее муж Арсений уверяет, что тщательно проверяет состояние машины, но говорит, что перед отъездом из Ярославля почему-то этого не сделал.

В Москве, у дома, где жила Юлия Скрипаль со своим женихом Степаном, все еще стоит ее машина - коричневый Ford Kuga с иконами на передней панели.

Кто-то пришел и тихо вынес из квартиры все принадлежавшие Юлии и Степану вещи. Сам Степан исчез.

Как оказалось, он работал в организации под названием "Институт современных проблем безопасности", который считается "составной частью ФСБ". Его мать Татьяна, возглавляет в институте отдел. "Его никто не видел. Он будто исчез с лица Земли", - рассказывает нам его друг.

"Есть две версии, - говорит он, - либо он с самого начала был связан с российскими спецслужбами, либо его мать - она очень богата - куда-то увезла его и теперь он живет новой жизнью".

Мать Степана Татьяна отказалась общаться с журналистами таблоида.

Евросоюз как Политбюро

Великие империи рушатся с пугающей скоростью - так начинает свою колонку журналист Daily Telegraph Джереми Уорнер.

Так было с Советским Союзом, в 1970-е годы находившимся на пике могущества. Однако уже через 20 лет на месте страны ничего не осталось.

"Исторические параллели не дают ответа на вопросы современности, однако в отличие от министра иностранных дел, я бы не стал сравнивать Евросоюз и СССР - у них абсолютно разные исторические корни и они отличаются так же сильно, как, например, Китай и США", - пишет Уорнер.

"Однако те, кто не учится на ошибках истории, обречены повторять их. Англичане, критикующие ЕС, делают это без понимания его исторической миссии, цели его создания и истоков. Но в 1960-е годы то же самое говорили о тех, кто предрекал крах СССР.

Почему же этот великий эксперимент по внедрению марксистской идеологии провалился так быстро? Ряд историков считает, что основной причиной распада оказалась неспособность к преобразованиям, а также менталитет лидеров, которые не понимали необходимости в реформах, пока не стало слишком поздно.

Не то чтобы реформ совсем не было - они начались с Хрущева, но были ограниченными, плохо спланированными и неэффективными.

Опять же я не хочу слишком давить на исторические параллели, но неспособность СССР приспособиться к переменам сегодня будто воспроизводится в поведении лидеров Евросоюза - в их упрямстве и нежелании прислушиваться к критике.

Казалось бы, когда из ЕС выходит вторая по величине экономика, когда четвертая по величине экономика Италия выбирает популистское правительство, когда президент Франции, страны с третьей по величине экономикой говорит, что никогда не стал бы проводить референдума о выходе, потому что знает его результат, когда восточные рубежи погружаются обратно в авторитаризм, все должно стать понятно.

Но нет, все это рассматривается не как следствие системных дефектов, а как сиюминутные проблемы, в которых виноваты только местные правительства.

Как мы сегодня хорошо понимаем, в основе европейских проблем лежит высокая степень централизации союза и необходимой для этого экономической и фискальной интеграции. Не хочу проводить категорических параллелей, но проблема с евро в каком-то смысле - это та же проблема, которую испытывал СССР из-за своей централизованной плановой экономики.

Евро - такой же конструкт, который навязывается всем нациям без учета их потребностей и приоритетов.

Лидеры Евросоюза наверное не хотят, чтобы их сравнивали с советскими аппаратчиками, однако они могли бы кое-чему научиться из этого грандиозного эксперимента в управлении "снизу вверх", - заключает автор.

Обзор подготовил Артем Воронин, BBCRussian.com