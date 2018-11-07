Первые мусульманки, избранные в конгресс США: кто они?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Избранная в rонгресс от Миннесоты Ильхан Омар уехала из Сомали еще в детстве и до приезда в США какое-то время жила в лагере беженцев в Кении

Итоги промежуточных выборов в США в этом году можно назвать поворотным моментом в американской политике: на Капитолийский холм впервые придут женщины-мусульманки, одна из которых намерена приходить на заседания конгресса в хиджабе.

Рашида Тлаиб и Ильхан Омар были кандидатами от Демократической партии и жестко критиковали антииммигрантскую и антимусульманскую риторику президента Дональда Трампа.

Обе женщины вошли в историю, став первыми мусульманками, избранными в палату представителей.

Теперь Тлаиб и Омар будут представлять штаты Мичиган и Миннесота в палате представителей США.

Они активно выступали против миграционных ограничений, введенных Дональдом Трампом, и призывали упразднить иммиграционную и таможенную полицию США (ICE).

Выборы стали рекордными по числу мусульман, избиравшихся на региональном и федеральном уровне - всего в кампании участвовали около 100 таких кандидатов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Омар призывает мигрантов, чувствующих себя ущемленными политикой Дональда Трампа, объединиться

"Здесь, в Миннесоте, мы не только приветствуем иммигрантов, но мы также отправляем их в Вашингтон", - заявила Омар в своей речи после победы на выборах.

Ильхам Омар - беженка из Сомали

"Сегодня я стою здесь перед вами как избранный член конгресса и чувствую вашу поддержку. Я первая цветная женщина, представляющая наш штат в конгрессе, первая женщина в хиджабе, первая беженка, избравшаяся в конгресс, и одна из первых избранных туда женщин-мусульманок", - сказала она.

В детстве Омар с семьей покинула Сомали и какое-то время жила в лагере беженцев в Кении. Затем им удалось переехать в Миннеаполис благодаря поддержке лютеранской церкви.

В интервью журналу Elle Ильхан Омар отметила, что решила идти в конгресс, так как хотела показать, какой должна быть представительская демократия.

Она выступала за введение всеобщей системы здравоохранения - тема, которая является яблоком раздора между республиканцами и демократами уже десять лет.

Она также предлагала ввести обязательную минимальную зарплату в 15 долларов в час и субсидировать оплату высшего образования для бедных студентов.

"Ночь первых" в Конгрессе США Ильхан Омар стала... первой мусульманкой, избранной в Конгресс, вместе с Рашидой Тлаиб

первым выходцем из Сомали в Конгрессе

первым беженцем, когда-либо избранным в Конгресс

первой женщиной, носящей хиджаб в Конгрессе

первой темнокожей женщиной, представляющей штат Миннесота в Конгрессе Getty Images

Ранее 36-летняя Ильхан Омар стала первым выходцем из Сомали в палате представителей штата Миннесота, куда она была избрана в 2016 году.

"Это стало настоящей победой для 8-летней девочки из лагеря беженцев. Это стало победой для девушки, которую насильно выдали замуж. Это стало победой для каждого человека, которому говорят, что у его мечты есть пределы", - сказала конгрессвумэн после своей победы.

Ильхан Омар займет место демократа Кита Эллисона - мусульманина, который теперь намерен бороться за должность в генпрокуратуре.

Еще один конгрессмен-мусульманин, Андрэ Карсон, как ожидается, будет переизбран в штате Индиана.

Рашида Тлаиб - "борец за рабочий класс"

Рашида Тлаиб - социальный работник из Детройта из семьи палестинских иммигрантов - будет представлять Мичиган в палате представителей США.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рашида Тлаиб говорит, что решила идти в конгресс ради своих двух сыновей

42-летняя женщина была старшей из 14 детей в семье, в 2008 году она стала первой мусульманкой - законодателем в палате представителей Мичигана.

Она говорит, что решила участвовать в выборах с целью противодействовать политике Трампа - в частности, запрету на въезд в США выходцам из мусульманских стран.

"Я избиралась не потому, что моя победа войдет в историю. Я избиралась из-за несправедливости и из-за своих сыновей, которые сомневаются в своей приверженности исламу. Я не из тех, кто остается в стороне", - сказала она в интервью Эй-би-си.

Рашида Тлаиб избиралась от региона с преобладанием афроамериканского населения, она называет себя "борцом за рабочий класс".

В 2016 году она была среди тех, кто освистывал кандидата в президенты Дональда Трампа во время его речи в Детройте.

Скандальный запрет

Одним из первых законов, подписанных Трампом после переезда в Белый дом, стал временный запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран - Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп подписал закон о запрете на въезд в США для граждан исламских стран в январе 2017 года

Закон дважды пересматривался: позднее из него был исключен Судан и добавлены Чад, КНДР и ряд чиновников Венесуэлы.

В июне обновленная версия закона была одобрена Верховным судом США.

В ходе своей кампании Трамп особо упоминал сомалийское сообщество Миннесоты, заявляя, что некачественная проверка беженцев делает этот штат и страну в целом менее безопасными.

В апреле 2017 года Ильхан Омар заявила в интервью Би-би-си, что слова Трампа не запугали сообщество, а лишь придали ему сил выступить за перемены.

"У нас есть возможность работать вместе. Но мы должны беспокоиться не только о том, что мы сомалийцы, но и о том, что мы мусульмане, что мы в меньшинстве, что мы беженцы. Мы беспокоимся за судьбу женщин и детей, потому что все это находится под угрозой при администрации Трампа", - отмечала она.

Согласно опросу Pew Research Center, почти половина мусульман в США в прошлом году чувствовали дискриминацию.

Три четверти опрошенных заявили о сильной дискриминации мусульман, а 74% назвали Трампа враждебным по отношению к ним.

По данным Pew Research Center, в 2017 году в США проживали 3,35 миллионов мусульман разных возрастов - на один миллион больше, чем 10 лет назад.