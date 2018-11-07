Пресса Британии: в ресторан, где обедал Скрипаль, выстроилась очередь

В обзоре британской прессы:

Патовая ситуация

Неудачи в борьбе за оздоровление российского банковского сектора показали, насколько центробанк ограничен в действиях, когда речь идет об интересах Кремля, пишет Financial Times.

С одной стороны главу ЦБ Эльвиру Набиуллину превозносят за то, что на первом этапе она навела порядок в своей сфере: при ней закрылись сотни мелких банков, а три крупных из первой десятки были национализированы.

Однако недавняя попытка встряхнуть государственные банки далась ей очень тяжело, даже несмотря на поддержку со стороны Владимира Путина.

Речь идет о требовании регулятора к 11 банкам, имеющим особое значение для российской системы, сформировать надбавку к капиталу в 1% в соответствии со стандартом "Базель III". Эта надбавка нужна для поддержания достаточности капитала.

Параллельно минфин России требует, чтобы государственные компании платили 50% прибыли через дивиденды в счет бюджета.

И тут складывается патовая ситуация: государство выдвигает банками такие условия, что банки оказываются не в состоянии платить этому самому государству.

Банки ВТБ и Газпромбанк, самые крупные в России после Сбербанка, по ряду показателей не дотягивают до требований "Базель III". Их риски при выплате кредитов компаниям весьма высоки, потому что, пишет Financial Times, коммерческий сектор в России тоже в основном управляется государством и функционирует неэффективно.

"Немецкий банк при том же капитале может выдавать в три раза больше кредитов, чем банк ВТБ в России. Потому что когда он кредитует Volkswagen и когда я кредитую "АвтоВАЗ" или "Камаз", то у нас совершенно разные взносы капитала", - сказал на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин.

Недовольство банков оказалось столь сильным, что российским технократам пришлось на время отступить.

Минфин по-прежнему будет требовать от Сбербанка 50% его прибыли, а с остальными чиновники будут договариваться индивидуально.

В российской банковской сфере заговорили о двойных стандартах и о вероятности того, что при таком давлении банкам снова может понадобиться помощь государства.

Издание напоминает, что после кризиса 2008 года один только ВТБ получил из бюджета 1,2 триллиона рублей (18 млрд долларов).

По мнению банкиров, знакомых с ситуацией, некоторые банки так и не смогли полностью восстановиться после 2008 года. И новое давление на них государству не поможет, а скорее наоборот.

Однако министр финансов России Антон Силуанов напомнил, что государство приходило на помощь банкам уже пять раз и в дальнейшем этой ситуации хотелось бы избежать.

Аналитики полагают, что ВТБ и Газпромбанк смогут обеспечить надбавку к своему капиталу к концу этого года, но это будет означать, что им придется снизить объемы кредитования и, вероятнее всего, бюджет не досчитается своих дивидендов.

Проблема в том, что банки находятся в руках государства и выход из сложившейся ситуации неочевиден, пишет FT.

День солидарности в Солсбери

Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, оказавшийся в центре событий в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом, вновь открылся для публики.

Само по себе это не новость. Еще накануне персонал ресторана рассказал, как хорошо вернуться к работе после восьмимесячного перерыва.

Сотрудники вспоминали, как в тот день, когда Скрипалей обнаружили в парке на скамейке, к ним вошли полицейские и сказали немедленно закрыть заведение.

Однако Guardian решила выяснить, насколько велик урон, нанесенный ресторану шпионской историей, и могут ли они рассчитывать на прежнее число посетителей.

Оказалось, что в день открытия у заведения выстроилась очередь. Первыми в этой очереди стояли 67-летняя Линда Дэвис и ее 71-летний брат Иан Рамми, которые не поленились приехать из другого графства, Гэмпшира, чтобы выразить свою поддержку.

"То, что произошло в Солсбери, было ужасно. Люди перестали приезжать в этот город. И сейчас так отрадно видеть, что жизнь здесь снова начинает бурлить. Я рада, что Zizzi снова открылся, и я совершенно не боюсь здесь есть", - сказала Линда.

Туристка из Канады, 85-летняя Маргарет Киттл тоже ждала в очереди. По ее словам, она решила посетить Zizzi в знак солидарности.

"Я была здесь 60 лет назад. Помню, как наш экскурсовод по собору сказал тогда, что есть в Солсбери нечто неземное. Я следила за тем, что здесь произошло, и мне было больно", - цитирует Маргарет газета Guardian.

Брау и сестре из Дорсета Фрэнсис и Рена Ранкин за 70. Они тоже приехали специально: "Мы вообще не волнуемся по поводу еды. Мы уверены, что ничем не рискуем".

Не прошло и 10 минут после того, как двери ресторана открылись, а он уже был забит до отказа.

Один из посетителей поделился, что Zizzi - особое место для него. Здесь прошло его первое свидание с девушкой, с которой они вместе уже несколько лет.

"Кажется, что с марта прошли десятилетия. Самое ценное для меня - это снова работать с нашей командой. Мы все ждали этого момента и счастливы снова быть здесь", - сказал менеджер ресторана Джо Пегг.

Однако, отмечает издание, из 24 сотрудников, работавших здесь в день отравления Скрипалей, обратно вернулась только половина.

Пегг отмечает, что вопрос о переносе ресторана в другое здание даже не рассматривался.

"Оставшись здесь, мы показали, что чувствуем себя уверенно. У нас соблюдены все требования гигиены и здоровья клиентов. Город восстанавливается после шока. Восемь месяцев - это большой срок", - говорит Пегг.

По его словам, через неделю после громкого отравления город был похож на призрак. Сейчас он возвращается к жизни, но понадобится еще какое-то время.

После закрытия ресторан продолжал платить своим сотрудникам зарплату, некоторых перевели работать в другие отделения Zizzi.

В первый день после открытия посетителям предложили заплатить за еду, сколько они считают нужным. Весь доход был перечислен в две местные благотворительные организации, помогающие молодым людям.

Солженицын как путь к спасению

"Сначала ты защищаешь свою страну от нацистов, получаешь две награды за службу в критически плохо подготовленной Красной Армии. А потом тебя арестовывают, унижают, лишают наград, судят по всеобъемлющей 58-й статье за антисоветскую пропаганду и спускают в подвалы Лубянки", - так начинается авторская статья публициста Джордана Петерсона в газете Times.

"Из-за решетки камеры ты наблюдаешь, как твоя любимая страна празднует победу в Великой Отечественной войне, а затем на восемь лет отправляешься на тяжелые работы. Такой была судьба Александра Солженицына", - пишет автор.

Потом был лагерь, заболевание раком (о, чудо!), публикация книги "Один день Ивана Денисовича" в 1962 году, а затем новые гонения.

Чем больше писателя притесняли в собственной стране, тем больше росла его популярность на Западе.

Когда в 1970 году Нобелевский комитет присудил Солженицыну премию по литературе, советское правительство пришло в такую ярость, что велело спецслужбам отравить его.

Он снова прошел по краю пропасти, но остался жив. И слава богу, пишет Джордан Петерсон, иначе мы никогда не увидели бы книгу, открывшую нам все язвы советского государства.

"Архипелаг Гулаг" писался 10 лет, с 1958 по 1968 год. В 1973 году она вышла в свет, и все, кому повезло ее прочитать, увидели, насколько жестокой, бесчеловечной была система в стране под названием Советский Союз.

Далее автор статьи подходит к тому, ради чего он вспомнил биографию Александра Солженицына.

По его мнению, марксистские идеи социализма-коммунизма - единственный политический эксперимент, повторенный во многих странах и абсолютно нигде не давший хоть какого-то позитивного результата.

Страны, решившие пойти по этому пути и вовремя не свернувшие, сегодня нуждаются в помощи - Куба, Венесуэла, Камбоджа, Вьетнам, Китай и другие.

Петерсон пишет, что с Советским Союзом произошло чудо - он развалился сам. Так почему так многое в сегодняшней России перекликается с тем советским лагерем? Пытки, воровство, политические заключенные, ложь и предательство - как все это просочилось в нашу современность?

Это особенно непонятно, учитывая, что человек, описавший в своей книге все эти ужасы и предостерегший будущие поколения от повторения, писал по-русски. Когда распался Советский Союз, никому, кто читал Солженицына, не могло прийти в голову оправдывать советскую систему. Это было стыдно, считает автор статьи.

А сегодня марксистские идеи распространяются по миру с новой силой, ужасается Петерсон. Даже на Западе, где идея коллективизации всегда была чужда, находится немало приверженцев. "Но если в 1917 году этому было хоть какое-то оправдание, то сегодня никаких оправданий быть не может", - считает автор.

Женщины, штурмующие границу в Венесуэле, чтобы купить продукты в соседней стране и накормить детей; тысячи человек, бегущих от голода; смерть от элементарных заболеваний из-за отсутствия лекарств в XXI веке. Перечень "заслуг" социал-коммунистической идеологии можно продолжить, пишет Петерсон.

И все же находятся люди, ностальгирующие по Советскому Союзу. Люди, ненавидящие Рональда Рейгана, лидеров польской "Солидарности", папу римского Иоанна Павла II - всех тех, кто противостоял "империи зла" и способствовал ее исчезновению.

Возможно, не единственный, но очень действенный способ, заставить их одуматься - это заставить каждого прочитать "Архипелаг Гулаг", преподавать его в школах, переводить на разные языки и широко продавать. Возможно, тогда с каждым новым поколением люди в мире будут все меньше страдать от "красного террора", который, увы, возрождается с новой силой, пишет Петерсон.