Первое голосование: как соцсети реагировали на выборы в США
Явка молодых избирателей на промежуточных американских выборах оказалась куда большей, чем четыре года назад. Этому поспособствовали инфлюэнсеры в соцсетях и активность молодых селебрити в соцсетях, причём посыл неоторых оказался очень необычным.
Молодая актриса Эль Фэннинг, для которой эти выборы стали первыми промежуточными, на которых она могла голосовать, показала молодым подписчикам, что она пошла на участок.
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"Вот как выглядят перемены. Готовься, Вашингтон", - пишет Лаура Хименес.
Перемен и правда хватает: в конгресс впервые попали две мусульманки, открытый гей и даже первая латиноамериканка из Техаса.
"Горжусь быть демократкой", - написала по случаю актриса Алисса Милано, активно агитировавшая за голосование за "синих".
"Ночь первых" в Конгрессе США
Ильхан Омар стала...
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первой мусульманкой, избранной в Конгресс, вместе с Рашидой Тлаиб
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первым выходцем из Сомали в Конгрессе
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первым беженцем, когда-либо избранным в Конгресс
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первой женщиной, носящей хиджаб в Конгрессе
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первой темнокожей женщиной, представляющей штат Миннесота в Конгрессе
Выборы стали рекордными по числу мусульман, избиравшихся на региональном и федеральном уровне - всего в кампании участвовали около 100 таких кандидатов.
Даже в случае, когда поддержанный знаменитостью кандидат не прошёл, те продолжали высказываться в его поддержку.
Певица Бейонсе, например, активно поддерживала выдвиженца от демократов на пост губернатора Техаса Бето О'Рурка, и даже когда он уступил республиканцу Теду Крузу, опубликовала пост в его поддержку.
Избрание мёртвого
Со стороны республиканцев хватало своих интересных особенностей.
Деннис Хоф - глава крупнейшей сети борделей в штате Невада - неожиданно выиграл выборы у демократки по фамилии Романоф, будучи мёртвым с середины октября.
Теперь штату предстоит решить, кто будет заседать вместо покойного порномагната.
Темнокожая политактивистка Кэндис Оуэнс, прославленная скандалом с принтами от Канье Уэста на футболках, агитировала за привлечение темнокожей молодежи в ряды сторонников президента Дональда Трампа.
Она придумала слово "Блэксит", обозначающее отдаление части темнокожих жителей из США от лагеря демократов.
Один из её сторонников - Роб Смит, называющий себя "любимым геем-республиканцем Америки", - после голосования заявил, что не намерен ни перед кем оправдываться за поддержку Трампа.
Более того, основатель движения "Геи за Трампа" Питер Бойкин также баллотировался в Северной Каролине - не очень успешно.
Среди других желающих объяснить свой выбор была Эми Кремер - основательница движения "Женщины за Трампа".
"Моя матка и цвет моей кожи не определяют, за кого я голосую", - пишет активистка.
Выборы в США прошли 6 ноября. Демократы завоевали желанное большинство в Палате представителей, однако в Сенате республиканцы увеличили свой численный перевес.