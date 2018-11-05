Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олимпийские чемпионы уверенно чувствуют себя во властных структурах

Сразу двое титулованных российских спортсменов-олимпийцев попали в центр внимания российских соцсетей и СМИ из-за своих громких высказываний о работе властей.

Чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольга Глацких, работающая ныне в департаменте по делам молодежи в правительстве Свердловской области, заявила на встрече с юными волонтерами, что государство ничего не должно детям и никого не просило рожать. Эта фраза вызвала шквал возмущения в российских соцсетях.

Губернатор Свердловской области заявил, что не согласен с высказыванием своей подчиненной и даже принес извинения. В понедельник против Глацких выступили воспитанники патриотических клубов "Юнармии", которых чиновница своим приказом обязала вернуть закупленную за счет государства и уже ношенную зимнюю юнармейскую форму (теплые куртки и штаны).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Легендарный биатлонист Александр Тихонов превосходит по числу золотых олимпийских медалей и Третьяка, и Роднину. Он предлагает запретить спортсменам баллотироваться в Думу, поскольку считает их работу там бесполезной

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что спортсменам нечего делать во власти - в первую очередь законодательной.

"Надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев," - написал Тихонов на своем сайте в связи с неудачами Союза биатлонистов России, который возглавляет бывший спортсмен Владимир Драчев, являющийся также депутатом Госдумы.

"Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия", - говорится в блоге четырехкратного олимпийского чемпиона.

Александр Тихонов сам безуспешно баллотировался в губернаторы Московской области в 2000 году,

Прав ли биатлонист и насколько типичен пример деятельности гимнастки Ольги Глацких в органах власти?

Русская служба Би-би-си изучила достижения семерых самых титулованных российских и советских олимпийцев из тех, кто решил пойти в законодательную или исполнительную власть.

1. Владислав Третьяк (хоккей) - обладатель трех золотых медалей Олимпиад и одной серебряной

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Un-Dasin/TASS Image caption Третьяк вошел в историю спорта как лучший вратарь сборной за всю историю советского хоккея (фото 1976 года)

Депутат Госдумы четырех созывов по спискам "Единой России" от Ульяновской и Саратовской области с 2003 года и по сей день. Возглавлял думский комитет по физкультуре и спорту, ныне состоит в комитете ГД по охране здоровья.

Вячеслав Третьяк принял участие в подготовке 33 законопроектов.

Он был соавтором закона о запрете на усыновление детей из российских детдомов в США в 2011 году и закона об иностранных агентах, который был принят в 2012 году и ограничил деятельность общественных организаций в России.

Третьяк входил в комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи и активно поддерживал проведение закона о легионерах. Документ вводит ограничения на привлечение иностранных специалистов в команды по зимним и летним игровым видам спорта.

Один из последних законопроектов, внесенных с участием Владислава Третьяка - закон о патриотическом воспитании (там разъясняется, что такое патриотизм, отечество и патриотическое воспитание).

2. Ирина Роднина (фигурное катание) - трехкратная олимпийская чемпионка

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С 2007 года, когда легендарная фигуристка была избрана в Думу впервые, она приняла участие в создании 45 законопроектов.

Роднина была одним из авторов поправок в закон "Об образовании", где речь шла в том числе о начальном и среднем профессиональном образовании. Роднина поддерживала идею ЕГЭ в вечерних школах. Она же создала Всероссийскую федерацию школьного спорта.

Депутат также участвовала в разработке проекта о контрсанкциях в отношении США, в который вошел запрет или ограничение на ввоз на территорию России продукции из "недружественных стран".

Не будучи инициатором запрета на усыновление российских сирот американскими семьями, Роднина проголосовала "за". При этом Ирина Роднина не раз подвергалась критике за то, что поддерживала антиамериканские законы, в то время как ее дочь проживает в США и имеет американское гражданство.

В июле 2018 года депутат Роднина проголосовала за повышение пенсионного возраста.

3. Светлана Хоркина (спортивная гимнастика) - 2 олимпийских золота, 4 серебра, 1 бронза

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Сейчас Хоркина занимает должность первого замначальника армейского клуба ЦСКА и имеет звание полковника

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях была избрана в Госдуму от партии "Единая Россия" в 2007 году и провела в парламенте один срок. Занимала должность заместителя главы комитета ГД по делам молодежи.

Согласно базе данных Госдумы, Хоркина вносила совместно с другими парламентариями восемь законопроектов, и все они были отклонены Думой, в том числе проекты об ограничении распития энергетических напитков, розничной продажи пива и об обороте печатной продукции эротического и порнографического характера.

По окончании думского срока Светлана Хоркина, по сообщениям прессы, получила должность референта контрольного управления президента России - в ее обязанности входило следить за соблюдением президентских указов. В это же время ее муж генерал Олег Кочнов занял пост главы представительства Амурской области при президенте и правительстве в Москве.

С госслужбы знаменитая спортсменка перешла на работу в спортивный клуб ЦСКА.

4. Евгений Плющенко (фигурное катание) - 2 олимпийских золота, 2 серебра

Карьера чемпиона Игр в Турине и в Сочи в законодательной сфере ограничилась одним депутатским сроком в петербургском заксобрании, куда он был избран в 2007 году.

На выборах Плющенко был первым номером в партийном списке "Справедливой России", и вопреки распространенной практике не ограничился ролью "паровоза" - проведя список в петербургский парламент, принял мандат и взял на себя депутатские обязанности, войдя в состав комиссии по социальным вопросам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже после окончания депутатского срока Плющенко смог вернуться в большой спорт и завоевать медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи

Однако Евгения Плющенко подвергали острой критике за то, что он нечасто присутствовал на заседаниях ЗАКСа - например, "Фонтанка" подсчитала, что за три первых года он появился в Мариинском дворце только шесть раз. "Справедливая Россия" пыталась отозвать Плющенко из депутатов, но не смогла.

По сообщениям СМИ, он предлагал пять законопроектов (в том числе поправки об использовании материнского капитала для развития талантов ребенка и оплаты занятий, а также о бесплатном проезде для многодетных), но не был принят ни один.

Сопартиец Плющенко Олег Нилов говорил в интервью "Комсомольской правде", что фигурист инициировал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешехода на зебре, и его "удалось протащить через Госдуму". Издание писало, что Плющенко отказался от служебной машины, положенной депутату ЗАКСа, и на свои деньги открыл приемную для граждан.

5. Вячеслав Фетисов (хоккей) - 2 золотых медали Олимпиад, 1 серебряная

После побед в составе сборной СССР и успешной карьеры в североамериканской Национальной хоккейной лиге Фетисов вернулся в Россию, чтобы в 2002 году занять пост председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту.

Российский спорт Фетисов возглавлял шесть лет, после чего принял предложение представлять Приморье в Совете Федерации. В Совфеде Фетисов работал в комитетах по физкультуре, по делам местного самоуправления и по молодежи и туризму. Выдвигал предложение о льготном предоставлении гражданства РФ тем иностранцам, чьи предки жили на территории РСФСР.

Вошел в состав группы авторов "закона Димы Яковлева" о запрете усыновления российских сирот в США.

Фетисов перешел из верхней палаты парламента в нижнюю во время последних выборов в Думу. Вместе с другими депутатами внес проект о регулировании продажи алкоголя, который был принят в августе 2017 года.

6. Антон Сихарулидзе (фигурное катание) - чемпион Олимпиады-2002 и серебряный призер Олимпиады-1998

Чемпион драматичных Игр в Солт-Лейк-Сити в паре с Еленой Бережной дважды побеждал на выборах - в петербургский ЗАКС и в Госдуму, где он и остался на один срок, с 2008 по 2012 год. Возглавляя комитет ГД по спорту, Сихарулидзе принял участие в разработке 15 законопроектов.

Один из главных - поправки в закон о физической культуре и спорте. Поправки были приняты в 2010 году и давали определение понятию допинг. Там также были сформулированы общероссийские антидопинговые правила.

7. Александр Легков (лыжи) - 1 золотая олимпийская медаль, 1 серебряная

Российский лыжник, запомнившийся россиянам победой в лыжном марафоне в заключительный день Олимпиады в Сочи, спустя почти четыре года был лишен золота решением МОК после допингового скандала вокруг российской сборной, однако затем Спортивный арбитражный суд в Лозанне восстановил его в правах чемпиона и вернул завоеванные в 2014 году медали.

Но до этих перипетий Легков уже избрался в Московскую областную думу от Сергиева Посада, пройдя через процедуру праймериз "Единой России". Как и следовало ожидать, вошел в состав комитета по делам молодежи и спорта. Легков курирует детское военизированно-патриотические движение "Юнармия" в Московской области.

В 2018 году лыжник окончательно завершил выступления на международных соревнованиях.

В Государственной думе и исполнительной власти России работали и работают и другие олимпийские чемпионы - Би-би-си выбрала лишь семь наиболее титулованных.

Отдельной строкой стоит упомянуть карьерный путь чемпионки Олимпийских игр в Афинах-2004 по художественной гимнастике Алины Кабаевой, хотя у нее и меньше олимпийских медалей высшего достоинства, чем у фигурантов нашего списка (одна золотая и одна бронзовая).

После двух депутатских сроков в Государственной думе (с 2007 по 2014 годы), которые были отмечены, как и у других олимпийских чемпионов-депутатов, поддержкой "закона Димы Яковлева", Кабаева заняла одну из главных должностей в российских масс-медиа - пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", который контролирует Первый и Пятый каналы российского ТВ, РЕН ТВ, СТС, газеты "Известия" и "Спорт-экспресс", а также компании Viasat Россия и Sony Pictures Россия.

Медиахолдинг официально считается частным. До недавнего времени его контролировали приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Юрий Ковальчук и банк "Россия", находящиеся под санкциями Запада.