СМИ России: санкции против курорта Сбербанка и бизнесмена из Ракетных войск

В обзоре российских газет за 9 ноября:

The Bell, "Коммерсант": энергетическо-курортные санкции

Новое расширение санкций США против трех физических лиц и организаций в РФ комментируют российские газеты. The Bell пишет, что под санкции за нарушение прав человека попали заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов, бывший офицер СБУ, а теперь сотрудник ФСБ Андрей Сушко (его подозревают в похищении и пытках крымскотатарского активиста) и министерство безопасности ЛНР (за пытки и издевательства над заключенными, а также помощь России в установлении контроля над регионом).

За бизнес в Крыму под санкциями оказался Владимир Зарицкий, который ранее командовал Ракетными войсками и артиллерией России, а теперь возводит люксовый отель у "Ласточкиного гнезда". Санкции наложены и на организации, которые осуществляют крупные бизнес-проекты в Крыму, в том числе на ООО "Гарант-СВ", подконтрольное, по данным минфина США, Сбербанку. Это оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA (тоже попало под санкции).

Описание санаторно-курортного комплекса в Ялте есть в разделе сайта Сбербанка: комплекс открылся в 2014 году, в нем более 400 номеров, а также несколько вилл; здесь проводится Ялтинский международный экономический форум, ставший "основной российской площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму".

Введенные против этих физических и юридических лиц санкции блокируют любое их имущество, находящееся под юрисдикцией США. Кроме того, американским гражданам и компаниям запрещается совершать сделки с участниками списка, объясняет издание.

"Новые американские санкции свидетельствуют о том, что США внимательно следят за совершаемыми в Крыму крупными сделками и наказывают участвующие в них компании. Кроме того, в сообщении о санкциях произошло ужесточение формулировок: в тексте впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украины лежит на России", - пишет The Bell и констатирует, что отношения между двумя странами продолжают ухудшаться.

"Коммерсант" пишет, что с введением новых санкций мало что меняется, но привлечение западных инвестиций в конкретные проекты теперь фактически невозможно. Крым сам по себе и так является "санкционным полуостровом", контакты с которым западным юрлицам резко ограничены.

Старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин в целом называет текущее расширение списка США "техническим" и "рутинным", отмечая, что оно не будет иметь для экономики России существенных последствий. "Но для самих этих компаний попадание в списки, конечно, является серьезной неприятностью. Для них может возникнуть ряд препятствий - например, с получением кредитов и заключением сделок, вплоть до проблем с программным обеспечением, которое они не смогут использовать", - заключает эксперт.

"Ведомости": Совет по правам человека ждут обновления

Кремль проведет ротацию Совета по правам человека. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента, состав может смениться наполовину.

"Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту", - говорит источник.

Газета пишет, что у некоторых членов СПЧ ранее возникали проблемы с властями. Например, председатель Комитета против пыток, ведущего активную правозащитную работу на Кавказе, Игорь Каляпин конфликтовал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, вспоминает издание. Каляпина забрасывали яйцами во время поездки в Чечню, офис комитета там сожгли, а Кадыров отказался встречаться с СПЧ на выездном заседании в Грозном. Этот конфликт может помешать Каляпину остаться в совете, допускает собеседник.

Предполагается, что в новый состав Совета войдут общественные деятели, журналисты и писатели, сообщил газете председатель СПЧ Михаил Федотов: "Нынешний состав оптимальный, в нем представлены разные направления общественной мысли, но все члены совета связаны именно с правозащитной деятельностью - ведь членами СПЧ могут быть только те, кто считает права и свободы человека высшей ценностью. Я считаю, что СПЧ - это своего рода симфонический оркестр, в котором нельзя обойтись ни без литавр, ни без английского рожка".

По словам Федотова, его уже уведомили о выходе из СПЧ сопредседатель "Клуба 2015" Сергей Воробьев и главный режиссер театра "Алеко" Алексей Козырев, сославшиеся на большую занятость, а также телеведущий Максим Шевченко (последний говорил СМИ, что уходит из-за отказа СПЧ обсудить применение силы казаками на протестных акциях 5 мая).

Член СПЧ Александр Верховский слышал о ротации. Каляпин знает о ротации и считает, что у него немного шансов попасть в новый состав: "Предполагаю, что есть люди, недовольные моей деятельностью и достаточно влиятельные. Когда я говорил про Кадырова, меня никогда никто не одергивал, но, видимо, префикс "член СПЧ" уберут, чтобы было сподручнее яйцами закидывать".

Сейчас в СПЧ входят как лояльные, так и критикующие власть правозащитники. СПЧ отличается от других консультативных органов тем, что там есть разные мнения - как тех, кто поддерживает власть, так и ее критиков, пользующихся уважением в правозащитном сообществе, говорит политолог Алексей Макаркин: "И развилка такова: либо СПЧ остается органом, который предупреждает о проблемах, либо альтернативное мнение не выслушивается. Вопрос в том, нужен ли власти орган, высказывающий другое мнение. В советское время тоже не слушали мнение оппонентов, система жила самодостаточно, но чем это закончилось - известно".

Есть вариант, что все останется как сейчас, допускает эксперт: "Не сказать, что СПЧ добивается больших успехов, но он хотя бы может просигнализировать о грубых нарушениях и показать, что есть другой вариант действий. Если это останется так, то, значит, власти все еще нужно альтернативное мнение, и она готова его в какой-то степени воспринимать. Это показывает, что система может эффективнее реагировать на вызовы".

РБК: билборды с Путиным

В Лондоне повесили билборды с президентом России Владимиром Путиным и призывом "праздновать Bяexit", пишет РБК со ссылкой на Рейтер.

Их разместила группа Proud Bear, стремясь подчеркнуть "роль" агентов ГРУ в выходе Британии из Евросоюза. Были размещены несколько пародийных плакатов с фотографией президента Владимира Путина. На двух из них одинаковые фотографии подмигивающего Путина на голубом фоне, но разные надписи: "Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT" и "BЯEXIT означает BЯEXIT". "R" в слове Brexit заменена на русскую "Я".

В заявлении Proud Bear в "Твиттере" говорится, что группа состоит из "российских агентов ГРУ", которые "годами помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов". "Группа надеется противодействовать недавней необоснованной негативной огласке в отношении ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их [агентов ГРУ] роль в освобождении Британии от Евросоюза", - указано на сайте.

Рейтер удалось связаться с представителем группы Proud Bear, который в ответ прислал заявление на русском. В нем сказано, что "группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы". Proud Bear также выразила солидарность с российскими журналистами, но представитель отказался говорить, кто стоит за этой акцией.

Британские власти ранее заявляли, что им не удалось найти доказательств вмешательства России в голосование по статусу Великобритании в 2016 году, в результате которого страна решила выйти из Евросоюза.

Британия заявляет, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые были в Солсбери в день отравления Скрипалей. Петров и Боширов в интервью говорили, что не имеют отношения к разведке и ездили в Британию как туристы.

"Московский комсомолец": селфи как угроза безопасности

Военнослужащим, включая призывников, будет запрещено размещать в соцсетях информацию, которая позволяет узнать, где они служат и чем занимаются, пишет "Московский комсомолец". Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект - его появление связывают с популярностью расследований, основанных на открытой информации из интернета.

Замглавы военного ведомства Николай Панков сообщил депутатам, что инициатива родилась в результате "анализа деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии". Этот анализ показал, что российские военнослужащие являются объектом пристального внимания со стороны "спецслужб иностранных государств, террористических и экстремистских организаций".

Потому предлагается запретить военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию (в том числе фото- и видеоматериалы), которая позволяет определить, по какому ведомству служит данный гражданин, чем конкретно занимается он, его сослуживцы и его воинская часть, а также где эта воинская часть дислоцирована.

Популярные у россиян с погонами фотографии в форме со знаками отличия, в обнимку с товарищами на фоне образцов боевой техники, похоже, под запрет попадают - как и рассказы о населенном пункте или стране, где пришлось служить, констатирует газета.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.