Фильм Гаспара Ноэ о "танцорах под кислотой" запретили в Ливане

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На фестивале в Бейруте отменили показ картины скандального режиссера Гаспара Ноэ, на которую его вдохновила русская танцовщица. Ливанские власти считают, что фильм может способствовать нарушению общественного порядка.

Картину должны были показать в Ливане в рамках кинофестиваля Maskoon. Однако позднее в официальном твиттере фестиваля появилась информация, что власти страны запретили кино к показу.

Директор фестиваля Мириам Сассине заявила на церемонии открытия: "Мы живем в то время, когда фильмы можно найти где угодно и каждый может их посмотреть. Запрещая кино, цензоры только вредят культурным проектам, режиссерам и людям, которые хотят создать что-то позитивное в Ливане". Её цитирует издание Asharo al-aswat.

По словам Сассине, ей не сообщили о причинах запрета, но по информации Европейской федерации фестивалей фантастических фильмов, ливанские власти возмутили сцены, где герои занимаются сексом и употрубляют наркотики. Ливанские чиновники боятся, что просмотр "Экстаза" может привести к нарушению общественного порядка и подтолкнет людей к наркотической зависимости.

В России, несмотря на строгое отношение властей к теме наркотиков и секса в кино, картина вышла в широкий прокат.

"Экстаз" и русская танцовщица

Новый фильм Гаспара Ноэ основан на реальных событиях, которые произошли во Франции в 1995 году. Группа танцоров репетировала шоу-программу в одной из заброшенных школ. После последней репетиции, молодые люди решили отметить завершение подготовительного периода. Однако вечеринка превратилась в кошмар. В напитки танцоров кто-то подмешал ЛСД, и они перестали контролировать свои действия. В картине показаны отровенные сексуальные сцены и жестокие драки.

Режиссер подчеркнул, что в реальной истории события развивались менее драматично. Он намеренно завысил градус безумств, обуявших танцоров. По его словам, он задумывал "Экстаз" как триллер с элементами фильм ужасов. "Я атеист, и не верю в загробную жизнь. Но я верю, что рай и ад существуют в нашем мире. Первая часть фильма - это радость жизни, а вторая - ад", - пояснил режиссер в интервью Hollywood reporter.

Режиссер также отметил, что на создание фильма его вдохновила в том числе русская танцовщица вог (Vogue - стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке), известная под псевдонимом Шарлин Темпл. "Я принял решение, что в картине должна быть русская героиня, когда встретил Шарлин Темпл в Чехии. Она была первым человеком, подписавшимся на участие в проекте", - цитирует его Интерфакс.

Шарлин сыграла в фильме одну из главных ролей - танцовщицу Ивану. В одной из сцен Ивана, разозлившись на другую героиню, произносит несколько нецензурных фраз на русском языке. По словам режиссера, девушка сделала это бессознательно, импровизируя на площадке.

Правообладатель иллюстрации Youtube/A24 Image caption Русская танцовщица, известная под псевдонимом Шарлин Темпл, в фильме Гаспара Ноэ "Экстаз"

Ноэ решил оставить эту сцену в картине: "В фильме есть несколько сцен, когда персонажи испытывают шок. Учитывая, что у нас было много импровизаций, часто герои начинали кричать и ругаться. И совершенно естественно, что в случае с Шарлин она начала это делать по-русски. Естественно, я не понял ни слова - пришлось пересматривать эту часть видео в студии и просить её мне перевести".

Гаспар Ноэ и цензура

Фильмы Гаспара Ноэ традиционно вызывают возмущение среди чиновников разных стран. В 2015 году министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение на его предыдущий фильм "Любовь". Ведомство смутили многочисленные эротические сцены в картине, фильм назвали порнографическим. "Любовь" в России на широком экране можно было посмотреть только на нескольких показах - в рамках различных кинофестивалей в Москве.

Правообладатель иллюстрации Youtube/Yo hero Image caption Фильм "Любовь" Гаспара Ноэ не смог получить прокатное удостоверение в России

В 2002-ом году другая картина Ноэ "Необратимость" смутила власти многих стран, в том числе Великобритании и Австралии. Режиссера просили вырезать или хотя бы сократить девятиминутную сцену изнасилования. Он ответил, что скорее откажется от показа "Необратимости", чем вырежет эту сцену. Показ картины был запрещен в Беларуси.