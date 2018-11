View this post on Instagram

Друзья! Сегодня в г. Абакане Хакасии проходил митинг, который ❗️чуть не закончился стрельбой и жертвами❗️🤦🏻‍♂️ . Таких провокаций властей я не видел, наверное, никогда! . По словам полиции☝🏻, РУКОВОДИТЕЛЯ ШТАБА кандидата в губернаторы @konovalov_khakasia19 обвинили в том, что, тот аж на митинге в присутствии рядом стоящих полицейских разбил камеру журналистов😱! . Вы представляете, насколько власти считают нас идиотами, что мы по их мнению должны поверить в этот идиотизм! . После этого налетела целая рота росгвардейцев, которые начали скручивать участников митинга. . 🆘Один из самых рьяных росгвардейцев начал хвататься за пистолет🆘! . Чем бы это закончилось в случае, если бы его не остановили, даже подумать страшно😱! . Был вынужден вмешаться в эту ситуацию один из руководителей местной полиции! . Выставлено оцепление - живой кордон... мне реально чуть не переломали кости! . Я просто в шоке от выборов в Хакасии! . У меня большая просьба максимально распространить эту информацию! . Поднять общественное внимание и информационную огласку! . Эти сволочи должны ответить за этот беспредел👿!