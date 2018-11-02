США восстанавливают все свои санкции в отношении Ирана

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Трамп стал вводить новые санкции в отношении Ирана с мая 2018 года

Администрация президента Трампа намерена восстановить все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года.

В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими, когда-либо действовавшими против этой страны, и будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана.

Однако новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть.

США вышли из этого соглашения с Ираном в мае 2018 года. Трамп заявил тогда, что оно наносит ущерб американским интересам.

С тех США постепенно возвращали отмененные ранее санкции. Объявленные Вашингтоном меры, по мнению экспертов, ударят по ведущим отраслям иранской экономики.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нефтяная отрасль Ирана столкнется с новыми ограничениями

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран не обеспокоен очередным ужесточением санкций США. Ранее Иран обвинял американского президента в ведении психологической войны.

Соглашение, заключенное в период президентства Барака Обамы, предусматривало ограничение ядерной активности Ирана в обмен на облегчение санкционного режима в отношении страны.

Это соглашение было подписано также Британий, Германией, Россией, Францией и Китаем.

Односторонние действия

Барбара Плетт-Ухер, Би-би-си, Вашингтон

Американцы действуют в одностороннем порядке по той причине, что остальные участники соглашения, как и весь мир, желают сохранения существующей сделки с Ираном.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции будут водиться решительно, но с учетом интересов союзных держав и необходимости поддержания стабильности на нефтяных рынках.

По словам министра, банковская система переводов Swift, которая базируется в Брюсселе, также может подвергнуться санкциям, если окажется, что она сотрудничает с иранскими организациями, включенными в американский черный список.

Список новых мер

Новые американские санкции вступят в силу 5 ноября и коснутся ведущих отраслей экономики Ирана.

Санкционный список включает имена более 700 лиц, организаций, судов и самолетов, а также крупнейших банков, нефтяных и транспортных компаний.

Это уже вторая волна санкций, вводимых администрацией Трампа с мая этого года.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель этих санкций - заставить Иран кардинальным образом изменить свое поведение на международной арене.

Он перечислил 12 требований, которые должен выполнить Иран, если он хочет отмены санкций. Требования Вашингтона включают отказ от поддержки терроризма и военного вмешательства в Сирии, а также полное прекращение работ по созданию ракетных и ядерных вооружений.

Будут ли исключения

По словам госсекретаря, многие страны, которые зависят от импорта иранской нефти, получили возможность продолжать ее закупать при условии, что поставки будут постепенно сокращаться и в конце концов полностью прекращены.

Среди восьми таких стран - американские союзники: Италия, Япония, Индия, Южная Корея, а также Турция.

Ответ Тегерана

Представитель министерства иностранных дел в Тегеране Бахрам Касеми заявил, что Иран обладает необходимыми знаниями и ресурсами для ведения самостоятельной экономической политики.

"Возможность того, что Америка сможет достичь своих экономических целей с помощью таких санкций, представляется весьма отдаленной, а достижение политических целей таким путем невозможно", - сказал он.