СМИ России: бесполезные санкции против Украины?

В обзоре российских газет:

"Ведомости", "Коммерсант": санкции как подарок?

Центральные СМИ обсуждают тему санкций России против Украины, введенные постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева. По мнению газеты "Ведомости", они не будут иметь серьезного эффекта, тем более, что многие украинские политики и чиновники попадание в санкционный список восприняли как государственную награду.

Издание отмечает, что при составлении санкционного списка, в который вошли 68 юрлиц и 322 гражданина Украины, учитывалось, могут ли санкции повредить российским компаниям. Поэтому, по мнению "Ведомостей", там нет, например, предприятий авиапромышленности - "Антонов" и "Мотор сич".

Бизнесмен Игорь Коломойский, финансировавший воюющие в Донбассе добровольческие батальоны и судившийся с Россией за активы в Крыму, в список тоже не попал: это санкции против украинских граждан, а Коломойский - гражданин Израиля, приводит газета пояснения неназванного федерального чиновника.

На Украине российские санкции расценили как подтверждение правильности политики Киева. Президент Порошенко назвал этот перечень "списком очень достойных людей за небольшим исключением".

Российские эксперты считают, что санкции не окажут большого влияния ни на ситуацию на Украине, ни на отношения двух стран.

Желание ответить на санкции Киева возникло у Москвы "ближе к выборам президента Украины", отмечает политолог Алексей Макаркин: "Введение санкций демонстрирует, что отношения как были замороженными, так и останутся. Коридор возможностей у обеих сторон для поиска компромиссов весьма ограничен".

Политолог Татьяна Становая уверена, что это часть информационной позиционной войны против Украины, в том числе в контексте диалога России с Западом. "В отличие от прошлых выборов на Украине, сейчас у России нет практически никаких лидеров или политических сил, на которые там можно было бы опереться. Поэтому у России сильно ограничено поле для маневра", - объясняет Татьяна Становая.

Украинские эксперты также связывают введение санкций с президентскими выборами. Санкции будут иметь разный эффект для бизнесменов и политиков, считает политолог Владимир Фесенко. Для бизнеса это сигнал: если вы сотрудничаете с Порошенко, то вас накажут. А вот на политиков санкции никак не повлияют - наоборот, они будут считать это знаком отличия и использовать во время агиткампании, уверен эксперт.

Санкции - это продолжение полноценной торговой войны между странами, приводит газета в другом материале на эту же тему мнение партнера NSP Ильи Рачкова. Сейчас торговля с Украиной обеспечивает около 2% российского товарооборота, оценивает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. И, если сравнивать с 2013 годом, товарооборот с Украиной упал, но с 2017 г. снова перешел к росту, несмотря на санкции.

Газета "Коммерсант" также отмечает, что санкции направлены не только на то, чтобы попавшие под них лица не смогли вывести свои активы из РФ, но и бьют по двусторонней торговле. Пострадать могут российская титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" и потребители железнодорожных колес в России. Также "Коммерсант" не исключает, что в санкционный список могут как добавить новых фигурантов, так и исключить тех, кто там уже есть.

РБК, "Фонтанка.ру", "Известия", "Новая газета": цены вниз?

Долго ли продержатся цены на бензин после подписания соглашения между правительством и нефтяниками, размышляют центральные СМИ.

Газета РБК пишет, что 1 ноября начали выполнять условия соглашения и снижать цены на топливо. Согласно договоренностям, нефтяники увеличат поставки нефтепродуктов на оптовый рынок минимум на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а также снизят цены на опт до уровня июня 2018 года.

По сути, пишет интернет-портал "Фонтанка", это компромисс. "Потребитель не столкнется с подорожанием бензина, АЗС получат фиксированный доход, а вертикально-интегрированные компании, хоть и пожертвуют частью доходов, смогут сохранить экспортные поставки, которые по-прежнему более выгодны, чем отгрузки на внутренний рынок", - прокомментировал "Фонтанке" главный редактор "Аналитики товарных рынков" Артём Рахманкулов.

Но достигнутая договоренность - это лишь временное решение, которое, вероятно, потребует дальнейших корректировок, подчеркивает эксперт. С этим согласны и специалисты, опрошенные газетой "Известия".

"Механизм ручного регулирования государством не может продержаться долго. Он приведет к дефициту: компании перестанут производить для внутреннего рынка", - уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Помимо переориентации на экспорт, дефицит будет вызван ограничением прироста поставок на внутренний рынок, оговоренным в соглашении, прокомментировал "Известиям" ведущий эксперт Союза нефтегазпромышленников России Рустам Танкаев.

В Независимом топливном союзе "Известиям" сообщили об угрозе взрывного роста цен на фоне новых налоговых обязательств и рисков ослабления рубля. Но государство будет опасаться социальных волнений, поэтому, вероятнее всего, повышение цен на топливо будет растянуто во времени, считает Игорь Юшков. По его словам, можно ожидать повторного совещания с нефтяными компаниями в правительстве накануне нового года.

Впрочем, по словам бывшего замминистра энергетики Владимира Нилова, интервью с которым на эту тему разместила "Новая газета", за последнее десятилетие он не смог вспомнить ни одного решения правительства, которое бы принималось в ущерб нефтяниками - они всегда оказывались в выигрыше.

"Ведомости": вниз по рейтингу свободы

Россия заняла 53-е место в рейтинге свободы интернета, составленном Freedom House. Организация проанализировала состояние интернета в 65 странах мира, на них приходится 87% мировых пользователей интернета. Чем выше балл в рейтинге, объясняет газета "Ведомости", тем сильнее регулирование интернета в стране.

Аутсайдером же рейтинга стал Китай с 88 баллами, с небольшим отрывом следует Иран (85 баллов). У России 67 баллов по сравнению с прошлогодними 51-м местом с 66 "антибаллами". Лучше дела обстоят даже в Белоруссии (64) и Казахстане (62). Впрочем, и в этих странах Freedom House признает интернет полностью несвободным.

Максимальной свободой интернет пользуется в Эстонии, Исландии и Канаде. США и Великобритания занимают соответственно шестую и седьмую строки мирового рейтинга, однако его составители указывают, что в США свободы интернета становится меньше. Десятку свободных стран замыкает Грузия.

Freedom House приводит несколько громких историй регулирования рунета. Закон о хранении персональных данных россиян на территории страны, по мнению Freedom House, плох тем, что данные становятся доступны спецслужбам, такая же ситуация и в Китае. Как и Белоруссия, Китай и Иран, Россия, считает Freedom House, предлагает глушить независимый контент в сети и наделить лишь государство правом отделять правду от вымысла.

А попытку блокировки Telegram организация называет самым ярким примером вмешательства правоохранительных органов в цифровой суверенитет граждан.

Директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова не согласна с оценкой Freedom House. Законы пишутся так, что либо не контролируется их исполнение, либо же их невозможно исполнить в принципе, указывает она. Да, есть посадки за репосты, но Россия не единственная страна, где это происходит.

Российский интернет один из самых свободных в мире - по крайней мере в части доступности сервисов, чему также помогает довольно высокий уровень технической грамотности граждан, быстро осваивающих и VPN, и средства обхода блокировок, считает Левова.

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О том, кто и за что на Украине попал в российские санкционные списки, подробно рассказывает газета "Коммерсант".

Кого не коснутся российские санкции против Украины, рассказывает газета "Ведомости". Издание отмечает, что часть компаний из списка уже свернули дела с Россией, другие в него не попали.

Газета "Ведомости" рассказывает о возможности реализации на Дальнем Востоке проекта по строительству Восточного нефтехимического комплекса "Роснефтью" совместно с ExxonMobil. Проект оценивается в 1,3 триллиона рублей. "Если владельцем более 50% ВНХК станет ExxonMobil, это будет означать, что проект будет принадлежать американской компании, а "Роснефть" будет в нем миноритарным акционером. Это может избавить проектную компанию от [угрозы] санкций США", - пишет издание.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си