Рука напрокат: на что идут инстаграмеры ради хороших кадров

Правообладатель иллюстрации Twitter/Goodgaljenjen Image caption Чья рука на фото?

Инстаграм-культура и свадебная индустрия уже давно идут рука об руку, начиная с предложений руки и сердца, заканчивая фотографиями первой брачной ночи. Но жительница австралийского Мельбурна Диана решила пойти дальше, чтобы добиться идеального фото в соцсетях и позвала на помощь свою кузину.

Дженна, кузина Дианы, помогла ей в тот самый момент, когда было так необходимо продемонстрировать миру бриллиантовое кольцо на пальце после помолвки. Как назло, у Дианы не был сделан маникюр, а сообщить о радостном событии миру хотелось немедленно.

Тогда кузина и сфотографировала свою руку на фоне счастливой пары, немедленно запостив обе фотографии в соцсети.

Фото собрали более 940 тысяч лайков и более 232 тыс. ретвитов.

"Диана - медсестра, и потому никогда не делала маникюр. Хосе хотел добиться максимального сюрприза, поэтому и не стал бы намекать на визит в маникюрный салон, чтобы не вызвать подозрений", - заметила Дженна.

А подготовка к церемонии велась под самым "неподозрительным" предлогом: "Хосе убедил Диану, что предстоящее торжество - юбилейная дата свадьбы его родителей. Так моя сестрёнка, не зная об этом, оказалась на своей помолвке".

Теперь многие девушки в соцсетях по-хорошему завидуют кузинам.

"Вот это кузина", - пишет @b1bygurll.

"Привет, будущий муж, пожалуйста, удостоверься, что у меня есть маникюр ДО того, как будешь надевать мне на палец кольцо", - иронизирует @jeonjolly.

"Неловкие предложения" популярные в сетях

Иногда предложение сочетаться браком оказывается неловким по другой причине.

Например, в феврале этого года Тори и Беркли в американском Вашингтоне попытались уведомить друг друга о помолвке синхронно. При этом видео со взаимным предложением девушек посмотрели более 4,5 млн раз. Тори живёт в Техасе, поэтому девушки решили отмечать праздник там.

Месяц назад режиссёр Гленн Вайсс сделал предложение своей невесте прямо в разгар церемонии награждений "Эмми".

Его сидевшая в аудитории возлюбленная Яна Свеннсен потеряла дар речи, но, когда Вайсс получил награду за режиссуру, согласилась сказать "да".

Трансляцию церемонии смотрели 11,5 миллионов зрителей.

Существуют и более методично распланированные сценарии сделать предложение.

Например, Энтони Уильямс вручил своей будущей жене Демби кольцо на частном кинопоказе, где он играл единственную "роль", а предложение сделал с экрана.

На планирования свадеб, по данным компании маркетинговых исследований IBISWorld, за прошлый год в мире потратили 1,2 млрд долларов, и способов услышать заветное "да" становится все больше.