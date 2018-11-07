Почему реванш демократов в США не остановит торговые войны Трампа

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Демократы отвоевали палату американского конгресса и готовятся вставлять палки в колеса республиканцам. Дональду Трампу обеспечен целый букет новых проблем в завершающие два года первого президентского срока - от угрозы импичмента до отказа финансировать стену на границе с Мексикой.

Но одно экстравагантное начинание Трампа в безопасности: торговые войны с Китаем и всем миром.

Почему же демократы, прорвавшись к стоп-крану, по-прежнему не представляют угрозы спорной торговой политике Трампа, которую экономисты дружно называют общей бедой для планеты - как для развивающихся, так и для развитых стран; как для вечных противников, так и для давних союзников Америки?

Чужая война

Трамп пошел в атаку на Китай в марте под лозунгом "Торговые войны - это хорошо, и в них легко победить". После нескольких раундов эскалации он обложил пошлинами китайский импорт в США на 250 млрд долларов в год.

Заявленные цели - защитить американского производителя и интеллектуальную собственность, сократить дефицит торговли и не дать Китаю подорвать мировое лидерство США в высоких технологиях.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Keep America Great". В Китае уже шьют флаги к президентской кампании Трампа - 2020.

Эти цели не вызывают аллергии у демократов, полагают аналитики. Противников Трампа больше волнует правый поворот внутренней политики.

"Он вряд ли столкнется с противодействием в вопросах торговли. В других областях - да, сопротивление обеспечено, но торговая политика США, я думаю, останется прежней", - полагает Меган Грин, старший экономист инвесткомпании Manulife.

Кроме того, торговые отношения - прерогатива президента, и у него тут огромное пространство для маневра под предлогом борьбы с угрозами государственной безопасности.

"К сожалению, победа демократов ничего не изменит, торговая война продолжится, - сказала Грин Би-би-си. - И не только потому, что у президента очень широкие полномочия в том, что касается международной торговли. Но еще и потому, что за протекционизм традиционно выступали как раз демократы, а не республиканцы".

Глупость, бедность и Первая мировая

Тем временем большинство экономистов и бизнесменов не разделяют представлений Трампа о механизмах приумножения благосостояния.

"В этом мире нет большей глупости, чем торговые войны", - сказал на днях основатель интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Глобализация сократила бедность, но многие остались за бортом

"Торговля - это миротворчество. Торговать - это значит наводить мосты. Никто не в силах остановить свободную торговлю", - сказал Ма, которому современная система торговли и финансов дала возможность вырастить с нуля китайский бизнес стоимостью 400 млрд долларов и продать его акции на американской бирже.

Либерализация торговли позволила вытащить из бедности сотни миллионов людей по всему миру и сыграла важную роль в стремительном приросте богатства наций. Слом этой системы угрожает затормозить это движение, предупредил в октябре Международный валютный фонд и предсказал, что из-за торговых войн мир в следующем году недосчитается 160 млрд долларов - это больше годового ВВП Украины или Казахстана.

Через несколько недель после этого доклада глава МВФ Кристин Лагард сгустила краски. В преддверии столетия окончания Первой мировой она заметила, что история повторяется.

"Перед Первой мировой растущее неравенство и неравномерное распределение плодов глобализации и технического прогресса вызвали ответную реакцию. Государства поставили во главу угла собственные интересы, а на смену идее взаимовыгодного сотрудничества пришла игра с нулевой суммой ради доминирования. Результат оказался катастрофическим", - написала Лагард в блоге.

Первая война ничему не научила, но после Второй мировой была создана система адаптации, призванная избежать повторения этих трагедий, напомнила Лагард. Ее ключевыми элементами были международные институты вроде Всемирной торговой организации (ВТО) и МВФ, либерализация торговли, обменных курсов и движения капитала.

"Наши предшественники поняли: чтобы выжить, мир должен действовать сообща", - написала она.

Однако в последние годы эта система дала трещины, и Трамп с энтузиазмом участвует в ее сломе.

Он начал торговые войны, вывел США из соглашения о борьбе с изменением климата и из ядерной сделки с Ираном, подорвал авторитет и работоспособность ключевых для Запада институтов: НАТО, "Большой семерки", ВТО и даже Всемирного почтового союза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Атмосфера на июньской встрече G7 была далека от теплой

"Сегодня многое поразительно напоминает предвоенную ситуацию: стремительный технологический прогресс, углубление международной интеграции, прирост богатства, коснувшийся далеко не всех, - написала Лагард. - И нам снова нужно адаптироваться".

Слово за Трампом

Предупреждения МВФ напугали инвесторов по всему миру - рынки ответили масштабной распродажей акций, испугавшись призрака очередного экономического кризиса. Позже они отыграли часть потерь, но по-прежнему наполнены скепсисом и готовы к падению после рекордного десятилетия роста.

Эскалация торговой войны может стать триггером новой распродажи, поэтому инвесторы будут внимательно следить за действиями Трампа и его возможными переговорами с китайцами на встрече "Большой двадцатки" в Аргентине в конце ноября, говорит старший аналитик Rabobank Джейн Фоли.

"Торговые войны - определяющий фактор для рынка с момента прихода Трампа к власти. И даже если демократы получают палату представителей и расстановка сил в Вашингтоне смещается к равновесию, это вряд ли изменит ситуацию с торговыми войнами", - сказала она.

Рынки меньше внимания уделяют внутренней экономической политике США, поскольку там события развиваются медленно и предсказуемо, в отличие от торговой - Трамп способен развернуть ее утренним твитом.

"У президента гораздо больше единоличных полномочий в торговой политике, нежели в бюджетной. У него ушел год на то, чтобы протащить через тогда еще полностью республиканский конгресс свою первую законодательную инициативу - налоговые послабления", - говорит Фоли.

К тому же, не факт, что демократы будут сильно противиться новым попыткам Трампа стимулировать экономику бюджетным вливаниями.

"Экономический рост в последнее время ускорился благодаря стимулирующим инъекциям в виде увеличения госрасходов и снижения налогов. Но их эффект будет исчерпан к концу следующего года. И вопрос - готовы ли мы мириться с резким падением доходов казны? - говорит Меган Грин из Manulife. - Поэтому демократы с республиканцами вполне могут договориться и выделить деньги на инфраструктурные проекты".

"Может, не такие масштабные, как обещал Трамп, но достаточные для того, чтобы еще некоторое время удержать рост на уровне выше потенциального, - сказала она. - Но это просто очередной стимул, и он фундаментально не меняет экономический потенциал США".