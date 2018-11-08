Первое голосование: как соцсети реагировали на выборы в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эль Фэннинг - одна из многих совсем молодых знаменитостей, призывавших к голосованию

Явка молодых избирателей на промежуточных американских выборах оказалась куда большей, чем четыре года назад. Этому поспособствовали инфлюэнсеры в соцсетях и активность молодых селебрити в соцсетях, причём посыл неоторых оказался очень необычным.

Молодая актриса Эль Фэннинг, для которой эти выборы стали первыми промежуточными, на которых она могла голосовать, показала молодым подписчикам, что она пошла на участок.

"Вот как выглядят перемены. Готовься, Вашингтон", - пишет Лаура Хименес.

Перемен и правда хватает: в конгресс впервые попали две мусульманки, открытый гей и даже первая латиноамериканка из Техаса.

"Горжусь быть демократкой", - написала по случаю актриса Алисса Милано, активно агитировавшая за голосование за "синих".

"Ночь первых" в Конгрессе США Ильхан Омар стала... первой мусульманкой, избранной в Конгресс, вместе с Рашидой Тлаиб

первым выходцем из Сомали в Конгрессе

первым беженцем, когда-либо избранным в Конгресс

первой женщиной, носящей хиджаб в Конгрессе

первой темнокожей женщиной, представляющей штат Миннесота в Конгрессе Getty Images

Выборы стали рекордными по числу мусульман, избиравшихся на региональном и федеральном уровне - всего в кампании участвовали около 100 таких кандидатов.

Даже в случае, когда поддержанный знаменитостью кандидат не прошёл, те продолжали высказываться в его поддержку.

Певица Бейонсе, например, активно поддерживала выдвиженца от демократов на пост губернатора Техаса Бето О'Рурка, и даже когда он уступил республиканцу Теду Крузу, опубликовала пост в его поддержку.

Избрание мёртвого

Со стороны республиканцев хватало своих интересных особенностей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фанаты Денниса Хофа проголосовали за него даже посмертно

Деннис Хоф - глава крупнейшей сети борделей в штате Невада - неожиданно выиграл выборы у демократки по фамилии Романоф, будучи мёртвым с середины октября.

Теперь штату предстоит решить, кто будет заседать вместо покойного порномагната.

Темнокожая политактивистка Кэндис Оуэнс, прославленная скандалом с принтами от Канье Уэста на футболках, агитировала за привлечение темнокожей молодежи в ряды сторонников президента Дональда Трампа.

Она придумала слово "Блэксит", обозначающее отдаление части темнокожих жителей из США от лагеря демократов.

Один из её сторонников - Роб Смит, называющий себя "любимым геем-республиканцем Америки", - после голосования заявил, что не намерен ни перед кем оправдываться за поддержку Трампа.

Более того, основатель движения "Геи за Трампа" Питер Бойкин также баллотировался в Северной Каролине - не очень успешно.

Среди других желающих объяснить свой выбор была Эми Кремер - основательница движения "Женщины за Трампа".

"Моя матка и цвет моей кожи не определяют, за кого я голосую", - пишет активистка.

Выборы в США прошли 6 ноября. Демократы завоевали желанное большинство в Палате представителей, однако в Сенате республиканцы увеличили свой численный перевес.