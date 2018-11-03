Правообладатель иллюстрации Reuters

До американских промежуточных выборов, благодаря которым полностью переизберут палату представителей, треть сенаторов и больше половины губернаторов США, остается несколько дней.

И республиканцам, и демократам пока рано переводить дыхание и спокойно спать по ночам - и у тех, и у других осталось немало встреч с избирателями, анализа цифр досрочного голосования и настроений избирателей, даже в последний перед выборами день они будут проводить митинги - "дня тишины" в Америке нет.

Федеральные выборы в США всегда проходят в первый вторник после первого понедельника ноября - так решил конгресс еще в 1845 году. В те времена самолетов, автобусов и быстрых поездов не существовало, а порой, чтобы добраться с фермы до избирательного участка, нужен был день дороги, два - для того, чтобы обернуться туда и обратно.

Были и другие составляющие: выборы не могли происходить в воскресенье - традиционный день семейного похода в церковь, этот ритуал был обязательным в XIX веке и до сих имеет вес для многих американцев, живущих и в больших городах, и в глубинке. Заставлять избирателей проводить воскресенье в дороге законодатели не пожелали, поэтому понедельник тоже отпадал.

Среда была базарным днем, не менее священным, чем воскресенье. Так выбор пал на вторник

При этом, было важно, чтобы день выборов не совпадал с отмечаемым многими американцами Днем всех святых (он же известен многим как Хэллоуин), поэтому выборы никогда не проводятся 1 ноября, даже если это вторник.

Сегодня эксперты в области избирательного права уверяют: именно потому, что день волеизъявления приходится на рабочий день, явка порой невысока. Частнично этому тоже нашли решение - жители 35 штатов могут проголосовать досрочно, но еще в 15 штатах можно голосовать только в день выборов.

По данным исследования The Washington Post/Schar School, в 69 самых конкурентных округах для будущих членов палаты представителей за демократов готовы проголосовать 50% от суммарного числа избирателей, 47% - за республиканцев. В каждом конкретном округе соотношение быть иным, а сами эти цифры могут еще несколько раз качнуться в ту или иную сторону, но самые интересные соревнования уже определены.

Русская служба Би-би-си выделила пять самых интересных избирательных марафонов, за которыми обязательно стоит понаблюдать.

Аризонская мечта: в гонке только девушки

Нынешние кандидаты: республиканка Марта Максалли и демократка Кирстен Синема.

Чем интересны эти выборы: впервые в истории этого штата за кресло сенатора, пока еще принадлежащее Джеффу Флейку, сражаются женщины.

Синеме, трижды избиравшейся от этого штата в палату представителей, 42 года. Она - единственный член конгресса, которая открыто заявила о своем атеизме. У политика нет детей, она в разводе, и ее основное хобби - спорт: она несколько раз окончила полный цикл соревнований по триатлону "Железный человек" с результатом чуть более 15 часов и совершила восхождение на гору Килиманджаро.

Пропустить Youtube пост , автор: Kyrsten Sinema Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Kyrsten Sinema

Демократка подвергалась сексуальным домогательствам - в Нью-Йорке за это приговорен к тюремному заключению человек, который преследовал конгрессвумен.

Синема - доктор права, выросла в малообеспеченной семье, она не только гордится своим происхождением, но и порой сгущает краски. Так, по ее словам, в течение нескольких лет она вместе с матерью, братьями и сестрами жила в помещении бывшей автозаправочной станции, в которой не было проточной воды. Родственники политика опровергли ее слова, отметив, что семья и правда отчаянно нуждалась, но вода в их доме все-таки была.

Синема - очень умеренная демократка, в палате представителей она голосовала за 60% инициатив администрации Трампа. Она поддерживает право на аборты, выступает на стороне ЛГБТ, является давней противницей войн - открыто выступала против войны в Ираке.

Конкурентка Синема - Марта Максалли - ее полная противоположность, и речь идет не только о партийной принадлежности. Максалли - первая летчица, отправленная Пентагоном в зону боевых действий на Ближнем Востоке сразу после террористических нападений 11 сентября 2001 года. Она прослужила в армии более 20 лет, добилась от Пентагона, подав соответствующий иск, отмены правила для женщин-военнослужащих, командированных в Саудовскую Аравию, покрывать руки и голову.

В школе Максалли была отличницей и спортсменкой - именно занятия легкой атлетикой впоследствии привели к травме, о которой женщина смогла рассказать спустя десятилетие с момента событий.

Тренер Максалли растлил ее в школьные годы и долгое время запугивал, чтобы та держала язык за зубами.

Девушка пошла в армию, окончила летную академию ВВС, школу имени Кеннеди Гарвардского университета, была первой в своем выпуске по военному делу. Марта служила в Кувейте и Ираке, затем была отправлена в Европу, училась в рамках программы законодательных инициатив для офицеров - в это время она жила в Вашингтоне и была советником Джона Кила, того самого сенатора, который получил место Джона Маккейна после его смерти. Максалли служила в Саудовской Аравии, участвовала в боевых действиях в Афганистане и впоследствии представлялась к наградам.

О ее жизни в армии, кроме судебного иска, известно мало. Ее политическая история свидетельствует о том, что республиканка умеет принимать поражения и держать удар: она проиграла выборы в палату представителей от штата Аризона в 2012 году. Тогда она была близка к победе - ей не хватило 1400 голосов. И Максалли решила побороться еще раз и выиграла выборы уже в 2014 году.

Бывшая летчица была замужем за своим коллегой - их брак впоследствии был аннулирован. Подобная формулировка - редкость для юридической системы США. Как правило, она предполагает, что либо один из супругов является кровным родственником другого, либо в момент заключения брака находился в состоянии наркотической или алкогольной интоксикации, был вне рассудка, не достиг совершеннолетия, был обманут относительно предстоящей процедуры вступления в брак, отказался от супружеской близости или не имел с собой удостоверения личности. Сама Максалли свой брак не комментирует.

На нее, как и на Синема, было совершено покушение - в апреле этого года ее угрожали убить. Злоумышленник получил 15 месяцев тюрьмы.

Максалли рано вступила в избирательную кампанию. Она - против абортов, считает браком союз между мужчиной и женщиной, однако дважды голосовала за законодательные инициативы, предполагающие наказание за дискриминацию на сексуальной почве.

Республиканская кандидатка на сенатское кресло от Аризоны активно отстаивает права женщин. Максалли не поддержала и даже дистанцировалась от Трампа во время его избирательной кампании 2016 года, назвала его комментарии о хватании женщин за интимные места "отвратительными" и "неприемлемыми".

В то же время, она приняла его линию и поддержку во время собственной кампании за кресло сенатора от штата Аризона в 2018 году. В июле 2018 года политик выпустила заявление, в котором полностью поддержала антироссийские санкции и высылку из США дипломатов администрацией Трампа. Она, впрочем, отметила, что Трампу стоило бы говорить о России в гораздо более резком тоне.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах в Аризоне, - демократка или республиканка, впервые в истории в сенатское кресло от этого штата точно усядется женщина.

Техасский клинч: бывший рок-музыкант и няня против бывшего кандидата в президенты

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нынешние кандидаты: демократ Бето О'Рурк и республиканец Тед Круз

Техас - второй по величине американский штат, он в два раза больше Германии и чуть больше территории Франции. Это один из самых важных штатов для республиканцев - несмотря на довольно массивные вкрапления демократов, здесь в последние десятилетия голосовали за "красную" партию.

Так, последним президентом-демократом, за которого отдал свои голоса Техас, был Джимми Картер в 1975 году, а сенатором-демократом, избранным от этого штата, был Ллойд Бентстен в 1988 году (согласно американскому законодательству, вне зависимости от численности населения штата от него могут быть избраны только два сенатора и только во время разных избирательных кампаний, шаг между которыми два и четыре года).

Нынешние кандидаты - республиканец Тед Круз и демократ Бето О'Рурк.

Чем интересны эти выборы: традиционно консервативный Техас вполне может проголосовать за избрание первого за последние 30 лет демократического сенатора. Это голосование - контрольный маркер для республиканцев относительно прочности их позиций и уровня поддержки политики нынешней администрации.

Полное имя Бето О'Рурка - Роберто Фрэнсис, Бето его звали с самого рождения и заигрывать с латиноамериканскими мотивами и избирателями (в этом позднее обвинил О'Рурка его оппонент Тед Круз) родители-ирландцы совершенно не собирались - будущего политика назвали в честь деда.

Биография кандидата от демократов на пост сенатора от Техаса полностью опровергает американскую поговорку: "хочешь быть президентом - готовься к этому с детства". О'Рурк играл на бас-гитаре в панк-группе, давал концерты, работал нянькой в богатой семье на Манхеттене, создавал стартапы, реконструировал заброшенные фабрики, работал факт-чекером в книжном издательстве и писал короткие рассказы. Затем окончательно соскучился по семье и техасскому ритму жизни, вернулся в Эль-Пасо, запустил компанию, занимавшуюся программным обеспечением и выпускавшую онлайн-газету.

Во времена бурной юности будущий политик дважды был арестован - в 23 года за незаконное проникновение на территорию университета, затем - за пьяную езду. Обвинения, впрочем, впоследствии были полностью сняты -для этого Бето прошел специальную программу и публично извинился за свое поведение. Более того, довольно удачно использовал личную историю в нынешней избирательной кампании, призвав реформировать пенитенциарную систему - та, по его мнению, построена так, чтобы мягко относиться к таким же, как он, белым мужчинам и несправедливую по отношению к афро- и латиноамериканцам.

О'Рурк работал в городском совете Эль-Пасо, в 2012 году стал конгрессменом-демократом, легко выиграв в тогдашней избирательной гонке и двух других, последовавших за ней. Он не служил в армии, но входит в комитет по делам ветеранов.

В кампании за сенат он объехал все 254 графства Техаса. Его команда один за другим выпустила ряд вирусных видео, которые получили миллионы просмотров. В них О'Рурк играет на воображаемых барабанах в машине, катается на скейтборде. Кандидат от демократов - чемпион по сбору денег: он собрал почти 68 миллионов долларов индивидуальных пожертвований. Эта сумма, по меркам сенатских кампаний, - практически рекорд.

О'Рурк поддерживает иммиграционную реформу, выступает за права иммигрантов из Латинской Америки. Он также недоволен политикой Трампа в отношении Путина и России. Так, комментируя встречу президентов в Хельсинки, демократ заявил: стоять на сцене с лидером другого государства, который хочет и заинтересован в том, чтобы ослабить нашу страну, принимать его сторону и восставать против США - если бы меня попросили проголосовать за это, я бы выступил за импичмент этого президента".

О'Рурка называют восходящей звездой Демократической партии, аналитики обоих лагерей сравнивают его то с Кеннеди, то с Обамой - 45-летний политик и отец троих детей обаятелен, молод, умело превращает былые ошибки в достоинства и уже успел заявить: в выборах 2020 года он принимать участия не будет и хочет сконцентрироваться только на сенате. Если, конечно, его туда изберут.

У республиканца Теда Круза ситуация с именем не менее сложная, чем у его конкурента на выборах в сенат: полное имя политика Рафаэль Эдвард Круз, он сын американки и кубинского студента, попросившего в США политическое убежище. Согласно версии, на которой настаивает политик, дома его называли Фелито, в школе одноклассники придумывали всевозможные производные дразнилки к его имени и тогда мать мальчика предложила ему представляться, например, Тедом.

Круз ходил в частные школы, отлично учился, закончил университет Принстона, где изучал политологию и был признан лучшим спикером университетских дебатов, а затем и лучшим оратором США, в честь него даже учредили конкурс, названный его именем.

Круз учился и в другом престижном университете из Лиги Плюща - в Гарварде, где он получил степень доктора юридических наук. Он также был первым клерком-латиноамериканцем, назначенным в офис председателя Верховного суда США. Позднее он работал в юридической команде Джорджа Буша-младшего, был заместителем главного прокурора Техаса, в 2008 году вошел в список 50 лучших юристов Америки.

До избрания в сенат в 2012 году работал в частной юридической компании в Хьюстоне - на тогдашних выборах его особенно поддерживала бывшая губернатор Аляски Сара Пейлин.

Круз - действующий сенатор, он был одним из главных соперников Дональда Трампа по президентской гонке в 2016 году до его выдвижения от Республиканской партии. Тогда Трамп неоднократно называл Круза лживым, передразнивал и конкурента, и внешность его жены.

Тот в ответ сперва отказался публично попросить своих сторонников голосовать за Трампа на выборах 2016 года, но затем сделался одним из самых ярых его последователей.

Он, впрочем, раскритиковал Трампа за манеру поведения во время общей с Владимиром Путиным пресс-конференции, отметив что американский лидер совершил ошибку и ему стоило быть гораздо более решительным. Другие промахи, по мнению республиканца - президент не смог дать России заметный словесный отпор, а также не должен был извиняться перед ее лидером.

47-летний Круз, отец двоих детей, - на первый взгляд, лидер этих выборов: по опросам, ему отдают предпочтение 50% жителей штата, чуть менее 50% - за О'Рурка, и этот результат для традиционно республиканского штата - довольно неожиданный.

Миннесота: беженка из Сомали против медработника

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ильхан Омар - 37 лет, она родилась в Сомали

Чем интересны эти выборы: за место в палате представителей впервые сражается беженка из Сомали, которая может стать одной из первых мусульманок в американском законодательном собрании.

Ильхан Омар - 37 лет, она родилась в Сомали и была седьмым и самым младшим ребенком в семье. Девушка рано потеряла мать, затем началась гражданская война, и семья Омар сперва бежала в Кению, где четыре года прожила в лагере для беженцев, а затем получила убежище в США.

К моменту переезда девушка говорила только на сомалийском, но быстро освоилась и вскоре смогла переводить для дедушки, который любил ходить на политические собрания. Омар окончила университет Северной Каролины, получив звание бакалавра политологии. Она работала специалистом-диетологом, особое внимание уделяя детскому питанию.

К этому моменту у Омар уже было трое детей от первого гражданского мужа: несмотря на то, что и она, и ее партнер - мусульмане довольно строгих правил, в 2002 году пара обручилась и подала заявку о вступлении в брак, но сама церемония совершена не была. Супруги прожили вместе шесть лет и приняли решение об окончании отношений, Омар вскоре вышла замуж за другого мужчину, но через два года развелась и вернулась к отцу своих детей, с которым они в этот раз все же расписались.

Параллельно с перипетиями своей личной жизни Омар также занималась политическими кампаниями, руководила штабами кандидатов в сенат и палату представителей штата Миннесота. В 2016 году она победила на выборах в местную палату представителей - ее основным конкурентом со стороны республиканцев был такой же, как и она, выходец из Сомали.

Ильхан Омар вошла в женский зал славы Демократической партии, о ней снят документальный фильм, она также вошла в список женщин, которые изменят мир, по версии журнала Time за 2017 год.

Против Омар сражается Дженнифер Зелински - республиканка, работающая в отделе психического здоровья некоммерческой медицинской организации. Она родилась и выросла в Миннесоте, была активисткой партии - согласно информации на ее избирательном сайте, она выступает за свободу слова, религии и ношения оружия.

Согласно публично доступной информации, у Зелински есть степень бакалавра по уголовному праву и социологии, она также долгое время работала в службе охраны и диспетчером в полиции. Была волонтером по подготовке налоговых деклараций, состояла в кружке учителей математики и компьютерных наук в местном центре обучения английскому языку.

Джорджия: чернокожая женщина против трамписта

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стейси Абрамс

Чем интересны эти выборы: впервые в истории этого южного штата, которым всегда руководили белые мужчины, к должности губернатора вплотную подобралась женщина - афроамериканка Стейси Абрамс.

Ее главный оппонент - нынешний госсекретарь штата Брайан Кемп - белый мужчина с характерным южным акцентом, более радикальный в своих высказываниях, чем президент Трамп, который поддержал республиканского кандидата и выступал на его митинге.

Их состязание происходит на фоне масштабного скандала вокруг избирательной системы штата. Рассмотрение 53 тысяч заявок на регистрацию избирателей было заморожено властями штата из-за того, что имена этих людей не полностью совпали со списками. Примечательно, что 70% из этих заявок поданы афроамериканцами.

Абрамс 44 года, у нее пятеро братьев и сестер, оба ее родителя - проповедники-методисты. Она доктор права, окончила Йель, Спелман-колледж и Техасский университет и до сих пор не расплатилась за образование: демократ написала статью для экономического издания Fortune, в которой рассказала, что должна 50 тысяч долларов налоговой администрации и 170 тысяч долларов за учебу и использование кредитных карт.

Она входит в список самых перспективных юристов Джорджии, с 2007 года - член палаты представителей конгресса штата и руководит тамошним демократическим меньшинством. Абрамс не замужем, у нее нет детей - для консервативной Джорджии это почти недостаток, о котором демократке не забывает напоминать ее главный конкурент на выборах.

Брайану Кемпу - 55 лет, он отец троих детей, муж и агроном по образованию и действующий госсекретарь штата. Республиканец охотно позирует с ружьем, водит грузовик, на котором обещает "вывезти всех нелегалов", и называет себя политически некорректным консерватором. После каждого провокационного заявления он любит добавлять: да, я только что это сказал.

В 2015 году его офис по ошибке распространил личную информацию о 6,2 миллиона избирателей Джорджии, включая их номера социального страхования. Эта утечка обошлась налогоплательщикам в более чем полтора миллиона долларов.

В 2016 году после первых сообщений о том, что Россия могла вмешаться в ход избирательной кампании, президент Барак Обама распорядился принять меры, чтобы защитить голосование в Джорджии. Она - один из 14 штатов, в которых действует электронная система голосования и бумажных копий бюллетеней просто не существует.

Кемп, в то время госсекретарь штата, назвал попытки Белого дома защитить выборы вторжением в прерогативы штата и просчитанным политическим ходом, а сообщения о российских хакерах - выдумками. Согласно обвинительным заключениям спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, российские хакеры действительно атаковали вебсайты правительства этого штата.

Кемп, как и Абрамс, тоже в долгах - его обязательства перед банком, одним из соучредителей которого он является, составляют 800 тысяч долларов.

Орегон: смена парадигмы

Чем интересны эти выборы: Орегон - один из самых стабильно демократических штатов: за последние 36 лет здесь не избрали ни одного губернатора-республиканца. На этих выборах, впрочем, ситуация может кардинально измениться - позиции демократов в штате значительно ослабели.

Кандидаты: республиканец Ньют Бюлер и демократка Кейт Браун.

Браун - нынешняя губернатор штата. Она юрист, политик с 17-летним опытом работы в сенате Орегона, специалист по вопросам окружающей среды и приемная мать для двоих детей своего мужа.

Браун - одна из самых прогрессивных чиновников ее уровня в стране, и не только в смысле раскрытия собственной бисексуальности во время предыдущей избирательной кампании (до нее об этом не рассказывал ни один американский руководитель штата). Она усилила законодательство в отношении прав нелегалов, запретила бурение в оффшорных водах штата, ее стараниями стоимость абортов для жительниц штата, как и многие репродуктивные процедуры, покрывается медицинской страховкой.

Несмотря на все эти усилия, в традиционно "синем" штата значительно усилились позиции республиканцев. Примечательно, что кандидата от этой партии Ньюта Бюлера финансово поддерживает основатель фирмы Nike, сама же компания активно сотрудничает с Браун в отношении ее инициатив по правам ЛГБТ.

Бюлеру 54 года. У него двое детей, он окончил Оксфорд, Орегонский университет и медицинский факультет Университета Джонса Хопкинса, сделал успешную карьеру в качестве хирурга-ортопеда.

Пропустить Youtube пост , автор: Knute Buehler for Governor Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Knute Buehler for Governor

В юности он работал на избирательный штаб Росса Перо, неоднократно выдвигавшего свою кандидатуру, но так никогда и не выигравшего президентские выборы. В политику Бюлер пришел шесть лет назад, проиграв выборы на должность госсекретаря штата Орегон.

В 2014 году его избрали в местную палату представителей. Он умеренный республиканец, выступает за аборты, но пообещал вернуть в Орегон смертную казнь и урезать права "городов-убежищ", отказывающихся выдавать арестованных нелегальных иммигрантов федеральным властям. Он также поддерживает права ЛГБТ.