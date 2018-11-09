Пресса Британии: Лондон просит прижать "шпионскую сеть Путина" санкциями

В обзоре британской прессы:

Пора ударить по-настоящему

Британия настаивает, чтобы в новый пакет санкций ЕС в отношении лиц, причастных к созданию и применению химического оружия, были включены высокопоставленные руководители ГРУ, или, как написано в газете Times, "военной шпионской сети Владимира Путина".

Новое название ГРУ - Главное управление Генштаба Вооружённых Сил РФ, однако издание предпочитает называть эту структуру по старинке.

Эту меру предлагается ввести в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года в британском Солсбери.

В черновом варианте санкционного списка значатся шесть фамилий, и теперь Великобритании надо заручиться поддержкой большинства стран-членов ЕС, чтобы эти фамилии перекочевали в основной документ.

Германия и Франция уже дали свое одобрение, сейчас Лондон ведет переговоры с министрами иностранных дел ряда других стран.

По словам консерватора Роберта Сили, члена парламентского комитета по международным делам, на этот раз санкции должны затронуть самую верхушку российских спецслужб.

Пора перестать, цитирует Times Роберта Сили, наказывать тех, кто внизу, за выполнение приказа, полученного сверху.

"Мы не обсуждаем малореалистичных идей подвергнуть суду руководителей государства, но если мы не включим (в список) высокопоставленных военных и политиков, отдающих им приказы, все наши действия будут бессмысленны", - считает член парламента Великобритании.

"Чтобы удар получился крепким, надо показать зубы. Надо послать авторитарным режимам сигнал, что платить по счетам придется людям на самом высоком уровне", - добавляет Сили.

Окончательный список попавших под санкции руководителей и сотрудников российских спецслужб будет опубликован в декабре, и это будет первое официальное подтверждение личностей подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Ранее исследовательская группа Bellingcat идентифицировала их как Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, однако британское правительство до сих пор не утверждало, что это непреложный факт.

Зарубежные активы всех, кто попадет в список, будут заморожены, и им будет запрещен въезд на территорию ЕС.

Ранее США уже ввели похожие санкции. В их список в 2016 году попал, в частности, глава ГРУ Игорь Коробов.

Американские власти заявляли тогда, что он попал под санкции за "попытки подрыва демократии путем вмешательства в президентские выборы в США".

Однако, несмотря на запрет, в январе этого года Коробов и ряд других руководителей спецслужб приезжали в Вашингтон, чтобы обсудить с американской стороной стратегию борьбы с терроризмом.

В марте Вашингтон усилил свои санкции, и Коробов, а также еще 12 российских агентов, имена которых прозвучали в ходе расследования спецпрокурора Мюллера, снова под них попали.

В 2014 году США и ЕС ввели санкции против Игоря Сергуна, руководившего ГРУ в момент аннексии Крыма Россией.

Тогда же в 2014 году ЕС применил санкции в отношении офицера ГРУ Игоря Стрельникова, после того как была установлена его роль в военном конфликте на востоке Украины. Он командовал российскими частями, взявшими под контроль украинский город Славянск.

Насколько еще более высокопоставленных военных имеет в виду британская сторона, говоря о новых санкциях, узнаем совсем скоро, пишет Times.

Грозный спецпрокурор под угрозой

Расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году может оказаться под угрозой, пишут Daily Telegraph, Times и Financial Times.

Первое, что Дональд Трамп сделал по окончании промежуточных выборов - заставил уйти в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса и временно назначил на его место Мэттью Уитакера, работавшего у Сешнса главой аппарата.

Это означает, что теперь следить за ходом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, давать отмашки или вводить ограничения, будет человек, открыто выступавший против его проведения.

На прежнем посту Уитакер вторил Трампу, называя расследование "охотой на ведьм", и поддержал президента, когда тот отказался представить свои налоговые декларации.

Расследовать доходы президента Трампа - все равно, что перейти "красную черту", говорил в свое время человек, теперь временно занявший пост генпрокурора США.

В новой роли Уитакер может засекретить итоги расследования Роберта Мюллера, да и вообще уволить его.

После отстранения Сешнса демократы, входящие в состав юридического комитета Палаты представителей, обратились к (пока еще) председателю комитета-республиканцу с призывом созвать экстренное заседание в связи с тем, что в стране происходит явный конституционный кризис, пишет Daily Telegraph.

Демократы получили контроль в Палате представителей по итогам прошедших выборов, и их представитель возглавит комитет в январе, но сейчас они зависят от того, что решит однопартиец Трампа.

До января может утечь много воды, предупреждают они.

Ближайшие две недели будут для Роберта Мюллера и его команды очень сложными. В преддверии промежуточных выборов он не делал громких заявлений и не предпринимал в своем расследовании значимых шагов.

Но всем известно, что он жаждет допросить по делу о российском вмешательстве в американские выборы самого Дональда Трампа.

Генпрокурор Джефф Сешнс в свое время сказал, что не собирается вмешиваться в ход расследования, чем вызвал ярость Трампа.

Президент заявил тогда, что ему нужен генпрокурор, способный его защитить. Похоже, он нашел такого человека.

Daily Telegraph приводит слова Мэттью Уитакера, сказанные им в июле 2017 года.

Тогда в комментарии для Си-эн-эн он сказал, что считает сценарий с отставкой Сешнса вполне реальным: "Новому прокурору даже не надо будет увольнять Мюллера, достаточно будет так сильно урезать ему бюджет, что его расследование прекратится само собой".

Опасное упрямство Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель попала под новый шквал критики за ее одобрение строительства газопровода "Северный поток-2", пишет Times.

Этот газопровод стоимостью в 9,5 млрд евро удвоит поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря, но при этом ограничит поставки через территорию Украины.

Соседи и союзники Германии, такие как Британия, Польша, страны Балтии и США, обвиняют Меркель в том, что своей политикой "интересы Германии на первом месте" она поставит в зависимость от России всю Западную Европу.

Более 90 членов Европарламента и парламента Германии обратились к ней с официальной просьбой пересмотреть свое решение.

Давать России в руки такой рычаг давления на Европу недальновидно и опасно.

"Ваше правительство, мадам канцлер, вбивает клин между членами ЕС, в то время как Евросоюзу как никогда нужна сплоченность", - говорится в открытом письме Ангеле Меркель.

"Европа не может себе этого позволить. Германия тоже. Недавний горький опыт Британии, пострадавшей от вмешательства России, широко показал, насколько важна солидарность, возможность положиться на партнеров", - продолжают парламентарии.

Times напоминает, что в настоящий момент российский газ составляет лишь 8% от всего потребления Германии, но после завершения строительства "Северного потока-2" российское сырье составит практически половину немецкого импорта. А это уже ставит Берлин в прямую зависимость от Кремля.

Строительство этого газопровода было одобрено предшественником Меркель Герхардом Шрёдером - другом Владимира Путина.

После ухода с поста канцлера он возглавил совет директоров компании, реализующей этот проект, и, по некоторым данным, получал за это 250 тысяч евро в год.

Сейчас за такую же работу в "Роснефти" Шрёдеру платят 300 тыс евро.

Вряд ли Меркель, уйдя с поста в 2021 году, о чем она недавно сообщила, намерена влиться в российские госструктуры.

Дональд Трамп не так давно назвал ее заложницей российских интересов, и европарламентарии готовы сейчас это констатировать.

Вопрос - зачем ей это нужно?