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Ученые Бристольского университета выяснили, что женщины, которые рано встают и рано ложатся спать, на 40-48% снижают риск развития рака груди, чем те, кто поздно ложится спать и поздно просыпается.

Для проведения исследования ученые проанализировали генетическую информацию более чем у 400 тысяч женщин.

Они исследовали главные генетические маркеры, связанные со сном. Речь шла, в первую очередь, о хронотипе (совы или жаворонки), необходимом количестве сна и риске бессонницы.

Новые способы анализа данных позволили ученым проверить влияние этих маркеров на развитие рака груди вне зависимости от влияния других вредных факторов, таких как алкоголь и табак.

Результаты тестов показали, что из 100 женщин-сов две болеют раком груди, в то время как из 100 жаворонков - только одна.

Исследователи также выяснили, что дополнительные часы сна могут негативно влиять на здоровье. Женщины, которые любят спать больше рекомендованных 7-8 часов, увеличивают вероятность развития рака груди на 20%.

По словам Ребекки Ричмонд, проводившей исследование, открытие важно именно потому, что сон - это одна из привычек, которые человек способен изменить самостоятельно.

Правообладатель иллюстрации BSIP/UIG via Getty Images Image caption По словам ученых, четверть из всех случаев рака груди можно было предотвратить.

Предыдущие исследования Бристольского университета показали влияние рабочих смен и семейной жизни на развитие рака груди. По информации Центра исследования рака в Великобритании, четверть из всех случаев рака груди можно было бы предотвратить.

При этом Ребекка Ричмонд подчеркнула, что пока рано давать женщинам рекомендации. Как именно режим сна влияет на развитие раковых клеток, еще предстоит выяснить.

"Нам все еще надо понять, почему совы больше подвержены раку груди, чем жаворонки. Нам нужно выяснить эту взаимосвязь", - заявила Ричмонд Би-би-си.

Ученым нужно понять, то ли дело в самих биологических часах организма, то ли совы самостоятельно меняют биологически правильный биоритм и наносят вред своему здоровью, когда спят в то время, когда организм должен проснуться.

А может быть, речь идет о влиянии биологических часов на гормональный уровень, который собственно и вызывает рак груди, или на иммунную систему, или на метаболизм?

Эксперты считают, что открытие ученых Бристольского университета - один из аргументов в пользу набирающей популярность теории о том, что сон - это ключевой компонент здоровья человека.

Ранее многие исследования показали влияние сна на психологическое состояние человека, в том числе риск развития шизофрении.