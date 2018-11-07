Image caption В июле 2017 года кандидат в мэры Нью-Йорка Гаррет Баузер получил на демонстрации лист с рекламой сообщества Resisters. Год спустя выяснилось, что это сообщество управлялось российскими троллями

В день голосования в США в интернете появилось обращение, якобы написанное российской "фабрикой троллей". Его авторы предупредили американских граждан, что по-прежнему пытаются влиять на внутреннюю политику их страны из России, и привели примеры фейковых аккаунтов в Instagram. Администрация соцсети уже заблокировала их. Но источники Би-би-си утверждают, что на самом деле под блокировку попала лишь малая часть страниц "троллей".

4 ноября, за два дня до промежуточных выборов в конгресс, с Facebook связались правоохранительные органы США. Они обнаружили новые подозрительные аккаунты предположительно иностранного происхождения, следует из официального сообщения Facebook. Содержание этих аккаунтов было похоже: в основном там обсуждалась жизнь звезд и политика.

После внутреннего расследования компания заблокировала 85 страниц в "Фейсбуке" на русском и французском языках. Кроме того, были закрыты 30 аккаунтов в принадлежащем компании сервисе "Инстаграм". В основном они были англоязычными.

Американские СМИ называли российскую "фабрику троллей" одним из главных источников угрозы для Facebook. Тролли создают аккаунты и сообщества в "Фейсбуке", освещая ключевые проблемы американского общества и пытаясь таким образом повлиять на политику США.

Image caption Отследить активность и влияние троллей после удаления их аккаунтов позволяют репосты других пользователей

Facebook не связал подозрительные страницы напрямую с "фабрикой троллей", отметив в своем пресс-релизе, что пока только проверяет их связь. Однако в итоге в интернете появилось ответное сообщение - якобы от самих "троллей".

Привет от "фабрики"

2 ноября в доменной зоне .ru был зарегистрирован сайт USAIRA. Его название, очевидно, является производным от двух аббревиатур - USA и IRA, то есть Internet Research Agency. Именно так в США и в Европе принято именовать российскую "фабрику троллей".

СМИ и американские власти, расследующие вмешательство России в президентские выборы 2016 года, утверждают, что деятельность "фабрики троллей" может финансировать бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин.

Еще одно демонстративное указание на "фабрику" - регистрационные данные сайта: его создателем якобы выступило ООО "Азимут" (данные сервиса WhoIs). Петербургская фирма с таким же названием попала в обвинительное заключение спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве в выборы в США. Согласно обвинению, "Азимут" - одно из юридических лиц "фабрики троллей", через которое могла вестись работа ее американского отдела.

Первым на загадочный сайт обратило внимание американское издание ThinkProgress, принадлежащее Центру американского прогресса - аналитическому центру демократа Джона Подеста, который руководил администрацией президента Билла Клинтона.

Image caption Накануне промежуточных выборов в США в интернете появилось заявление от лица "фабрики троллей"

Согласно заметке, опубликованной вечером 6 ноября, создатели USAIRA сами вышли на ThinkProgress через "Твиттер". На USAIRA опубликовано обращение к американским гражданам от имени "фабрики троллей". В обращении утверждается, что "фабрика" по-прежнему управляет тысячами аккаунтов в "Фейсбуке", "Твиттере" и Instagram, дискредитируя антироссийских политиков. В качестве подтверждения приложен список из 80 страниц в "Инстаграме".

В Facebook Русской службе Би-би-си подтвердили, что среди этих страниц есть те, которые IT-гигант заблокировал двумя днями ранее после обращения правоохранительных органов США. Изучив российский сайт, компания заодно закрыла все остальные аккаунты из списка, добавил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниель Глетчер.

В IT-корпорации напрямую не связывают заблокированные аккаунты с "фабрикой троллей": у Facebook есть только "беспокойство", что они могли иметь отношение к ней. Однако два источника Би-би-си, работающие с "фабрикой", уверяют: речь идет именно о таких аккаунтах.

О людях и яйцах

Источник Русской службы Би-би-си, близкий к американскому отделу "фабрики троллей", назвал четыре аккаунта в "Инстаграме", которые, по его данным, были заблокированы Facebook после обращения правоохранительных органов США. Ссылки на них с точным числом подписчиков он прислал еще до выхода статьи ThinkProgress, посвященной USAIRA. После ее выхода выяснилось, что в ней фигурируют все четыре аккаунта.

До блокировки аккаунты велись на английском языке и действительно подпадали под тематику "знаменитости и политика". Их существование удалось проверить через временную память (кэш) поисковых систем.

Основные темы, затронутые в этих аккаунтах, были связаны с болевыми точками американского общества - проблемы чернокожего населения, сексуальных и других меньшинств, споры об ограничении права на свободную покупку оружия. Часть групп напрямую поддерживала Дональда Трампа, часть - критиковала. Их цель - не поддерживать одну или другую сторону, а обращать внимание на наиболее спорные вопросы.

Johnoliverexplains ("Джон Оливер объясняет") - аккаунт с 160 тысячами подписчиков на момент блокировки использовал образ популярного комика Джона Оливера, ведущего шоу на американском канале HBO. Обычные шутки в этом аккаунте перемежались с политическими. Самый свежий пост этого аккаунта, который удалось найти Би-би-си, был датирован 29 октября 2018 года. На нем была изображена противница Трампа с плакатом: "Если оплодотворенные яйца - это "люди", а беженцы - нет, значит, у нас проблема".

Image caption "Чем больше ты знаешь, тем грустнее становишься". В аккаунте, посвящённом сатирику Джону Оливеру, тролли почему-то опубликовали фото его конкурента - Стивена Кольбера

Аккаунт Maga.people ("Сторонники лозунга "Вернем Америке величие") с 25 тысячами подписчиков содержал в названии слоган предвыборной кампании Дональда Трампа. Практически полностью состоял из цитат самого Трампа и мемов, обыгрывающих повестку республиканской партии США - от традиционной семьи до борьбы с международным терроризмом.

("Сторонники лозунга "Вернем Америке величие") с 25 тысячами подписчиков содержал в названии слоган предвыборной кампании Дональда Трампа. Практически полностью состоял из цитат самого Трампа и мемов, обыгрывающих повестку республиканской партии США - от традиционной семьи до борьбы с международным терроризмом. Be.louder.with.crowder ("Будь громче с Краудером") - еще один "фанатский" аккаунт с 23 тысячами подписчиков. Политический комментатор, автор популярного подкаста о политике и поп-культуре Стивен Краудер, в отличие от Оливера, придерживается консервативных взглядов. Аккаунт высмеивал американских либералов, публикуя собственные и заимствованные мемы. На одном из них, появившемся не позже 15 октября, "гордый либерал" выбирал между двумя утверждениями: "Все копы - злые расисты" и "Огнестрельное оружие не нужно, поскольку у нас есть полиция".

("Будь громче с Краудером") - еще один "фанатский" аккаунт с 23 тысячами подписчиков. Политический комментатор, автор популярного подкаста о политике и поп-культуре Стивен Краудер, в отличие от Оливера, придерживается консервативных взглядов. Аккаунт высмеивал американских либералов, публикуя собственные и заимствованные мемы. На одном из них, появившемся не позже 15 октября, "гордый либерал" выбирал между двумя утверждениями: "Все копы - злые расисты" и "Огнестрельное оружие не нужно, поскольку у нас есть полиция". Аккаунт Tomi.lahren.fans ("Фанаты Томи Ларен") к моменту удаления имел 20 тысяч подписчиков. Ларен - 26-летняя ведущая американского консервативного канала Fox News. По содержанию аккаунт ничем, кроме фото самой Ларен, не отличался от двух предыдущих.

В числе 80 удаленных аккаунтов попадаются не имеющие, на первый взгляд, отношения к политике. Так, один из аккаунтов был посвящен американскому рок-музыканту Киду Року (10,6 тысячи подписчиков на 10 сентября): за политический контент можно принять разве что совместное фото музыканта с Трампом. Также там появилось фальшивое фото Кида Рока в футболке с президентом США - на оригинальном же фото музыкант позирует в простой черной футболке.

Image caption Фанаты комедийного таланта Джона Оливера из "фабрики троллей" изысканным юмором не отличалсь: предпочитали прямолинейные изображения в духе "Трамп-клоун" и игры со словом stoned, которое одновременно занчит "забит камнями" и "под кайфом"

Girlsbeerguns ("Девочки, пиво, оружие") - еще один аккаунт, который с трудом можно назвать политическим. Он имел 8,9 тысячи подписчиков на 4 октября. Название полностью соответствовало содержанию.

Впрочем, некоторые аккаунты демонстрировали, что "тролли" - если они действительно вели все аккаунты из списка на USAIRA - внимательно следили за новыми течениями в американской политике. Один из них был посвящен "интеллектуальному даркнету" - неформальному сообществу американских ученых и публицистов, отличающихся оригинальными и порой неполиткорректными суждениями (3,5 тысячи подписчиков на 15 октября).

Судя по информации из кэша поисковиков, на момент блокировки совокупная аудитория аккаунтов из списка на USAIRA могла превышать 1 млн.

"Фабрика троллей" изменила тактику, обращает внимание эксперт американского аналитического центра Atlantic Council по информационной безопасности Бен Ниммо, проанализировав контент заблокированных аккаунтов.

"Большинство их постов играли на политических противоречиях, фокусируясь на темах вроде расовых споров и нацеливаясь на аудиторию в обоих спектрах мнений. Они постили меньше оригинальных сообщений и больше мемов, что выглядело как попытка избежать саморазоблачений из-за ошибок в речи", - говорит он.

Однако вряд ли их кампания была эффективной, говорит Ниммо: число подписчиков большинства страниц небольшое. Скорее, предполагает он, эти страницы были подготовкой для онлайн-операций будущего, нежели для того, чтобы использовать их в преддверии промежуточных выборов 6 ноября.

"Фабрика троллей" до сих пор управляет не только аккаунтами в "Инстаграме", но и в других соцсетях, указывают источники Би-би-си.

Image caption Прореспубликанские аккаунты цитировали Трампа (слева - фрагмент его речи в Военно-морской академии США от 23 мая 2018 года) и сетовали на неправильную интерпретацию его слов в СМИ (справа)

Миллионная аудитория

Многочисленные разоблачения и блокировки со стороны американских IT-гигантов действительно не остановили работу "фабрики троллей" в США, утверждают два источника Русской службы Би-би-си.

По словам источника, близкого к американскому отделу "фабрики", по состоянию на август отдел управлял примерно 20 крупными и 40 мелкими политическими сообществами в "Фейсбуке". Для их раскрутки и легализации в глазах пользователей используются около 40 развлекательных страниц, посвященных нейтральным темам — кино, новостям из мира знаменитостей, кулинарии и так далее.

Большинство из этих страниц, скорее всего, все еще активны: Facebook блокировал в основном русскоязычные сообщества.

Доля "Фейсбука" в проектах "фабрики" на август якобы составляла 80%. Общая аудитория групп во всех американских соцсетях в августе якобы составила более 5 млн человек, но среднесуточный охват, благодаря репостам контента, был существенно больше - 45 млн человек, утверждает источник Би-би-си. В другие месяцы охват мог достигать и 90 млн, говорит другой источник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации SOPA/Getty Images Image caption Facebook уже дважды отчитывалась об удалении аккаунтов, связанных с российскими троллями. Те же учатся на своих ошибках и все эффективнее заметают цифровые следы

Администраторы заходят на страницы через долгую цепочку соединений, в которой присутствуют анонимайзеры, VPN-сервисы и даже серверы в других странах, продолжает он. Все это, по его словам, делается для того, чтобы Facebook и другие компании не смогли обнаружить работающие группы. В деятельность этих сообществ было вовлечено свыше 1800 аккаунтов. Кроме того, "фабрика" выкупила несколько сотен реальных страниц у американских граждан, утверждают два собеседника Би-би-си.

В период предвыборной кампании 2016 года сообщества "фабрики троллей" организовывали реальные акции протеста в городах США, координируя людей удаленно через "Фейсбук" при помощи фейковых аккаунтов. Эта практика продолжилась и впоследствии.

В период с сентября 2017 по начало 2018 года две группы "фабрики" в "Фейсбуке" организовали или помогли раскрутить как минимум девять политических мероприятий. Сейчас страницы этих мероприятий удалены, однако источник, близкий к американскому отделу "фабрики троллей", представил их скриншоты. Русской службе Би-би-си удалось подтвердить их подлинность, найдя архивные версии страниц и пообщавшись с непосредственными участниками акций.

Image caption Источник, близкий к "фабрике троллей", рассказал Би-би-си о 34 мероприятиях, которые эта организация организовала или помогала организовать в США в 2017-2018 годы

Последнее мероприятие одна из этих групп, Resisters, намеревалось провести в августе 2018 года в Вашингтоне, но была заблокирована. Источники Русской службы Би-би-си не привели примеров более актуальных акций или митингов, к раскрутке которых могла иметь отношение "фабрика троллей".

Минимальный штат американского отдела "фабрики" оба источника оценивают в 50 человек. По данным "СПАРКа", это соответствует среднесписочной численности петербургской компании "Азимут" - той самой, которая попала в обвинительное заключение спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве в выборы в США. Согласно обвинению, собственник и директор компании Джейхун Асланов руководил операциями американского отдела во время президентской кампании.

Об источника Би-би-си утверждают, что обвиняемый минюстом США Асланов по прежнему якобы руководит частью американских проектов "фабрики". Сам Асланов заявил Русской службе Би-би-си, что не имеет отношения "ни к каким фабрикам".

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