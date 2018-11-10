Право вето президента США: как им распорядится Трамп?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Трампу пока воспользоваться правом вето не довелось

В преддверии промежуточных выборов Дональд Трамп пугал избирателей тем, что переход конгресса в руки демократов обрушит на них "казни египетские". Демпартия объявит ему импичмент, говорил президент США, начнет строить социализм, откроет границы и повысит налоги.

Миллионы американцев приняли его слова за чистую монету и проголосовали за республиканцев. Миллионы других американцев списали страшилки Трампа на склонность к гиперболам, присущую талантливым шоуменам, и проголосовали за демократов. Вторых оказалось больше, поэтому демократы захватили нижнюю палату конгрессса. Но не намного больше, поэтому они не смогли взять под контроль сенат, и Трамп продолжит назначать консервативных федеральных судей.

Демократы истосковались по законотворчеству, но первый же их законопроект, который будет Трампу не по душе, натолкнется на его вето. Чтобы его преодолеть, им нужно будет собрать голоса двух третей нижней палаты (это 290 голосов) и двух третей верхней (это 67 сенаторов).

Чтобы это сделать, демократам нужно будет перетянуть на свою сторону изрядную часть республиканцев. Пока это крайне маловероятно.

Какие бы планы ни строили новые хозева палаты представителей США, волна, которая их вознесла, не может смыть право вето, имеющееся у любого президента.

Этого термина, означающего "я запрещаю" на латыни, нет в американской конституции, 7-й раздел Первой статьи которой уполномочивает президента отвергать резолюции обеих палат конгресса.

Как президенты США пользуются правом вето

Конституция позволяет законодателям преодолеть президентское вето двумя третями голосов обеих палат конгресса. Собрать столько голосов крайне трудно. Насколько трудно, видно из следующей статистики: за 2014 год президенты наложили в общей сложности более 2,5 тысяч вето, менее 5% которых были отменены конгрессом.

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Некоторые президенты не пользовались правом вето вообще. Других обвиняли в том, что они им злоупотребляют. Рекордсменом по этой части был реформатор Франклин Рузвельт, наложивший 635 вето, но он и просидел у власти дольше всех. Конгрессу удалось отменить лишь 9 его вето.

На втором месте - Гровер Кливленд, который правил два срока (причем не подряд, а в 1880-х и 1890-х гг.) и наложил 584 вето, только 7 из которых были отменены конгрессом.

Последний Буш и Барак Обама наложили сравнительно скромное количество вето - по дюжине каждый. Конгресс отменил лишь одно обамовское вето, наложенное на законопроект, который позволял семьям пострадавших от терактов 11 сентября 2001 года возбуждать иски против Саудовской Аравии.

Легко ли отменить президентское вето?

Трампу пока пользоваться правом вето не довелось, по двум причинам. Во-первых, поскольку пока обе палаты конгресса контролировались его собственной партией, особой нужды размахивать палицей вето он не испытывал.

Во-вторых, в одном случае, когда он жаждал применить вето, резолюция конгресса была принята таким сокрушительным большинством голосов, что Трамп счел за благо не лезть на рожон.

Летом 2017 года он нехотя подписал законопроект, накладывавший новые санкции на Россию и резко ограничивавший его свободу их отменить.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Основоположники США создали систему сдержек и противовесов, которая не дает ни одной ветви власти постоянно навязывать свою волю другим

Как выразился тогда левацкий сайт Vox, конгресс "заковал Трампа в наручники": сперва палата представителей приняла закон 419 голосами против трех, а несколько дней спустя сенат провел его со счетом 98:2.

Конгресс придал тогда силу закона санкциям против России, введенным еще при Обаме, но президентским указом, который Трамп был волен в любой момент отменить, и установил процедуру, позволяющую законодателям блокировать попытки Трампа единолично облегчить санкции. Наконец, конгресс наложил новые санкции на Россию, Иран и Северную Корею.

Но данный законопроект являл собой исключение из правил. Он был плодом редкого единодушия противоборствующих партий, мимолетно объединенных подозрениями по поводу загадочного благодушия Трампа к Кремлю.

Аппетит к законотворчеству

Когда демократы начнут в январе верховодить в нижней палате конгресса, они могут сорвать любую законодательную инициативу республиканцев, которая будет им не по нраву. Но не то чтобы у республиканцев было много таких инициатив.

После того, как они с трудом пропихнули в прошлом году сокращение налогов, их аппетит к законотворчеству, похоже, иссяк. Во всяком случае, мало кто из них предлагал какие-то знаковые начинания в ходе недавней предвыборной кампании.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Миллионы американцев списали страшилки Трампа на склонность к гиперболам, присущую талантливым шоуменам, и проголосовали за демократов

Единственный проект, который, судя по всему, возбуждает лидеров из фракции в конгрессе, - это обуздание расходов на социальную сферу (пенсии по старости и медобслуживание для престарелых), грозящих обанкротить казну, но Трамп не раз говорил, что не даст эти траты в обиду.

Многие демократы мечтают о том, чтобы важные решение принимались простым большинством, и, в частности, призывают к упразднению коллегии выборщиков, которая сделала Трампа президентом, хотя он набрал меньше голосов, чем его соперница Хиллари Клинтон.

Проблема в том, что отцы-основатели США не выносили системы принятия решений простым большинством, видя в ней разновидность тирании. "Демократии, - писал четвертый президент и архитектор американской конституции Джеймс Мэдисон, - всегда оказывались несовместимы с личной безопасностью или правом собственности; они как правило, имели недолгую жизнь и умирали насильственной смертью".

Основоположники США предпочитали ограниченную республиканскую форму правления и создали систему сдержек и противовесов, которая не дает ни одной ветви власти постоянно навязывать свою волю другим.