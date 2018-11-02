Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В России лунная программа стала больше политическим, чем научно-техническим вопросом

Россия в течение ближайших двух недель представит концепцию освоения Луны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Для лунной программы будет создана сверхтяжелая ракета, разработкой которой займется специальный холдинг, созданный по этому поводу на базе РКК "Энергия", рассказал он.

Мы сейчас ждем предложения от Академии наук и научно-технического совета "Роскосмоса" в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне", - сказал Рогозин.

Российские космические эксперты, которых Русская служба Би-би-си попросила прокомментировать эту новость, считают, что разработка такой программы для России обойдется слишком дорого, учитывая, что программа будет состоять, как минимум, из трех компонентов - корабля, сверхтяжелой ракеты и стартового комплекса для нее.

В российской космической отрасли уже не в первый раз говорят о существовании и развитии российской лунной программы. Не первый раз говорит об этом и Дмитрий Рогозин, который возглавил "Роскосмос" несколько месяцев назад, а до этого был вице-премьером, курировавшим оборонную, авиационную и космическую промышленность.

В любом случае, считают эксперты, выполнение программы, вынесено за "горизонт планирования", который определяется рамками действующей российской Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

Правообладатель иллюстрации Albert Pushkarev/TASS Image caption "Лунная ракета" Н-1 - все попытки запустить ее окончились авариями

ФКП содержит некоторые элементы будущей лунной программы. Она, в частности, предусматривает "создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, а также развертывание работ, связанных с ракетой-носителем тяжелого класса".

Кроме того, в 2021 году "Роскосмос" планирует начать летные испытания в беспилотном варианте космического корабля нового поколения, а в 2023 году - провести первый его запуск с экипажем к МКС. Однако пока что Россия не может похвастаться ни одним компонентом, выполненном "в железе".

"Программа предусматривает создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление к 2030 году высадки человека на Луну", - говорится в ФКП.

Большая ракета

О том, что российская космическая программа будет использовать сверхтяжелую ракету-носитель, а не собирать лунный корабль на орбите Земли, запуская его по частям, стало известно несколько лет назад.

Теперь Рогозин заявил, что строительством займется новая структура. "На базе РКК "Энергия" будем формировать ракетно-космический холдинг. И "Центр Хруничева", и самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" будут встраиваться в единую вертикаль. Во главе - проектный офис. Сверхтяжелый класс. Соответственно, это мобилизует всю работу. Это огромная гигантская работа", - сказал глава "Роскосмоса".

Новая космическая гонка: Россия взялась за сверхтяжелую ракету

"Энергия" переживает не самые лучшие времена. В июне стало известно, что более 40% нарушений, которые Счетная палата выявила за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса".

Image caption Макеты перспективных ракет-носителей на стенде "Роскосмоса" выставки "Армия-2018". Макет "Союз-5" - первый слева, сверхтяжелая ракета - вторая

При этом, как признал Рогозин, долг РКК "Энергия" в настоящее время составляет 35 миллиардов рублей (530 млн долларов). Долг Центра имени Хруничева, который производит ракеты "Протон" и "Ангара", по словам Рогозина, составляет 111 миллиардов рублей.

Правда, как сказал глава "Роскосмоса", последний долг удалось реструктуризировать, пообещав кредиторам (помимо "Роскосмоса", предприятие задолжало крупные суммы нескольким банкам) до 2027 года запустить 72 ракеты производства Центра.

Указ Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком назначена РКК "Энергия". Согласно плану, эскизное проектирование в рамках проекта должно завершиться к концу 2019 года, а первый старт ракеты должен состояться в 2028 году.

Предполагается, что сверхтяжелая ракета будет состоять из новой ракеты-носителя "Союз-5", которую создают на смену "Союзам", которые продолжают летать в космос с советских времен, и нескольких ускорителей.

Такая схема, когда в качестве первой ступени используются блоки ракеты средней тяжести, уже применялась на советской сверхтяжелой ракете "Энергия". Четыре ускорителя представляли собой блоки ракеты "Зенит", созданной в украинском КБ "Южное". "Союз-5" также использует некоторые наработки этого проекта.

Большие деньги

Сколько будет стоить программа, сказать сложно даже примерно, но, по некоторым оценкам, ее стоимость может составлять около 1,5 трлн рублей (17 млрд долларов).

Как заявил Русской службе Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, СССР дважды пытался создать сверхтяжелую ракету, и оба раза потерпел неудачу.

"У нас сделали ракету Н1 для лунной программы, которая четыре раза взлетала и четыре раза взрывалась, потому что не хватило денег на наземную отработку. И второй опыт - "Энергия" - ракету сделали, и она даже полетела. Но поскольку на нее бросили все деньги, которые может переварить космическая отрасль, для нее не сделали полезной нагрузки, она оказалась бесполезной", - сказал Моисеев.

По его мнению, нынешнюю программу создания сверхтяжелой ракеты может ожидать либо судьба Н-1, либо "Энергии".

Другой эксперт - кандидат технических наук Вадим Лукашевич - сказал, что в любом случае заявленные сроки создания ракеты вряд ли удастся выдержать. По его оценке, лунная программа может быть реализована через 15-20 лет после начала, которое, как считает Лукашевич, пока еще не было официально и торжественно объявлено.

По мнению эксперта, это в любом случае должен сделать Владимир Путин в торжественной обстановке, поскольку этот проект слишком масштабный и дорогостоящий, чтобы его мог просто анонсировать глава "Роскосмоса".

"2035 год. И это при условии, если президент на Новый год объявит [о начале ее реализации], будет создана федеральная целевая программа, под нее будут ресурсы, под нее будут кадры, если мы все сконцентрируемся, забудем про снабжение Донбасса, Крыма, про мост на Сахалин. На самом деле это гораздо важнее моста, потому что это будет подъем всего и вся, и кадров и промышленности", - сказал он.

Но зачем?

Планы по освоению Луны есть у многих стран, этим активно занимаются НАСА, Европейское космическое агентство и Китайское национальное космическое управление.

Основной смысл в высадке на Луне и строительстве станции - обитаемой либо посещаемой - состоит в том, чтобы использовать спутник Земли как "трамплин" для исследований Солнечной системы.

"Следующий пункт после МКС - это Луна. Не Марс, не астероид, а Луна. Она себя оправдает, потому что доставка грузов в космос с Луны намного дешевле, чем с Земли. И поэтому будущая инфраструктура будет строиться так - пассажиры и ценные грузы доставляются с Земли, а топливо, тяжелые конструкции - это все на Луне", - рассказал Иван Моисеев.