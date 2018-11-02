США восстанавливают все свои санкции в отношении Ирана
Администрация президента Трампа намерена восстановить все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года.
В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими, когда-либо действовавшими против этой страны, и будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана.
Однако новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть.
США вышли из этого соглашения с Ираном в мае 2018 года. Трамп заявил тогда, что оно наносит ущерб американским интересам.
С тех США постепенно возвращали отмененные ранее санкции. Объявленные Вашингтоном меры, по мнению экспертов, ударят по ведущим отраслям иранской экономики.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран не обеспокоен очередным ужесточением санкций США. Ранее Иран обвинял американского президента в ведении психологической войны.
Соглашение, заключенное в период президентства Барака Обамы, предусматривало ограничение ядерной активности Ирана в обмен на облегчение санкционного режима в отношении страны.
Это соглашение было подписано также Британий, Германией, Россией, Францией и Китаем.
Односторонние действия
Барбара Плетт-Ухер, Би-би-си, Вашингтон
Американцы действуют в одностороннем порядке по той причине, что остальные участники соглашения, как и весь мир, желают сохранения существующей сделки с Ираном.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции будут водиться решительно, но с учетом интересов союзных держав и необходимости поддержания стабильности на нефтяных рынках.
По словам министра, банковская система переводов Swift, которая базируется в Брюсселе, также может подвергнуться санкциям, если окажется, что она сотрудничает с иранскими организациями, включенными в американский черный список.
Список новых мер
Новые американские санкции вступят в силу 5 ноября и коснутся ведущих отраслей экономики Ирана.
Санкционный список включает имена более 700 лиц, организаций, судов и самолетов, а также крупнейших банков, нефтяных и транспортных компаний.
Это уже вторая волна санкций, вводимых администрацией Трампа с мая этого года.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель этих санкций - заставить Иран кардинальным образом изменить свое поведение на международной арене.
Он перечислил 12 требований, которые должен выполнить Иран, если он хочет отмены санкций. Требования Вашингтона включают отказ от поддержки терроризма и военного вмешательства в Сирии, а также полное прекращение работ по созданию ракетных и ядерных вооружений.
Будут ли исключения
По словам госсекретаря, многие страны, которые зависят от импорта иранской нефти, получили возможность продолжать ее закупать при условии, что поставки будут постепенно сокращаться и в конце концов полностью прекращены.
Среди восьми таких стран - американские союзники: Италия, Япония, Индия, Южная Корея, а также Турция.
Ответ Тегерана
Представитель министерства иностранных дел в Тегеране Бахрам Касеми заявил, что Иран обладает необходимыми знаниями и ресурсами для ведения самостоятельной экономической политики.
"Возможность того, что Америка сможет достичь своих экономических целей с помощью таких санкций, представляется весьма отдаленной, а достижение политических целей таким путем невозможно", - сказал он.