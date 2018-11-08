СМИ России: после выборов США усилят санкции

В обзоре российских газет за 8 ноября:

"Коммерсант": почему Трамп отказался от улучшения отношений с РФ

Итоги промежуточных выборов в Конгресс США отразились на России: президент Дональд Трамп вынужден отказаться от планов по нормализации отношений с Москвой. Также эксперты прогнозируют новый виток санкций, пишет "Коммерсант".

По итогам выборов республиканцы добились более внушительного большинства в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей. Такой расклад помог каждой из сторон заявить о своей победе.

Переход Палаты представителей под контроль демократов грозит администрации Трампа возобновлением многочисленных расследований, которые в последние два года так успешно саботировали республиканцы.

Одно из самых болезненных расследований касается возможных связей членов команды Дональда Трампа с Кремлем. Некоторые демократы даже не исключают, что могут возобновить и слушания об импичменте президента.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты убеждены, что после перехода Палаты представителей под контроль Демократической партии дестабилизирующие факторы будут оказывать на российско-американские отношения гораздо большее воздействие, чем факторы, способные привести если не к нормализации, то хотя бы к минимизации дальнейшего ущерба.

"Санкции, которые были введены до сих пор против России, были одобрены еще республиканским большинством в Конгрессе. После этих выборов тенденция может поменяться только в негативную сторону, учитывая, что теперь в Палате представителей будут задавать тон более антироссийски настроенные демократы", - считает профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин.

Комментируя заявление Госдепа США о намерении ввести против России второй пакет санкций по "делу Скрипалей" в соответствии с законом о химическом и биологическом оружии, эксперт выразил мнение, что "санкции будут обязательно введены", поскольку любая попытка их не поддержать "будет политически компрометировать голосующих".

Схожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. "Две ведущие политические силы США едины в том, что Россия - это враг. Разница лишь в том, что республиканцы все же считают главным врагом Америки Китай, а получившие контроль над Палатой представителей демократы видят главным врагом Россию. Поэтому санкционное давление на Россию неизбежно усилится", - говорит он.

"Ведомости": предпосылок для снижения бедности нет

Экономисты ожидают увеличения социального расслоения в России, пишут "Ведомости", ссылаясь на обзор Центра развития Высшей школы экономики.

В прошлом году коэффициент Джини, отражающий расслоение общества по уровню доходов, опустился до 0,41. Одна из причин: "инфляция для бедных" - рост стоимости минимальной потребительской корзины - оказалась ниже как общей инфляции, достигшей исторического минимума в 2,5%, так и "инфляции для богатых" (10% самых обеспеченных россиян), пишет замдиректора Центра развития Светлана Мисихина.

Низкая инфляция сокращает социальное неравенство, ранее указывал ЦБ в "Основных направлениях денежно-кредитной политики до 2021 года". Но Мисихина пишет, что за девять месяцев текущего года неравенство увеличилось.

Имущественное расслоение в 2019 году будет расти, предполагает она: инфляция ускорится (по прогнозу минэкономразвития, до 4,3%, а ЦБ - до 5% и выше), а рост зарплат замедлится.

Никаких предпосылок для сокращения неравенства нет, подтверждает замдиректора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Авраамова: и дело не в инфляции, которая вообще не влияет на 10% самых богатых россиян, а в том, что доходам 25% наименее обеспеченных "не из чего" расти.

Немного замедлить рост расслоения может обещанная индексация пенсий неработающим пенсионерам на 1000 руб., считает Мисихина. Эта прибавка скажется на уровне жизни разве что 5% самых бедных, скептична Авраамова. Решения правительства противоречивы, рассуждает она: власти заявляют о намерении снизить бедность, но при этом повышают НДС и пенсионный возраст.

Возможности властей повлиять на неравенство не так уж велики, считает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: нужно повышать эффективность поддержки безработных и добиваться ускорения роста экономики, полагает эксперт.

The Bell: за поездки в Крым грозит наказание

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы с Украиной, пишет The Bell, ссылаясь на официальные источники в Киеве.

Издание объясняет, что под эту норму могут подпадать в том числе и поездки россиян в Крым и Донбасс. Изначально проект закона предусматривал уголовную ответственность за незаконное пересечение границы для всех граждан "страны-агрессора", то есть России.

Но в подписанном законе речь идет только об уголовной ответственности только для тех, кто пересекает границу Украины с целью нанесения вреда, кому запрещен въезд в Украину, а также представителей силовых ведомств "страны-агрессора".

Нарушением будет считаться пересечение границы с документами, содержащими недостоверные сведения, либо переход границы вне пунктов пропуска. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет (за одиночное пересечение), от трех до пяти лет (при повторном нарушении или при пересечении границы группой лиц) либо на срок от пяти до восьми лет (в случае применения оружия или насилия).

Итоговая формулировка закона избавляет от уголовной ответственности с точки зрения украинского права граждан России, отправившихся на территорию самопровозглашенных республик Донбасса или в Крым к родственникам или на отдых.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что на российских туристов, выезжающих в Крым, новый закон не повлияет.

"Ведомости": КПРФ теряет победу в Приморье

Непризнанный победитель выборов губернатора Приморского края - бывший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - все-таки будет участвовать в новой кампании, но уже как самовыдвиженец.

"Ведомости" считают, что это позволит Ищенко сохранить лицо перед избирателями и местными элитами, сделавшими ставку на кандидата "против Москвы", но подпортит репутацию компартии, отказавшейся бороться до конца за победу своего кандидата.

Решение Ищенко принял после того, как региональное отделение КПРФ отказалось выдвинуть его кандидатуру на вновь объявленные выборы. Эксперты считают, что удар для КПРФ будет сильным.

Новые выборы были объявлены после того, как результаты сентябрьских были признаны недействительными из-за массовых нарушений. Ищенко тогда говорил об украденной победе: по предварительным подсчетам во втором туре он опережал своего конкурента, единоросса Андрея Тарасенко.

Позиция КПРФ за это время не раз менялась. Сразу после назначения новых выборов партия планировала повторно выдвинуть Ищенко, более того, Геннадий Зюганов заявлял, что уверен в его победе. Затем местные коммунисты заговорили о том, что Ищенко не позволят участвовать в выборах. После этого кандидата просто не выдвинули.

КПРФ лавировала из-за торга с Кремлем, полагает политолог Александр Кынев. Выдвинувшись как самостоятельный кандидат, Ищенко сохранил свою репутацию политика, не желающего отказываться от борьбы.

Его участие пошло бы на пользу и врио Олегу Кожемяко, дав тому возможность победить в борьбе с соперником, за которого ранее проголосовало 245500 человек, отмечает политолог Александр Пожалов. Но неочевидно, что у Кожемяко есть возможность выбора, да и у протестно настроенного избирателя он невелик: КПРФ или ЛДПР - с той лишь разницей, что ЛДПР своих победителей так не сдает, заключает газета.

"Коммерсант": вразрез с решением правительства

Крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС, пишет "Коммерсант". Эксперты считают это нарушением договоренности с правительством удерживать цены.

Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам, выясняет издание. Теперь условия могут еще сильнее ухудшиться: клиентам обещано введение наценок - "сервисных сборов" - за пользование топливными картами. Ритейлеры и грузоперевозчики массово жалуются на рост топливных расходов, обещая заложить это в цену своих услуг, что должно повлечь и рост цен на перевозимые товары и продукты.

Для корпоративных клиентов введены наценки вместо скидок. Ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании, это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены. Розничные цены на заправках нефтекомпаний заморожены еще с июня.

Этот скрытый рост идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. "Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам - это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке, - подтверждает Михаил Турукалов из "Аналитики товарных рынков". - Раньше цены на товар по картам были на 3-7% ниже цен на стеле АЗС в зависимости от объема выборки клиента".

По его словам, дороже платить за горючее придется в первую очередь тем корпоративным клиентам, для которых топливные карты - это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.

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Интервью с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом в "Коммерсанте". Кент рассказал изданию о смысле санкций: они призваны заставить Москву вернуться к соблюдению норм международного права. Также дипломат рассказал, чем президент РФ Владимир Путин отличается от Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина

Минприроды грозит запретить экспорт древесины в Китай, пишут "Ведомости". На сегодняшний день КНР является крупнейшим импортером из России, закупая 66% всех поставок. Китай хотят вынудить решать проблему лесовосстановления в России, предлагая строить семеноводческие комплексы за свой счет.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.