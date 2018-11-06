Пресса Британии: иностранные студенты не хотят учиться в британских университетах

В обзоре британской прессы:

Британское образование теряет популярность в мире

Газета I рассказывает о неутешительных результатах отчета межпарламентской группы по вопросам иностранных студентов в Британии.

Жесткая иммиграционная политика, действующая последние годы в стране и проводимая правящей Консервативной партией, сделала британские университеты менее привлекательными для иностранцев и привела к существенным финансовым потерям для университетов.

Данные отчета показывают, что как минимум три университета находятся на грани банкротства из-за снижения числа иностранных студентов. И в целом влияние денег, которые приносят иностранные студенты в страну, достаточно существенно для всей экономики Британии.

Для сравнения в отчете парламентариев показывается, что с 2012 по 2015 год в США число студентов-иностранцев выросло на 22.5%, в Канаде - на 26.9%, а в Австралии на 18%, в то время как в Британии роста практически нет - меньше одного процента.

Газета отмечает, что в связи с прогнозируемым ростом экономик Китая и Индии ожидается и существенное увеличение числа студентов из этих стран, которые отправятся учиться за границу. Но уже сейчас, как отметили парламентарии, абитуриенты из Индии выбирают Канаду, а не Британию.

По итогам отчета депутаты призывают правительство не только изменить иммиграционные правила для студентов, ослабив требования и предлагая им специальные рабочие визы для трудоустройства после окончания британских университетов, но и отказаться от антииммигрантской риторики, чтобы студенты чувствовали, что им рады.

Министр культуры и СМИ Британии предпочитает газетам ТВ-новости

Британские газеты с удивлением и долей иронии пишут, что новый министр по делам культуры Британии, который также курирует медиа-индустрию, Джереми Райт не читает британские газеты.

Как пишет Daily Telegraph, в этом министр откровенно признался на встрече с редакторами британских газет, что у него нет подписки ни на одно издание, кроме американского журнала Time. Утром он проглядывает заголовки газет в новостных фидах, может время от времени прочитать какой-то аналитический комментарий в той или иной газете, но не более того.

У Райта не обнаружилось ни любимых газет, ни любимых колумнистов. Зато он смотрит новости на Би-би-си и телеканале Sky.

Газета напоминает, что до того как занять нынешнюю должность в июне этого года 46-летний Райт был высокопоставленным военным, а теперь отвечает за развитие цифровых индустрий, регулирование соцсетей и культуру.

DT напоминает, что эксперты культурной и медиа отраслей уже задавались вопросом, есть ли у отставного генерала необходимые знания для такой работы. Но став министром, "Твиттер" Райт сразу завел.

Британские ученые выяснили, что у "жаворонков" меньше риск развития рака груди

Times рассказывает о результатах нового исследования британских ученых. На этот раз им удалось выявить корреляцию между риском развития рака груди и временем утреннего подъема.

У женщин-жаворонков, как пишет издание, на 40% меньше риск заболеть этим видом рака.

Другой интересный вывод исследователей показывает, что у женщин, склонных спать больше рекомендованных 7-8 часов в день, риск заболеть раком груди повышается на 20%.

Ученые анализировали данные 400 тысяч пациентов из британского банка биоматериалов и данные Международной ассоциации рака груди.

Именно анализ анкет пациентов показал, что называющие себя "совами" значительно чаще заболевали раком.

Ребекка Ричмонд из Бристольского университета отметила, что хотя анализ показывает корреляцию между поздним отходом ко сну и длительным сном с риском развития рака груди, невозможно понять, есть ли здесь причинно-следственная связь.

Times напоминает, что одно из предыдущих исследований нашло связь между работой в ночные смены и развитием рака, связывая такое негативное влияние с недостаточным количеством света, который получает организм людей, бодрствующих ночью, а не днем.

Пока исследование не было опубликовано в респектабельном академическом журнале, но вызвало живейший интерес на конференции Национального Института исследований рака в Глазго.