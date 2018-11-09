В конгресс США избрано рекордное число женщин. А что в других странах?
Окончательные результаты промежуточных выборов в конгресс США пока еще неизвестны: в некоторых округах все еще продолжается подсчет голосов. Но все говорит о том, что в палате представителей будет рекордное число женщин - не менее 98.
Американская пресса преподносит это как знаменательное событие. Но в новой палате представителей лишь 22,5% депутатов будут женщинами: Америку нельзя назвать мировым лидером в том, что касается гендерного баланса в парламенте.
Отставание
Согласно данным Межпарламентского союза, который объединяет парламенты многих стран мира (конгресс США не входит в его состав), до промежуточных выборов Америка занимала 104 место из 193 стран по количеству женщин в нижней палате легислатуры.
После рекордных по числу победивших женщин выборов в конгресс США оказываются лишь на 70-м месте, отставая от, например, Уганды, Восточного Тимора, Зимбабве или Ирака.
В том, что касается представительства женщин в парламентах, у демократических стран относительно плохие показатели. Наибольший процент женщин среди парламентариев - в Руанде, стране, которая еще не полностью оправилась от гражданской войны и геноцида. Там более 60 процентов депутатов - женщины.
Из крупных стран лишь Мексика (48,2%) фигурирует в первой пятерке этого списка.
|Процент женщин среди депутатов парламентов (Источник: Межпарламентский союз, 1 октября 2018 года)
|Страна
|Процент женщин в нижней палате
|Процент женщин в верхней палате
|1. Руанда
|61.3
|38.5
|2. Куба
|53.2
|3. Боливия
|53.1
|47.2
|4. Мексика
|48.2
|49.2
|5. Гренада
|46.7
|30.8
|6. Намибия
|46.2
|23.8
|7. Швеция
|46.1
|8. Никарагуа
|45.7
|9. Коста-Рика
|45.6
|10. ЮАР
|42.3
|35.2
|12. Сенегал
|41.8
|14. Франция
|39.6
|29.3
|17. Аргентина
|38.9
|41.7
|38. Великобритания
|32.2
|26.3
|70. Китай
|24.9
|93. Пакистан
|20.6
|19.2
|102. Саудовская Аравия
|19.9
|104. США
|19.6
|23
|118. Турция
|17.4
|132. Россия
|15.8
|17
|152. Индия
|11.8
|11.4
|157. Бразилия
|10.7
|14.8
|162. Япония
|10.1
|20.7
|183. Нигерия
|5.6
|6.5
Незначительное число женщин в американском конгрессе выглядит еще более удручающе в историческом контексте: согласно данным Центра американских женщин и политики Ратгерского университета (CAWP), до прошедших во вторник промежуточных выборов лишь 322 женщины заседали в конгрессе за всю историю страны (208 от Демократической партии и 114 от Республиканской).
Каждые два года в палату представителей избираются 435 депутатов.
"Да, в конгрессе будет рекордное число женщин, но это лишь начало", - написала в среду в "Твиттере" доцент CAWP Келли Диттман.
Дефицит кандидаток
Гендерный дисбаланс заметен также среди претендентов на кресло в конгрессе: согласно CAWP, менее трети кандидатов на промежуточных выборах в палату представителей были женщинами.
Чуть более половины населения США - женщины. Они получили право голоса и право быть избранными в 1919 году.
"Женщины [в США] опережают мужчин во многих сферах деятельности, но гендерный разрыв в политике остается", - говорит Дженнифер Лоулесс, политолог из Американского университета.
Амбиции и партии
Лоулесс провела ряд опросов среди женщин и мужчин в попытке понять, что привлекает людей в политической карьере. Результаты исследования говорят, что женщины часто преуменьшают свои таланты и квалификации.
В двух главных партиях в США - Республиканской и Демократической - женщины представлены по-разному.
Из 118 женщин, избранных в конгресс на промежуточных выборах, 100 представляют Демократическую партию. Примерно такая же картина наблюдалась и среди кандидатов на выборах.
Согласно исследованиям, женщинам-республиканкам мешает теперешняя поляризация политического дискурса, поскольку, в отличие от своих коллег мужского пола, они придерживаются более умеренных взглядов.
Кроме того, согласно данным Центра ответственной политики, финансирование, которым удалось заручиться местным отделениям Демократической партии в помощь своим кандидаткам, вдвое превышало финансирование женщин-кандидатов в Республиканской партии.
Препятствия
Стоит также внимательно изучить данные Межпарламентского союза.
Руанда оказалась на первом месте не только из-за того, что на пути женщин в политике в этой стране меньше препятствий. Примерно 25 лет назад в стране царил хаос после 100 дней геноцида, когда были убиты около миллиона человек.
Во время геноцида в первую очередь убивали мужчин, и в результате в стране образовался серьезный гендерный дисбаланс. Это, в свою очередь, привело к переменам в обществе, где до тех пор доступ женщин к образованию и карьере был ограничен.
В 2003 году президент издал указ, согласно которому 30% мест в парламенте были зарезервированы для женщин. На выборах в том же году женщины получили 48% депутатских мандатов.
Но процент женщин среди депутатов парламента не обязательно отражает гендерное равенство. Всемирный экономический форум регулярно публикует индекс гендерного разрыва. В этом индексе США занимают 28-е место - гораздо выше, чем в списке политического представительства женщин.
В том же списке Куба находится лишь на 29-м месте, хотя процент женщин в местном парламенте больше, чем в США. Эксперты также отмечают, что женщины-депутаты сталкиваются с препятствиями не только во время выборов.
Фумзиле Мламбо-Нгкука, заместитель генерального секретаря ООН и директор программы "ООН-Женщины", указывает на опыт Дайан Эббот, депутата британского парламента. За первое полугодие 2017 года она получила несколько тысяч писем с угрозами только потому, что она женщина.
"В странах, в которых женщины редко принимают участие в политике, насилие или угрозы не дают им возможности участвовать в политическом процессе", - написала она в открытом письме, опубликованном в апреле.
"Чем больше женщины представлены в общественной жизни, тем легче им поднимать такие важные вопросы, как репродуктивные права, детское образование, равенство в оплате труда и пенсиях", - говорит Фумзиле Мламбо-Нгкука.