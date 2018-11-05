Пресса Британии: половина русских в Британии - кремлевские осведомители

В обзоре британской прессы:

Русские в Британии подозревают друг друга в шпионаже

Times рассказывает о результатах исследования британского аналитического центра Henry Jackson Society, согласно которому от четверти до половины русских экспатов в Британии являются информаторами российских спецслужб.

"Русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-эмигрантов являются осведомителями Кремля", - пишет издание со ссылкой на доклад, который будет опубликован официально во вторник.

"Эти подозрения и паранойя подпитывались массовой высылкой российских дипломатов из 26 стран в ответ на отравление двойного агента Сергея Скрипаля", - отмечает газета.

Сэр Ричард Дирлав, бывший глава MИ6, приветствовал доклад, отметив, что он "напоминает о том, что российская разведка на Западе по-прежнему крупномасштабна и навязчива".

Эндрю Фоксэл, автор доклада "Путин все видит и слышит: как российская разведка угрожает Британии" сказал в интервью Times, что такие высокие показатели числа информаторов и шпионов среди русских в Британии ему называли россияне, которых он интервьюировал для своего доклада.

"Существует такая растущая паранойя или вера в то, что за ними следят, что им нужно быть осторожными, думать, что они говорят, кому и где", - сказал Фоксэл.

"Неясно, были ли "осведомителями" все, кто напрямую отчитывались дипломатам или среди них были и просто болтливые русские, повторявшие информацию, которая в конечном итоге возвращалась в посольство", - пишет газета.

Times цитирует мнение своего анонимного собеседника, которого газета называет "диссидентом", который утверждает, что информаторами может быть около половины русских в Британии, объясняя это тем, что "русские опирались на посольство, чтобы наладить контакты и найти возможности для бизнеса".

Среди тех, кто боится, что за ними следят, по имени газета называет лишь сподвижника Алексея Навального Владимира Ашуркова, бежавшего в Британию в 2014 году.

"Г-н Ашурков научился проявлять бдительность на собраниях эмигрантов - слушать, с кем говорить о политике, безопасности и других деликатных вопросах, понимая, что это могут быть осведомители, собирающие информацию и отправляющие ее в Москву", - пишет издание.

Бэнкс: "не было ни русских денег, ни вмешательства"

Guardian рассказывает о том, что британский бизнесмен Аррон Бэнкс отрицает свою связь с русскими, утверждая, что "не было ни русских денег, ни вмешательства", а 8 миллионов фунтов стерлингов, которые он пожертвовал на неофициальную кампанию за выход Британии из ЕС он потратил из прибылей собственных британских компаний.

Бэнкс сказал в интервью телепрограмме "Эндрю Марр Шоу", что "деньги поступали от британской компании, занятой в сфере страхового бизнеса".

Впрочем, как напоминает Guardian, ранее бизнесмен утверждал, что эта компания неприбыльная, а теперь в интервью отказался сообщить, какая же компания перевела в свою очередь необходимые средства Rock Services для дальнейших трат на пробрекситовую пропаганду.

Бэнкс написал после программы в своем "Твиттере", что раз пожертвование было сделано британской компанией из британских средств, то никто не может требовать от него отчета о происхождении этих денег.

Также бизнесмен заявил в интервью Эндрю Марру, что кампания против него затеяна, чтобы перечеркнуть результаты референдума по "брекситу".

В отказе британцев от вакцинации нашли русское влияние

Times рассказывает о том, что в Британии растет опасная тенденция среди родителей отказываться от вакцинации детей.

Газета цитирует мнение главного врача Национальной системы здравоохранения, которая винит в этой негативной и угрожающей здоровью нации тенденции фейковые новости, распространяемые через соцсети.

Конкретное беспокойство врачей вызывает нежелание родителей делать своим детям тройную прививку от эпидемического паротита, кори и краснухи.

Как пишет издание, происходит это в результате ложных страхов, порожденных конспирологическими теориями, которыми полон интернет.

Распространению этих теорий, по мнению издания, помогают русские, "которым обязательно нужно всюду сунуть свой нос".

"Спонсируемые Кремлем аккаунты в соцсетях, распространяют дискредитирующие теории о вакцине, включая ту, что в одной мексиканской деревне после прививки три четверти детей или оказались в больнице, или умерли", - пишет газета.

И вся эта деятельность "нечестивого альянса кремлевских оперативников и доверчивых дураков" раздувается, по мнению Times, еще и западной уверенностью в том, что эти болезни остались в прошлом и стали редкими.

По мнению издания, стоило бы сделать прививки обязательными, но это вряд ли получится, так как может показаться слишком авторитарным для многих британцев. Поэтому начать стоит с борьбы с этими параноидальными страхами и их источниками.