Донос брата, смерть на фронте, эмиграция. Как Первая мировая перевернула жизнь трех братьев из России
На фронт Первой мировой войны семья Васильченко проводила трех братьев - Якова, Карпа и Филиппа. Никто из них не мог представить, что последующие бурные исторические события разлучат эту большую и дружную семью.
Брат Яков
До конца жизни Яков Васильченко проходил с пулей в голове. Ранение он получил еще в самом начале Первой мировой, и врачи так и не смогли достать пулю. Но на травму Яков никогда не жаловался, а после лечения в госпитале даже вернулся на фронт.
Невысокий и крепкий, со строгим взглядом. Именно таким предстает Яков на фотографиях.
После революции 1917 года солдаты оказались перед выбором: продолжить службу или вернуться домой.
Подумав, Васильченко решил вернуться: дома, на Украине, ждала семья и четверо детей.
"Дед никогда не говорил про политику. Не думаю, что он поддерживал большевиков. Просто любил свою землю и свою семью. Обычный крепкий крестьянин", - рассказывает внук Якова, которого назвали в честь деда.
А вот жене Якова - Анне - явно нравились некоторые нововведения революционеров.
"Раньше девочек не посылали в школу, потому что женский пол совсем не признавали. А теперь женщина ведет дела рядом с мужчиной", - написала в своем дневнике Анна Гавриловна.
В первое время после установления новой власти дела у семьи шли хорошо. Обзавелись хозяйством: две коровы, пара волов, маслобойка, была даже жатвенная машина - самосброска.
Всё это закончилось в 1925 году, когда на Якова донес его собственный брат - Михаил. В семейном архиве о нем нет больше ни одного упоминания - ни фотографий, ни писем. Словно его и не было. Это особенно заметно на контрасте с бережно хранимой памятью обо всех других братьях.
После доноса Якова лишают всей собственности, осуждают и отправляют на строительство Беломорканала.
Труд был адский. Многие не выдерживали.
После Беломорканала Якова перевели работать на каменоломню в Мурманск.
А в июне 1941 года семья Якова Васильченко переехала в Горький (теперь Нижний Новгород).
Брат Карп
Брат Якова - Карп Васильченко к концу Первой мировой имел уже четыре Георгиевских креста, полученных за боевые подвиги. Начав рядовым, он дослужился до офицерского звания. В российской императорской армии такое происходило очень редко.
По воспоминаниям родных, Карп всегда был очень смелым, а иногда и немного отчаянным.
Служил Карп в Русском экспедиционном корпусе - особом подразделении российской армии, созданном в рамках Антанты для военного сотрудничества между Россией и Францией.
Воевать приходилось в неимоверно тяжелых условиях: утомительные горные переходы, постоянные перепады температур, ночевки в горах прямо на линии фронта.
Многие умирали от ран и малярии.
К 1 января 1917 года больше 50% личного состава бригады выбыли из строя. Несмотря на это, солдаты корпуса проявили себя с лучшей стороны.
После октябрьской революции 1917 года Русский экспедиционный корпус расформировывают, а солдатам и офицерам предлагают или сражаться дальше в составе французских частей, или работать на гражданских предприятиях Франции и её колоний.
Часть солдат просто дезертирует. Карп решает воевать за Антанту.
Он и еще около 400 сослуживцев формируют Русский легион чести. Вскоре его направляют на северо-восток Франции.
Во время боев за Лотарингию батальон Карпа несет большие потери: он сам был тяжело ранен и едва не потерял руку, о чем сообщил в письме родным.
"Мать Карпа долго рыдала над письмом и последней фотографией. Видимо чувствовала, что больше не увидит сына", - рассказывают внуки братьев Васильченко.
Обескровленный батальон Карпа вскоре расформировали: солдаты стали разнорабочими и занялись выкапыванием траншей и вырубкой леса.
Между вчерашними офицерами и их подчиненными начались конфликты: в батальоне все чаще вспыхивали потасовки, участились случаи дезертирства.
В декабре 1918 года Карп пытался остановить попытку побега одного из солдат, но был застрелен своим бывшим сослуживцем где-то у города Брюйер.
Брат Филипп
Незадолго до отъезда во Францию Карп успел встретиться на Балканах с третьим братом - Филиппом Васильченко.
Тот служил в составе другой бригады Русского экспедиционного корпуса.
"Я часто представляю себе эту встречу и прощание двух братьев на Балканах. Карп и Филипп расставались с надеждой на новую встречу", - рассказывает Оксана Игнатенко-Дэсанлис - правнучка братьев Васильченко.
Именно она по крупицам восстанавливала путь двух братьев по Европе.
После окончания Первой мировой войны Филипп решает уйти из армии и остаться на Балканах. Он был не рад свершившейся в России Октябрьской революции.
К тому же у него был роман с очаровательной венгеркой Эржибет. Молодые женятся и уезжают в Будапешт.
Но связь между братьями не обрывалась. На протяжении последующих 50 лет Филипп будет постоянно присылать весточки Якову и родне.
В Советском Союзе связь с родственниками, живущими за границей, могла обернуться большими неприятностями.
Но семья Васильченко бережно хранила все открытки и письма Филиппа.
Несколько раз - например, во время Второй мировой войны - они теряли связь. Но снова и снова (то по воле случая, то благодаря другой родне) братьям удавалось восстановить переписку.
Филипп не раз пытался приехать к родным, но Горький был закрытым городом. Получить разрешение было почти невозможно.
А Яков далеко ездить уже не мог - здоровье не позволяло.
Долгожданные встречи
После Второй мировой Яков работал дворником - подметал городскую набережную в Горьком.
Именно здесь он сфотографировался с детьми и родней в день, когда с фронта вернулся его сын Константин.
В 1963 году Филипп, наконец, получает разрешение приехать в Киев. Но брат Яков к нему приехать уже не смог - его парализовало двумя годами ранее.
На встречу с Филиппом приехал сын Якова - Константин Васильченко. О деталях этой встречи, к сожалению, почти ничего не известно.
В 1965 году Яков умер. Его брат Филипп прожил еще четыре года.
Когда у Филиппа уже не было сил, последнюю открытку семье Васильченко на венгерском написала жена. Детей у них не было.
"Дорогие Костя и Маруся! Желаем счастливого Нового года, сил и здоровья, успехов в работе, детям успехов в учёбе. Я вам написала два письма, ответьте, получили ли вы их. У нас пока нет изменений по поводу выздоровления. Ещё раз всех целуем и ждём письма".
Правнучка Якова Васильченко - Оксана Игнатенко-Дэсанлис - в прошлом году смогла найти могилу Филиппа в пригороде Будапешта.
После нескольких лет поисков Оксане удалось найти и место захоронения Карпа Васильченко во Франции.
Почти через сто лет после окончания Первой мировой войны, навсегда разлучившей братьев Васильченко, - родственники из России и Франции специально приехали в Брюйер.
Вместе они, наконец, смогли навестить могилу Карпа.
Вечером того же дня семья собралась в Париже, где теперь живет один из внуков Якова Васильченко и его правнучка.
"История каждой страны складывается из истории семей", - говорит Оксана Игнатенко-Дэсанлис, бережно сжимая в руках альбом с фотографиями семьи Васильченко.
Кажется, она до сих пор не может поверить, что им удалось собрать свою часть этой огромной мозаики.
"Нам было очень важно восстановить и сохранить историю нашего деда и его братьев. Мне кажется, мы многое поняли и смогли осознать и революцию 1917 года и все, что за ней последовало. Даже события сегодняшних дней. Это был сложный, но очень интересный путь. Настоящее путешествие во времени", - добавляет она.
Фото: Архив семьи Васильченко, Ольга Ившина, Максим Ломакин