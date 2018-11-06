Рука напрокат: на что идут инстаграмеры ради хороших кадров
Инстаграм-культура и свадебная индустрия уже давно идут рука об руку, начиная с предложений руки и сердца, заканчивая фотографиями первой брачной ночи. Но жительница австралийского Мельбурна Диана решила пойти дальше, чтобы добиться идеального фото в соцсетях и позвала на помощь свою кузину.
Дженна, кузина Дианы, помогла ей в тот самый момент, когда было так необходимо продемонстрировать миру бриллиантовое кольцо на пальце после помолвки. Как назло, у Дианы не был сделан маникюр, а сообщить о радостном событии миру хотелось немедленно.
Тогда кузина и сфотографировала свою руку на фоне счастливой пары, немедленно запостив обе фотографии в соцсети.
Фото собрали более 940 тысяч лайков и более 232 тыс. ретвитов.
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"Диана - медсестра, и потому никогда не делала маникюр. Хосе хотел добиться максимального сюрприза, поэтому и не стал бы намекать на визит в маникюрный салон, чтобы не вызвать подозрений", - заметила Дженна.
А подготовка к церемонии велась под самым "неподозрительным" предлогом: "Хосе убедил Диану, что предстоящее торжество - юбилейная дата свадьбы его родителей. Так моя сестрёнка, не зная об этом, оказалась на своей помолвке".
Теперь многие девушки в соцсетях по-хорошему завидуют кузинам.
"Вот это кузина", - пишет @b1bygurll.
"Привет, будущий муж, пожалуйста, удостоверься, что у меня есть маникюр ДО того, как будешь надевать мне на палец кольцо", - иронизирует @jeonjolly.
"Неловкие предложения" популярные в сетях
Иногда предложение сочетаться браком оказывается неловким по другой причине.
Например, в феврале этого года Тори и Беркли в американском Вашингтоне попытались уведомить друг друга о помолвке синхронно. При этом видео со взаимным предложением девушек посмотрели более 4,5 млн раз. Тори живёт в Техасе, поэтому девушки решили отмечать праздник там.
Месяц назад режиссёр Гленн Вайсс сделал предложение своей невесте прямо в разгар церемонии награждений "Эмми".
Его сидевшая в аудитории возлюбленная Яна Свеннсен потеряла дар речи, но, когда Вайсс получил награду за режиссуру, согласилась сказать "да".
Трансляцию церемонии смотрели 11,5 миллионов зрителей.
Существуют и более методично распланированные сценарии сделать предложение.
Например, Энтони Уильямс вручил своей будущей жене Демби кольцо на частном кинопоказе, где он играл единственную "роль", а предложение сделал с экрана.
На планирования свадеб, по данным компании маркетинговых исследований IBISWorld, за прошлый год в мире потратили 1,2 млрд долларов, и способов услышать заветное "да" становится все больше.