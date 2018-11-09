Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ильхан Омар, американка сомалийского происхождения, новый конгрессмен. Но в палате представителей США по-прежнему меньше четверти депутатов - женщины

Окончательные результаты промежуточных выборов в конгресс США пока еще неизвестны: в некоторых округах все еще продолжается подсчет голосов. Но все говорит о том, что в палате представителей будет рекордное число женщин - не менее 98.

Американская пресса преподносит это как знаменательное событие. Но в новой палате представителей лишь 22,5% депутатов будут женщинами: Америку нельзя назвать мировым лидером в том, что касается гендерного баланса в парламенте.

Отставание

Согласно данным Межпарламентского союза, который объединяет парламенты многих стран мира (конгресс США не входит в его состав), до промежуточных выборов Америка занимала 104 место из 193 стран по количеству женщин в нижней палате легислатуры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Руанде, стране, которая все еще переживает последствия геноцида, 60% парламентариев - женщины

После рекордных по числу победивших женщин выборов в конгресс США оказываются лишь на 70-м месте, отставая от, например, Уганды, Восточного Тимора, Зимбабве или Ирака.

В том, что касается представительства женщин в парламентах, у демократических стран относительно плохие показатели. Наибольший процент женщин среди парламентариев - в Руанде, стране, которая еще не полностью оправилась от гражданской войны и геноцида. Там более 60 процентов депутатов - женщины.

Из крупных стран лишь Мексика (48,2%) фигурирует в первой пятерке этого списка.

Процент женщин среди депутатов парламентов (Источник: Межпарламентский союз, 1 октября 2018 года) Страна Процент женщин в нижней палате Процент женщин в верхней палате 1. Руанда 61.3 38.5 2. Куба 53.2 3. Боливия 53.1 47.2 4. Мексика 48.2 49.2 5. Гренада 46.7 30.8 6. Намибия 46.2 23.8 7. Швеция 46.1 8. Никарагуа 45.7 9. Коста-Рика 45.6 10. ЮАР 42.3 35.2 12. Сенегал 41.8 14. Франция 39.6 29.3 17. Аргентина 38.9 41.7 38. Великобритания 32.2 26.3 70. Китай 24.9 93. Пакистан 20.6 19.2 102. Саудовская Аравия 19.9 104. США 19.6 23 118. Турция 17.4 132. Россия 15.8 17 152. Индия 11.8 11.4 157. Бразилия 10.7 14.8 162. Япония 10.1 20.7 183. Нигерия 5.6 6.5

Незначительное число женщин в американском конгрессе выглядит еще более удручающе в историческом контексте: согласно данным Центра американских женщин и политики Ратгерского университета (CAWP), до прошедших во вторник промежуточных выборов лишь 322 женщины заседали в конгрессе за всю историю страны (208 от Демократической партии и 114 от Республиканской).

Каждые два года в палату представителей избираются 435 депутатов.

"Да, в конгрессе будет рекордное число женщин, но это лишь начало", - написала в среду в "Твиттере" доцент CAWP Келли Диттман.

Дефицит кандидаток

Гендерный дисбаланс заметен также среди претендентов на кресло в конгрессе: согласно CAWP, менее трети кандидатов на промежуточных выборах в палату представителей были женщинами.

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Чуть более половины населения США - женщины. Они получили право голоса и право быть избранными в 1919 году.

"Женщины [в США] опережают мужчин во многих сферах деятельности, но гендерный разрыв в политике остается", - говорит Дженнифер Лоулесс, политолог из Американского университета.

Амбиции и партии

Лоулесс провела ряд опросов среди женщин и мужчин в попытке понять, что привлекает людей в политической карьере. Результаты исследования говорят, что женщины часто преуменьшают свои таланты и квалификации.

В двух главных партиях в США - Республиканской и Демократической - женщины представлены по-разному.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти 85% избранных в конгресс женщин представляют Демократическую партию

Из 118 женщин, избранных в конгресс на промежуточных выборах, 100 представляют Демократическую партию. Примерно такая же картина наблюдалась и среди кандидатов на выборах.

Согласно исследованиям, женщинам-республиканкам мешает теперешняя поляризация политического дискурса, поскольку, в отличие от своих коллег мужского пола, они придерживаются более умеренных взглядов.

Кроме того, согласно данным Центра ответственной политики, финансирование, которым удалось заручиться местным отделениям Демократической партии в помощь своим кандидаткам, вдвое превышало финансирование женщин-кандидатов в Республиканской партии.

Препятствия

Стоит также внимательно изучить данные Межпарламентского союза.

Руанда оказалась на первом месте не только из-за того, что на пути женщин в политике в этой стране меньше препятствий. Примерно 25 лет назад в стране царил хаос после 100 дней геноцида, когда были убиты около миллиона человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В парламенте Кубы больше женщин, чем в конгрессе США

Во время геноцида в первую очередь убивали мужчин, и в результате в стране образовался серьезный гендерный дисбаланс. Это, в свою очередь, привело к переменам в обществе, где до тех пор доступ женщин к образованию и карьере был ограничен.

В 2003 году президент издал указ, согласно которому 30% мест в парламенте были зарезервированы для женщин. На выборах в том же году женщины получили 48% депутатских мандатов.

Но процент женщин среди депутатов парламента не обязательно отражает гендерное равенство. Всемирный экономический форум регулярно публикует индекс гендерного разрыва. В этом индексе США занимают 28-е место - гораздо выше, чем в списке политического представительства женщин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Депутат британского парламента Дайан Эббот регулярно получает оскорбления из-за своего пола

В том же списке Куба находится лишь на 29-м месте, хотя процент женщин в местном парламенте больше, чем в США. Эксперты также отмечают, что женщины-депутаты сталкиваются с препятствиями не только во время выборов.

Фумзиле Мламбо-Нгкука, заместитель генерального секретаря ООН и директор программы "ООН-Женщины", указывает на опыт Дайан Эббот, депутата британского парламента. За первое полугодие 2017 года она получила несколько тысяч писем с угрозами только потому, что она женщина.

"В странах, в которых женщины редко принимают участие в политике, насилие или угрозы не дают им возможности участвовать в политическом процессе", - написала она в открытом письме, опубликованном в апреле.

"Чем больше женщины представлены в общественной жизни, тем легче им поднимать такие важные вопросы, как репродуктивные права, детское образование, равенство в оплате труда и пенсиях", - говорит Фумзиле Мламбо-Нгкука.