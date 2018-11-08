Палестинское общество Степашина: кто эти люди, откуда деньги и при чем тут Греция?

Правообладатель иллюстрации Ilya Pitalev/TASS Image caption Сергей Степашин, говорят собеседники Би-би-си, очень серьезно относится к своей работе на посту председателя ИППО

Два года назад в Греции официально открылось отделение Императорского православного палестинского общества (ИППО). "Принято считать, что болгары - наши братья. Но в последнее время они повернули голову в другую сторону. А вот греки - действительно наши братья", - говорил тогда председатель ИППО Сергей Степашин. В этом году Афины заподозрили ИППО в попытках повлиять на внутренние дела Греции и перестали выдавать визы российским священникам. Те греки, которые побывали на открытии филиала ИППО, и вовсе предпочитают об этом не вспоминать.

Что же это за таинственная организация, так напугавшая греков? Почему членством в ней гордятся бизнесмены и политики, в том числе легендарный Сергей Михайлов из Солнцева и экс-мэр Москвы Юрий Лужков, а пост председателя занимает бывший глава правительства России? Расследование Русской службы Би-би-си нашло ответы на некоторые вопросы.

От царя до Путина

Первым председателем ИППО в 1882 году стал великий князь Сергей Александрович Романов. Недвижимость на Святой Земле, принадлежавшая обществу до революции, была продана во времена Хрущева. Сделка с Израилем получила название апельсиновой - за 20 с лишним объектов недвижимости СССР получил несколько барж с яффскими апельсинами и текстилем.

После распада Советского Союза ИППО руководил Олег Пересыпкин - бывший посол СССР в Ливии. "Я дружил с [Ясиром] Арафатом, мы с [председателем Верховного совета России] Русланом Хасбулатовым несколько раз ездили в Палестину, Израиль и арабские страны", - вспоминает он в разговоре с Би-би-си.

Кроме того, как утверждает Пересыпкин, это он начал вести переговоры о возвращении России Сергиевского подворья в Иерусалиме. Но его вернули позже - при новом руководителе ИППО.

Правообладатель иллюстрации Alexander Omelyanchuk Image caption Сергиевское подворье в Иерусалиме, возвращенное усилиями ИППО в 2008 году

В 2007 году общество возглавил Степашин - бывший премьер (с мая по август 1999 года), а на тот момент - председатель Счетной палаты России. "Он обладает определенным административным ресурсом, - говорит Пересыпкин. - У него больше возможностей изыскать средства для финансирования общества, чем у экс-посла".

Члены ИППО рассказывали Би-би-си, что Степашин, за плечами у которого был не только пост премьера, но и руководителя ФСБ и МВД, к своей новой работе отнесся очень серьезно.

На Сергиевском подворье в Иерусалиме появился паломнический центр ИППО. В Вифлееме на участке, принадлежащем обществу, открылся российский культурный центр. Улицу, на которой находится центр, палестинцы назвали в честь президента России Владимира Путина.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Президент России Владимир Путин на улице своего имени в Вифлееме

На президентских выборах 2018 года на Сергиевском подворье был организован избирательный участок. Глава израильского отделения ИППО Игорь Ашурбейли рассказывал, что это поручил сделать Степашин.

Все возвращенные объекты (помимо Сергиевского подворья при помощи ИППО России был возвращен православный храм в итальянском Бари) перешли на баланс ФГУП "Госзагрансобственность". В 2016 году этот ФГУП заключил три контракта общей стоимостью в 210 тысяч евро с израильским адвокатом Борисом Лемпером на оказание юридических услуг, связанных с поиском и регистрацией недвижимости.

Адвокат Лемпер - член совета ИППО в Израиле.

Кто состоит в обществе и откуда деньги

Состав членов общества крайне пестрый. Попечительский совет ИППО возглавляет президент компании "Транснефть" и сослуживец Путина по Дрездену Николай Токарев. "Транснефть", как утверждает Пересыпкин, является одним из основных спонсоров ИППО (в компании не ответили на запрос Би-би-си).

Кроме Токарева в попечительском совете есть еще один представитель крупного бизнеса - гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Попечительский совет ИППО возглавляет глава "Транснефти" Николай Токарев. В мае 2017 года Токарев, Путин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов пришли поздравить своего экс-начальника, бывшего представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева

Комитет почетных членов общества возглавляет патриарх Кирилл. В его составе - министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, жена замглавы администрации президента Алексея Громова, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и нынешний мэр Сергей Собянин.

"Я вступил в общество во времена, когда я был мэром, и тогда задача наша была понятна - помочь православию и церкви. Если власть помогает церкви, то православие укрепляется", - рассказал Лужков Би-би-си. Пресс-служба Собянина не ответила на запрос Би-би-си, Громова отказалась от комментариев по этой теме, Би-би-си ждет комментарий от МИД России.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption С 2007 года Императорское православное палестинское общество возглавляет экс-премьер Сергей Степашин

Недавно в ИППО был принят бизнесмен Сергей Михайлов, которого СМИ называли предполагаемым лидером солнцевской ОПГ (в 2016 году Михайлов потребовал от "Яндекса" и Google скрыть часть результатов поиска по запросам "Сергей Михайлов Михась" и "Сергей Михайлов Михась Солнцево"). Членский билет Михайлов получал из рук Степашина.

Михайлов не смог найти времени для встречи с корреспондентом Би-би-си. "Он в это общество вступил совсем недавно и пока еще совсем немного успел сделать", - объяснил представитель бизнесмена.

Членский взнос невысок - тысяча рублей в год. По данным системы СПАРК, активы ИППО на конец 2017 года - около 140 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Штаб-квартира ИППО находится в центре Москвы в старинном особняке на улице Забелина

Московское отделение ИППО занимает небольшой двухэтажный особняк в районе "Китай-города". Осенью 2014 года здесь проходила пресс-конференция воевавшего в Донбассе полевого командира Игоря Гиркина (Стрелкова). Гиркин говорит, что в этом здании сидели его друзья. Позже помещение в этом здании несколько месяцев арендовало движение "Новороссия".

Время от времени члены общества также собираются в частном "Музее русской иконы", созданном девелопером Михаилом Абрамовым. Музей оказывает помощь ИППО, в планах - экспозиция иконописи в Сирии, рассказывает бизнесмен. По его словам, он "давно и крепко дружит с Сергеем Вадимовичем Степашиным".

Правообладатель иллюстрации Vitaly Belousov/ITAR-TASS Image caption Член ИППО, московский девелопер, основатель "Музея русской иконы" Михаил Абрамов

В тот день, когда корреспондент Би-би-си встречался с Абрамовым, в "Музее русской иконы" были расставлены столы с "оливье", "селедкой под шубой" и виски Chivas Regal семилетней выдержки. Помещение музея, объяснили сотрудники, было забронировано под юбилейный банкет в честь московского уголовного розыска. Поговорив с Би-би-си, Абрамов поспешил встречать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Греки в ИППО

До революции деятельность ИППО ограничивалась Ближним Востоком. Сейчас же география шире - Германия, Болгария, Сербия, Черногория, Украина, Латвия и так далее.

Греческий филиал общества возглавляет 45-летний бизнесмен Симос Панагиотидис. "Дорогой друг" и "товарищ по работе" - так назвал его Степашин, открывая отделение в октябре 2016 года.

Панагиотидис относится к многочисленной группе понтийских греков, которые до начала 1990-х годов проживали в Советском Союзе, а затем эмигрировали на историческую родину.

Уроженец Ташкента, одинаково хорошо говорящий и на русском, и на греческом языке, Панагиотидис построил свой бизнес в Греции на связях с Россией. В середине "нулевых" он возглавил российское представительство греческой компании Aktor.

Правообладатель иллюстрации Ruslan Shamukov/TASS Image caption Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возглавлял попечительский совет Русского афонского общества (на фото - слева от бывшего главы РЖД Владимира Якунина)

Еще один член греческого отделения ИППО - Костас Килтидес. В 2009 году он занимал пост замминистра сельского хозяйства Греции и анонсировал проект по поставке крупной партии персиков в Россию. Греческие СМИ писали, что партнером выступит представительство Aktor в России, возглавляемое Панагиотидисом.

Параллельно Панагиотидис выстраивал деловые отношения не только с ИППО, но и еще с одной российской организацией, активно работающей в Греции - Русским афонским обществом (РАО). Общество было создано в 2005 году после первого визита Путина на Афон - крайне популярное место для паломничества среди российских политиков и бизнесменов.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Rodionov/TASS Image caption Путин бывал на Афоне дважды (на фото - во время первого визита в 2005 году)

Директором по развитию бизнеса в представительстве Aktor работал Алексей Полтавченко - сын Георгия Полтавченко, экс-губернатора Петербурга, на тот момент занимавшего пост полпреда президента в Центральном федеральном округе. Тогда же Полтавченко-старший возглавлял попечительский совет РАО.

Еще одним партнером в проекте по поставке персиков, по данным греческих СМИ, выступала компания "Зарубежцветмет", чей совет директоров возглавляет предприниматель Константин Голощапов. Голощапов - один из основателей РАО.

Греческие персики, в отличие от израильских апельсинов времен Хрущева, в Россию поставлены так и не были. Голощапов сказал Би-би-си, что "в первый раз слышит об этом проекте", а самого Панагиотидиса не видел "лет пять-шесть".

В ИППО также вступил Димитриос Кутрас - один из четырех ключевых акционеров Aktor. Он отвечал за работу на Балканах и в России, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к компании. В 2011 году Aktor и правительство Петербурга подписали соглашение о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода.

"ИППО в Греции не занималось конкретными делами. Его члены хотели получить доступ к административному ресурсу - Полтавченко и [нынешнему губернатору Александру] Беглову. Через греческое отделение люди чувствовали свою близость к их окружению", - рассказывает собеседник Би-би-си.

Греки обещали вложить в строительство 300 млн евро, а город - перенаправить на предприятие потоки мусора. В том же году губернатором стал Полтавченко, а его сын ушел из Aktor и занялся собственным бизнесом, в том числе вместе с женой Голощапова. Мусороперерабатывающий завод пока не построен.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Митрополит Верийский Пантелеимон (на фото - в центре) не скрывает своих тесных связей с Росссией. Он привозил в Россию греческие святыни

Кутрас, Килтидес и Панагиотидис присутствовали на открытии греческого отделения ИППО и сопровождали Степашина во время поездки в Грецию. Церемония проходила в монастыре Панагия Довра. Это место выбрал митрополит Элладской церкви Пантелеимон - кстати, тоже член ИППО.

"Митрополит Пантелеимон не имел никакого формального отношения к ИППО. Он был лишь почетным членом общества", - заявили Би-би-си в его пресс-службе. Панагиотидис отказался отвечать на вопросы Би-би-си.

"Не успели ничего сделать"

Заместителем Панагиотидиса стал бывший генконсул России в Салониках Алексей Попов. В июле этого года Попова и еще одного сотрудника посольства России Виктора Яковлева выслали из Греции.

По данным греческих СМИ, власти Греции сочли их причастными к вмешательству во внутренние дела страны - а именно, в попытке сорвать договор о новом названии соседней Македонии.

Степашин категорически это отрицает. "У нас только паломничество. Это кто-то придумал, тень на плетень навел", - сказал он Би-би-си.

В посольстве Греции в России не ответили на запрос Би-би-си. Попов заявил Би-би-си, что не знает Яковлева. Связаться с самим Яковлевым не удалось. Знакомый с ситуаций источник Би-би-си утверждает, что Яковлев отвечал за неформальные связи посольства с Афоном.

Правообладатель иллюстрации Russian State Duma Press Office Image caption Бывший генконсул России в Салониках Алексей Попов был зампредом греческого отделения ИППО

Греческая газета Kathimerini писала, что решение о высылке дипломатов "последовало за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое помимо прочего связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества".

Как Россия могла расширить свое влияние за счет ИППО и какие проекты были у общества в Греции?

Открывая греческое отделение, Степашин заявил, что основным направлением деятельности общества станет развитие религиозного туризма.

Панагиотидис говорил о планах построить русскую школу в Салониках. Рядом с Афоном также собирались открыть молодежный центр, говорил Би-би-си Степашин.

Эти планы так и не были осуществлены, зато у дороги, ведущей к Афону, в 2017 году установили памятник русскому святому Силуану Афонскому. Хотя мэру местной общины Георгиосу Зумбасу звонили из МИД Греции и просили скульптуру не ставить.

Image caption В 2017 году в греческом городе Гомати недалеко от Афона был поставлен памятник русскому святому Силуану Афонскому

"Я сказал им, что если греческие власти когда-нибудь оплатят мою статую, то я поспособствую тому, чтобы ее поставили в центре Петербурга", - шутит Зумбас в разговоре с Би-би-си. Установку памятника Силуану Афонскому частично оплатил девелопер Абрамов, на церемонию открытия приезжал будущий губернатор Петербурга Беглов.

А еще в мае 2017 года космонавт Федор Юрчихин - понтийский грек по национальности - провел сеанс связи МКС с лицеем из города Катерини. Дипломат Попов тогда говорил об "открытии новой страницы в развитии культурно-образовательных связей между народами". Сейчас в Ассоциации греческих радиолюбителей не могут ничего вспомнить об ИППО - ее представитель сказал, что сеанс помогли готовить НАСА и Роскосмос.

"Я не знаю такой организации, я знаю только Попова", - заявил Би-би-си мэр Зумбас.

Сам Попов сказал, что отделение в Греции просто "не успело ничего сделать". По его словам, с руководителем отделения Панагиотидисом он виделся всего три раза. Обвинения в попытках повлиять на политику в Греции он отвергает.

Правообладатель иллюстрации ZUMA VIA TASS Image caption На Афон российские паломники добираются через Салоники - это второй по величине город в Греции с большой русскоязычной диаспорой (на фотографии - центральная городская набережная)

Реагируя на высылку Попова и Яковлева, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Грецию оказывалось "сильнейшее давление". Она не уточняла, какая именно страна давила на Афины. Зато Степашин прямо указал на США.

"Это не от греков зависит, а от того, кто поблагодарил. Помните, кто на второй день поблагодарил греков за позицию? [Президент США Дональд] Трамп!" - убеждал он корреспондента Би-би-си.

Посол США в Греции Джеффри Пайетт побывал на Афоне в апреле 2018 года, за три месяца до дипломатического скандала.

"Батюшка, идите в посольство"

После июльской высылки дипломатов российские священники начали жаловаться на проблемы с получением виз в Грецию.

В августе в визе отказали настоятелю храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского Василию Биксею. Получив первый отказ, он обратился к представителю турагентства. Тот посоветовал: "Батюшка, идите самостоятельно с документами в греческое посольство".

Новый отказ пришел через неделю. В третий раз священник решил не рисковать - пошел, по его словам, "за "шенгеном" к католикам" и получил французскую визу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У подножия горы Афон располагаются две десятка православных монастырей

В сентябре турагентства и вовсе перестали брать документы на греческую визу, пожаловались Би-би-си священники. Агентство Mouzenidis даже разослало своим сотрудникам письмо с инструкцией, как поступать в таких случаях.

"Если клиент указывает местом своей работы церковь, рекомендовать самостоятельную подачу. Если же клиент не указывает в анкете, что является священником, но его внешность на это указывает, также рекомендовать самостоятельную подачу", - процитировали письмо три анонимных собеседника Би-би-си в агентстве Mouzenidis.

Под "внешностью" имеется в виду "борода и особый взгляд", пояснил один из источников. Официально в агентстве не ответили на запрос Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство афонских монастырей - греческие (на фото - трапезная монастыря Пантократор)

В октябре из-за спора о принадлежности Украинской православной церкви произошел разрыв отношений между Российской православной церковью (РПЦ) и Вселенским патриархатом Константинополя.

Массовый отказ в визах может быть связан с автокефалией, которую Константинополь готов предоставить украинцам, считает глава отдела социального служения РПЦ Александр Алешин. Сам он тоже не смог получить визу в Грецию. В визе отказали даже митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию (получить комментарий митрополита не удалось).

Константинопольский патриархат, рассказали Би-би-си два источника, близких к руководству РПЦ, всегда настороженно относился к Афону. Монастыри находятся в Греции, но подчиняются Константинополю. А главное, Афону помогают высокопоставленные паломники из России.

"Афонские старцы еще скажут свое веское слово [в поддержку РПЦ]", - убеждал Би-би-си источник в руководстве РПЦ.

Русский Афон

Греческие визы священникам были нужны, чтобы попасть на Афон.

Монашеская республика отделена от остальной Греции высокой стеной. По традиции добраться до монастырей можно только по морю.

В Уранополисе - последнем городе перед Афоном - в море купаются русские и украинские паломники, только что вернувшиеся со святой горы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ефрем, настоятель греческого монастыря Ватопед, считается большим другом России

"Были в Свято-Пантелеймоновом монастыре, но не понравилось: святыни нам не открыли, хотели, чтобы мы остались на службе", - делится впечатлениями Василий из Тернополя.

Святая гора находится в управлении у 20 православных монастырей, из них 17 населены греческой братией, еще в двух в основном живут болгары и сербы. Свято-Пантелеймоновий монастырь считается "русским". Правда, до 2016 года его преимущественно населяли выходцы с Украины.

И хотя после избрания игуменом уроженца Челябинской области Евлогия русских в монастыре стало больше (об этом Би-би-си сказали сотрудники паломнических служб), некоторые состоятельные россияне предпочитали вкладывать деньги в другие обители.

Правообладатель иллюстрации Russian State Duma Press Office Image caption Российские политики и бизнесмены регулярно посещают Афон (на фото - бывший спикер Госдумы, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин)

В общей сложности с 2005 года российские бизнесмены могли потратить на поддержку афонских монастырей свыше 200 млн долларов, говорили источники Би-би-си. Эту оценку подтверждает девелопер Абрамов. "Думаю, да. А может и больше", - сообщил он Би-би-си. Кстати, окна его музея икон смотрят на Афонское подворье в Москве.

"Восстановление почти всех монастырей в той или иной степени финансировали русские. Их роль была огромная", - вспоминает депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), член Императорского православного палестинского общества.

Одновременно с поддержкой российские спонсоры поднимали вопрос о возвращении РПЦ Андреевского и Ильинского скитов, которые до революции были населены русскими монахами и застраивались на деньги благотворителей из Российской империи.

Слово "скит" не должно вводить в заблуждение: речь идет о больших монастырских комплексах, в которых проживали несколько сотен монахов. В советский период скиты отошли в ведение греческих монастырей.

Одним из самых активных защитников России на Афоне считается игумен Ватопедского монастыря Ефрем, в ведении которого находится Андреевский скит, рассказал вице-президент Фонда святителя Василия Великого Михаил Якушев (член ИППО).

В 2011 году Ефрем привез в Россию хранящийся в Ватопедском монастыре пояс Богородицы - поездку организовывал Якушев, на тот момент работавший в Фонде Андрея Первозванного.

После возвращения в Салоники игумен был задержан полицией. Причиной ареста стал спор вокруг земли, выделенной правительством Греции на севере страны под подворье монастыря.

Среди тех, кто подписал документ о выделении участка, был замминистра сельского хозяйства и будущий член ИППО Килтидес. Якушев называл преследование Ефрема политическим.

Руководство ИППО часто посещало Афон с официальными визитами. Степашин поехал туда сразу после открытия греческого отделения общества.

Правообладатель иллюстрации Maxim Kuzovkov/TASS Image caption Андреевский скит в настоящее время принадлежит греческому монастырю Ватопед, но до 1970-х годов был населен русскими монахами

Сотрудничество с Грецией придется свернуть не только ИППО. После того, как РПЦ решила разорвать евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом, российские священники официально потеряли возможность служить в храмах Афона, а паломники - причащаться и исповедоваться.

Глава отдела внешних церковных связей Иларион посоветовал российским бизнесменам, которые жертвовали на Афон, "переключить свое внимание на российские монастыри и вкладываться туда".

"У нас есть свои святыни, свой Афон: Соловецкий монастырь, Валаамский монастырь, Псково-Печерский, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра", - сказал он в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал российских бизнесменов помогать отечественным монастырям вместо афонских

Депутат Гаврилов посещает Афон ежегодно. Во время встречи с корреспондентом Би-би-си он вспоминает, как видел в Свято-Пантелеймоном монастыре череп с надписью "Схимонах Амвросий губернатор". Это череп Александра Болотова - пермского губернатора, после революции бежавшего в Париж и окончившего свои дни иноком в монастыре.

Гаврилов признается, что иногда подумывает о старости на Афоне.

Вряд ли теперь российские политики и бизнесмены смогут повторить судьбу губернатора Болотова.

Правообладатель иллюстрации DPA VIA TASS Image caption Через три года после погребения останки афонских монахов достают из земли и перемещают в специальную усыпальницу - "костницу"

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