Авиасалон AirShow China открылся в Чжухае. Фотогалерея
В Китае открылся 12-й международный аэрокосмический салон AirShow China 2018. Выставка проходит с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае. Фотографии с открытия выставки - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.
На авиасалоне Пекин традиционно демонстрирует свои перспективные военные наработки. В этот раз на открытии авиашоу Китай продемонстрировал новые истребители пятого поколения J-20. Впервые они были показаны широкой публике на AirShow China-2016, в 2017 году они поступили на вооружение китайских ВВС. Эксперты считают, что таким образом Китай хочет сократить разрыв с военными технологиями США и их истребителями F-35.
На выставке также были продемонстрированы китайские многоцелевые истребители J-10. Это первый китайский боевой самолет, который по своим характеристикам и возможностям приближен к западным истребителям. Это один из основных истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая.
Из гражданской авиации на выставке представили полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Это совместный проект российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Сейчас разработка авиалайнера находится на стадии эскизного проектирования и отбора поставщиков его основных систем. Этот этап должен завершиться к концу следующего года.
На выставке представили демонстрационную версию макета, длина которого - 22 метра, ширина - 5,9 метра, высота - 6,5 метров. Он включает в себя кабину экипажа, два ряда кресел первого класса, три ряда бизнес-класса и четыре ряда эконом-класса. Вместимость базовой версии самолета - 280 пассажиров.
Среди экспонатов авиашоу - китайские боевые беспилотники.
Y-20 - первый китайский военно-транспортный самолет тяжелого класса.
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