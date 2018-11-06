Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption K-8 - учебно-боевой самолёт совместной разработки Китая и Пакистана

В Китае открылся 12-й международный аэрокосмический салон AirShow China 2018. Выставка проходит с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае. Фотографии с открытия выставки - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.

На авиасалоне Пекин традиционно демонстрирует свои перспективные военные наработки. В этот раз на открытии авиашоу Китай продемонстрировал новые истребители пятого поколения J-20. Впервые они были показаны широкой публике на AirShow China-2016, в 2017 году они поступили на вооружение китайских ВВС. Эксперты считают, что таким образом Китай хочет сократить разрыв с военными технологиями США и их истребителями F-35.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На открытии авиасалона в воздух поднялись три новых истребителя J-20

На выставке также были продемонстрированы китайские многоцелевые истребители J-10. Это первый китайский боевой самолет, который по своим характеристикам и возможностям приближен к западным истребителям. Это один из основных истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многоцелевые J-10 - первые китайские истребители, по своим характеристикам и возможностям близкие к западным образцам

Из гражданской авиации на выставке представили полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Это совместный проект российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Сейчас разработка авиалайнера находится на стадии эскизного проектирования и отбора поставщиков его основных систем. Этот этап должен завершиться к концу следующего года.

На выставке представили демонстрационную версию макета, длина которого - 22 метра, ширина - 5,9 метра, высота - 6,5 метров. Он включает в себя кабину экипажа, два ряда кресел первого класса, три ряда бизнес-класса и четыре ряда эконом-класса. Вместимость базовой версии самолета - 280 пассажиров.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия представит на выставке более 200 образцов своих вооружений и военной техники

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайская летчица на открытии AirShow China 2018

Среди экспонатов авиашоу - китайские боевые беспилотники.

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Y-20 - первый китайский военно-транспортный самолет тяжелого класса.

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