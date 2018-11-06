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В США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции", сообщил Русской службе Би-би-си представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер.

Первый пакет ограничений был введен еще в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии малоизвестным нервно-паралитическим веществом.

Конгресс дал России 90 дней на то, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери, а также предоставить гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие.

"Сегодня мы сообщили Конгрессу, что российское правительство не выполнило ранее озвученные критерии. Следовательно, запускается механизм введения второго раунда санкций. Закон не предусматривает обязательного вступления санкции в силу сегодня. Так что мы не оглашаем вступление в силу каких-либо ограничений", - пояснил Би-би-си представитель Госдепа.

"Мы собираемся аккуратно и вдумчиво прорабатывать наши следующие шаги. О том, какими они будут, мы сообщим позднее", - добавил он.

Чего ждать?

Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России.

Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.

Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора.

Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России.

Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму подпадает "Аэрофлот".

Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.

Image caption "Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения", - заявил Русской службе Би-би-си представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер.

Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из "черного" списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.

Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно.

"Санкции работают. Они наносят убытки российским властям, а также тех, кто помогает россии осуществлять ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действиях всех этих субъектов была больше", - сказал в интервью Би-би-си Теслер.

"Мы хотим донести до них мысль о том, что нельзя и далее безнаказанно совершать такие действия. Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения", - добавил он.

И это еще не все

Паралельно с "драконовскими санкциями" в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (но это будет касаться только новых выпусков).

Документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

"Законопроекты, рассматривающиеся в Сенате говорят о глубоком и серьезном недовольстве со стороны конгресса, администрации и народа США из-за растущей подрывной деятельности со стороны России. И эта активность [Москвы] сохраняется, несмотря на все шаги с нашей стороны", - сказал представитель Госдепа Би-би-си.