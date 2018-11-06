СМИ России: сколько теперь будет стоить бензин

В обзоре российских газет за 6 ноября:

"Ведомости", "Коммерсант": цены на бензин распределили по регионам

Газеты "Ведомости" и "Коммерсант" выяснили подробности соглашения о стабилизации цен на бензин. Из-за кризиса на рынке нефтепродуктов правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями установить предельные цены на топливо для каждого региона, связало нефтяников круговой порукой и пообещало им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.

Участники соглашения - все вертикально-интегрированные нефтяные компании: "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Русснефть", "Нефтегазхолдинг" и т. д, пишут "Ведомости".

Соглашения должны быть заключены до 7 ноября и действовать до 31 марта 2019 года. В них нефтяники пообещают продавать на оптовом рынке бензин и дизельное топливо не дороже, чем решено на совещании.

Средняя цена Аи-92 по России до января 2019 года не должна превысить 53 501 рубль за 1 т, Аи-95 - 56 649 рублей, дизельного топлива - 51 201 рубль. Это означает, что 1 л топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86, 42,77 и 43,11 руб. соответственно, пишут "Ведомости".

При этом по регионам цена будет сильно различаться, отмечает "Коммерсант". Самый дорогой бензин будет в Якутии (72,66 тыс. руб. за тонну АИ-95) и на Чукотке (71,97 тыс. руб.), самый дешевый - в Томской области (51,65 тыс. руб.) и Чечне - 52,63 тыс. руб.

В январе 2019 г. нефтяникам разрешено будет поднять цены не более чем на 1,7% - в связи с повышением НДС с 18 до 20%. Затем они смогут повышать цены только на инфляцию согласно официальному прогнозу - 4,3%.

Ранее премьер Дмитрий Медведев грозил рынку пошлиной на экспорт нефти и нефтепродуктов. "Создается ситуация, при которой нефтяные компании отвечают друг за друга", - комментирует "Ведомостям" соглашение федеральный чиновник.

Меры "ликвидируют рынок нефтепродуктов в его текущем виде и рушат систему ценообразования, которая строилась годами", заявил источник "Коммерсанта" в экспертном сообществе, биржа "оказывается ненужной".

"Коммерсант", "Ведомости", РБК: КПРФ решила уйти непобежденной?

В центре внимания центральных СМИ остаются повторные выборы губернатора в Приморском крае, которые назначены на 19 декабря. КПРФ отказалась от повторного выдвижения Андрея ИЩенко, которому почти удалось выиграть выборы в прошлый раз. Как пишет "Коммерсант", на этот пост против врио Олега Кожемяко также не будут баллотироваться также ни ушедший в отставку врио Андрей Тарасенко, ни первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев. Партия отказывается и от поддержки других кандидатов, в том числе оппозиционных.

В КПРФ объяснили свой выбор намерением в судебном порядке добиваться признания Андрея Ищенко избранным губернатором. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "выборы в Приморье были сфальсифицированы" еще в сентябре.

Сейчас же у Ищенко помимо всего прочего возникли проблемы с прохождением муниципального фильтра, отмечает газета "Ведомости" в статье на эту же тему. "Стало очевидно, что фильтр не даст возможности пройти нашему кандидату. Участвовать и не пройти фильтр - это признать отмену выборов, а мы ее не признаем", - приводит газета слова зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

КПРФ решила не рисковать, чтобы иметь возможность говорить о потенциальной победе, считает политолог Андрей Колядин: "Динамика [опросов] в отношении Кожемяко [кандидат от власти на предстоящих выборах] положительная. К тому же коммунистам нужно было заниматься муниципальным фильтром. Видимо, взвесив возможности, они решили договариваться, а не лезть на рожон".

Для Кожемяко эта ситуация выглядит скорее негативно, полагает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "С одной стороны, легитимность победы может снизиться - и это потом скажется на его работе. С другой - есть вероятность, что протестная энергия не спадет, и тогда все равно возможен второй тур".

Могли быть разные размены, а предложения могли быть сделаны как Зюганову, так и Ищенко, рассказал "Ведомостям" политолог Николай Петров: "Ищенко - не политик, а бизнесмен, и его могли склонить к такому решению или угрозами, или пряниками".

Впрочем, отказ Ищенко от выборов может и не сработать, не исключает политолог, ведь голосовали не за него, а против Тарасенко.

"Приморцы активно не хотят голосовать за кандидата от власти, кто бы им ни был. Люди все равно будут настроены протестно, к тому же региональные элиты не особо счастливы, что им прислали Кожемяко", - комментирует Николай Петров.

При этом он отмечает, что "сейчас будут регистрировать неизвестных кандидатов, но избиратели воспринимают это как пренебрежение и могут наказать Кремль.

РБК публикует мнение политолога Александра Пожалова, который снятие коммуниста с выборной гонки объясняет возможными скрытыми договоренностями между КПРФ и властью. Например, власти могли предложить не стремиться любой ценой к признанию недействительными итогов второго тура выборов в Хакасии, где единственным участником будет коммунист Валентин Коновалов.

"Ведомости": символический жест?

Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен идее Владимира Путина вернуть российской военной разведке грозного названия - ГРУ. Об этом президент высказался на торжественном приеме в преддверии 100-летнего юбилея разведывательного ведомства.

Издание считает, что главный адресат переименования - это Запад, который, впрочем, и без переименования продолжает называть российскую военную разведку по старинке - GRU.

"Это символический жест поддержки президента и намек: времена сотрудничества и безымянных управлений с неясным назначением закончились", - считает газета.

"Возвращается аббревиатура, под которой в Европе и США подразумевается грозная и зловещая структура, способная наводнять своими агентами военные и государственные учреждения, добывать важные военные и технические секреты, располагающая подразделениями хорошо подготовленных диверсантов, способных разрушать тыл", - добавляет автор.

Издание не исключает, что возвращение прежнего громкого имени призвано произвести впечатление, что нынешняя Россия способна воссоздать прежнее могущество советской военной разведки и, если брать шире, статус великой державы.

"Насколько, учитывая громкие недавние провалы ее сотрудников, это возможно в реальности - большой вопрос, ответ на который Москва пытается замаскировать восстановлением прежней аббревиатуры", - пишут "Ведомости".

Газета с иронией предлагает также переименовать ФСБ обратно в КГБ - возвращение аббревиатуры еще одной грозной спецслужбы Советского Союза заставит сильнее трепетать тех, кто помнит времена холодной войны, и, одновременно обрадует тех, кто ностальгирует по СССР.

"Коммерсант": запрос на демократию

Россияне по-прежнему хотят, чтобы Россия была "великой державой", но при условии, что государство будет заботиться в первую очередь о благосостоянии собственных граждан, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ученых Института социологии РАН.

"Державность и военная мощь", которые с 2014 года были приоритетом в массовом сознании, теперь ушли на второй план, появился запрос на демократию.

Изменилось и отношение россиян к контрсанкциям. Если в 2014 году их поддерживали 60% граждан, то теперь только 47.

Статус "великой державы", по мнению большинства граждан, зависит не столько от внешней, сколько от внутренней политики. "Потому первым условием для приобретения такого статуса 67% россиян считают развитую современную экономику, вторым - высокий уровень благосостояния граждан (66%)", - сказал "Коммерсанту" руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов.

За четыре года изменились представления россиян и о тех ценностях, на которых должно строиться будущее России, отмечает газета. Главной остается "социальная справедливость". "Но это не запрос на "уравниловку" советского образца, он намного сложнее, - подчеркивает Петухов. - Прежде всего, это запрос на равенство возможностей для самореализации, равенство всех перед законом".

Права человека, демократия, свобода самовыражения личности стали второй по значимости ценностью, получив 37% голосов (в 2014-году - 27%). По мнению Петухова, перемене настроений способствовал, в частности, и чемпионат мира по футболу. "Зарубежные гости убедились, насколько добры и гостеприимны россияне, а россиянам после этого захотелось, чтобы их страну в мире не только боялись, но и уважали", считает социолог, а последовавшие за чемпионатом пенсионная реформа и сентябрьские выборы усилили запрос на демократию.

"Известия": мессенджеры под контроль

По данным газеты "Известия", российское правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, а информацию сотовым компаниям будут передавать сами организаторы сервисов - так в законе именуют владельцев мессенджеров.

Как пояснил "Известиям" глава Роскомнадзора Александр Жаров, это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан.

"Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства - необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом", - заявил глава Роскомнадзора "Известиям".

Согласно плану, администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору дается всего 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной.

Если же сотовый оператор ответит мессенджеру, что в его базе номеров нет такого клиента, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае сервис должен отказать человеку в своих услугах. За неисполнения закона предусмотрена административная ответственность.

Цели инициативы правительства понятны, однако все равно остаются лазейки для тех, кто не хочет "раскрываться", считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, неясно, как будут проходить идентификацию в мессенджерах на территории России иностранцы с SIM-картами своих стран. К тому же нововведение может повлечь за собой всплеск незаконной продажи SIM-карт зарубежных операторов.

"В итоге, - не исключает он, - может дойти до того, что возле метро уже будут продавать не карты МТС или Мегафона, а иностранного Vodofone". А для владельцев иностранных мессенджеров угроза административного наказания вряд ли будет серьезным стимулом для того, чтобы исполнять российские законы, считает Зыков.

Глава коммуникационной платформы для создания собственных сервисов общения OMMG Technology Сергей Кравцов также считает, что зарубежные сервисы мгновенных сообщений, скорее всего, не будут исполнять российское законодательство.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.