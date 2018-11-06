Правообладатель иллюстрации Facebook/Bailee Ackerman Image caption Пара улетела со своей свадьбы на вертолете

Молодожены из Техаса Уилл Байлер и Бэйли Акерман-Байлер погибли через час после своей свадьбы. Они улетели с нее на вертолете, который разбился недалеко от городка Ювалде, в 135 км к западу от Сан-Антонио.

Следователь Национального управления транспортной безопасности Крэйг Хэтч сообщил, что вертолет упал через 5-10 минут после взлета, его обломки были найдены в воскресенье.

Причина катастрофы пока неизвестна. Упавший вертолет марки Bell 206B оставил на земле след длиной почти в 100 метров.

Следователям теперь нужно собрать и вывезти с места падения останки людей и обломки разбившегося вертолета. Эта операция требует времени. поскольку вертолет упал в труднодоступном месте и лежит на склоне холма в 6-7 км от ближайшей дороги, сообщает телеканал Си-эн-эн.

Погибшие учились на последнем курсе техасского Университета Сэма Хьюстона. Первой об их гибели сообщила студенческая газета.

"Я убита горем", - написала в "Фейсбуке" подруга невесты. Она сообщила, что пилот вертолета также погиб в этой авиакатастрофе.

Их друг написал в Инстаграме: "Прошлая ночь была волшебной во всех смыслах. Бэйли и Уилл, я надеюсь найти такую же настоящую и чудесную любовь, какая была у вас. Я утешаюсь тем, что вы оставили этот мир полными счастья и любви. Как это классно - провести медовый месяц с Иисусом! Я благодарен судьбе за то, что провел с вами последние дни".

По данным местной полиции, погибло несколько человек, но все имена пока не оглашены.

Пилот Джеральд Грин Лоренс был среди погибших. Его падчерица рассказала, что он воевал летчиком во Вьетнаме и имел чин капитана.