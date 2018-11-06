Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Билл Гейтс: десять лет назад я и подумать не мог, что буду столько знать о фекалиях

Филантроп и миллиардер Билл Гейтс выступил в Пекине на выставке, посвященной техническим новинкам в области бытовой канализации.

Он начал свое выступление с демонстрации банки, наполненной человеческими экскрементами.

За последние семь лет Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил более 200 млн долларов на разработки в области портативных туалетов.

На выставке Reinvented Toilet Expo представлены 20 новых санитарно-гигиенических изделий, который ставят целью решение проблемы распространения инфекций.

"Должен признаться, что еще десять лет назад я не мог предположить, что буду знать так много о фекалиях", - пошутил Билл Гейтс.

Основатель корпорации Microsoft был приглашен на открытие выставки в Пекине, которой китайское правительство уделяет большое внимание. Не так давно председатель КНР Си Цзиньпин объявил так называемую "туалетную революцию" первоочередной задачей в развитии страны.

Выставленные экспонаты представляют собой модели портативных устройств, которые способны работать автономно вдали от сетей канализации и эффективно разделять жидкие и твердые отходы жизнедеятельности, удаляя также вредные побочные продукты.

"Вопрос сейчас не в том, можем ли мы создавать принципиально новые туалеты и другие системы канализации, - сказал в своем выступлении Билл Гейтс. - Вопрос в том, насколько быстро мы можем реализовать и довести до массового потребителя эти новые устройства".

Он назвал показанные на выставке устройства наиболее значительным достижением в области санитарии за почти 200 лет.

Опасные бактерии

В начале выступления Гейтс указал на банку с экскрементами рядом с собой, которая, по его словам, содержит до 200 триллионов возбудителей ротавируса, 20 млрд бактерий вида Shigella и 100 тысяч яиц червей-паразитов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фон Билла и Мелинды Гейтс осуществляет благотворительные проекты в 130 странах мира

По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,3 млрд человек по всему миру до сих пор не имеют доступа к канализации.

Это способствует распространению таких опасных заболеваний как холера, дизентерия и диарея, от которых ежегодно гибнут сотни тысяч человек.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Билл Гейтс коснулся темы социального неравенства в этой сфере.

"В богатых странах у нас есть канализация, которая удаляет с помощью свежей воды отходы жизнедеятельности и направляет их на установки по переработке", - сказал миллиардер.

"Но по всему миру возникают новые города и поселения, где население не обладает высокими доходами и где такие системы канализации не строятся. Вопрос в том, можно ли обойтись без таких централизованных систем и заменить их портативными устройствами?"

Фонд Гейтсов выразил надежду, что новые образцы портативных туалетов будут применяться в ближайшее время в типовых зданиях школ и многоквартирных домах, а затем цены на них достигнут уровня, доступного рядовым домовладельцам.

"Такой туалет должен стоит несколько сот долларов, - может быть, 500 долларов, если он по-настоящему хорош", - сказал Билл Гейтс.

"Мы будем экономить на стоимости воды, на стоимости очистки сточных вод, но для этого нужно снизить цены раз в десять по сравнению с нынешним уровнем - но это не является уникальной задачей на рынке инновационных технологий".

В рамках нынешней поездки Билл Гейтс также выступил на Первой китайской международной импортной выставке в Шанхае.

Его выступления происходят на фоне обострившегося противостояния между США и Китаем в области торговли и протекционистских мер.