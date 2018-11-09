Image caption Республиканские власти Хакасии все больше опасаются красной угрозы

В Хакасии в воскресенье пройдет второй тур губернаторских выборов. Выборы будут безальтернативными - остался только один кандидат. Но, в отличие от других российских выборов, впервые безальтернативный кандидат - не от Кремля, а от КПРФ.

Корреспондент Би-би-си отправился в Хакасию и изучил, как сторонники Путина и "Единой России" пытаются сорвать эти необычные выборы.

"Ведете себя как бандиты!"

7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, в центре Абакана коммунисты проводили митинг на площади перед зданием правительства республики.

Мимо огромного памятника Ленину сотрудники полиции вели под руки Богдана Павленко, главу штаба кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова. Но через несколько мгновений из-за возмущения участников митинга его вдруг отпустили, и он быстро спрятался в припаркованный неподалеку микроавтобус.

Его вновь попытались задержать, но путь преградили несколько десятков участников митинга.

- Снимайте на камеру! Ты че ломаешь машину, сотрудник полиции? - кричат из толпы.

- А ну-ка отошли! Отошли! - орет в ответ мужчина в мешковатой форме с шевроном "ОМОН".

Его рука резко потянулась к поясу и легла на торчащую из расстегнутой кобуры рукоятку пистолета.

- Убери ствол! - кричат сторонники коммунистов.

- Не надо! Отходим! - не отступает омоновец. Еще несколько омоновцев пытаются оттеснить толпу с другой стороны.

- Ведете себя, как бандиты! - кричат из толпы.

Image caption Сторонников Коновалова собирается не очень много - но они очень активны

Задержать Павленко так и не удалось. Он вышел с другой стороны микроавтобуса и ушел.

Спустя несколько часов представители МВД пришли в предвыборный штаб Коновалова, но и там его не обнаружили. В пятницу, 9 ноября, в штаб Коновалова снова приехала группа захвата на двух полицейских микроавтобусах, однако начальника штаба там все еще не было.

Сейчас управление МВД по Абакану проводит проверку и опрос свидетелей, сообщили Би-би-си в пресс-службе управления. Павленко подозревают в том, что он разбил видеокамеру журналистки красноярского телеканала "Прима", которая попыталась после завершения акции задать вопросы Коновалову.

Сотрудники штаба сопровождали кандидата от КПРФ и, как утверждает пострадавшая журналистка, выхватили камеру из рук ее оператора и разбили о землю.

У МВД есть видеозапись с человеком, который это совершил, сказал Би-би-си высокопоставленный представитель республиканского управления МВД, не уполномоченный общаться с прессой.

"Его действия подпадают либо под статью 7.17 Кодекса об административных правонарушениях (повреждение имущества), либо под статью 167 УК РФ (умышленное повреждение либо уничтожение чужого имущества). Зависит от того, насколько серьезным будет оценен ущерб", - пояснил источник.

В штабе кандидата от КПРФ выдвигают свою версию произошедшего.

"Эта журналистка преследует нас на каждом мероприятии. Она не хочет получить ответы на вопросы, она сама хочет нам что-то сказать. Это намеренная провокация. Как получилось, что следом за ней вплотную шли двое сотрудников полиции, которые тут же схватили главу нашего штаба? Не верю в такие совпадения", - разводит руками один из членов команды Коновалова.

Правообладатель иллюстрации Alexandr Kolbasov/TASS Image caption Валентин Коновалов в политике не так давно - но на протестной волне обошел политического тяжеловеса Виктора Зимина

Сам Коновалов позднее назвал заказчиками случившегося тех, "кто из окна серого дома (здание администрации и правительства Хакасии. - Би-би-си) за нами сегодня наблюдали и откровенно идут на беспредел и подталкивают к этому других людей".

Единственный кандидат считает, что это была попытка сорвать работу его штаба, и предполагает, что попытки будут продолжаться и в день голосования 11 ноября.

Кандидат номер один

Выборы 11 ноября - это уже пятая по счету попытка за три месяца избрать главу Хакасии.

При первой попытка, на выборах 9 сентября, поддержанный Кремлем глава республики Виктор Зимин не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Более того, 31-летний Коновалов набрал больше голосов, чем действующий губернатор - он получил 44% против 32% у Зимина, которого местные СМИ называют "человеком Сергея Шойгу" и "егерем Владимира Путина".

Image caption Коновалов использует в агитации "кубы" - они стали особенно популярны после выборов мэра Москвы в 2013 году, в которых участвовал Навальный

Это оказалось полной неожиданностью как для республиканских властей, так и для федерального центра.

"Это провал. Я не знаю, как это корректно назвать. Это удар под дых", - описывает в разговоре с Би-би-си свои впечатления от результатов первого тура мэр Абакана Николай Булакин.

Трех конкурентов Зимина он описывает как "технических" - выставленными исключительно для того, чтобы действующий глава не шел на выборы один. И Коновалова, которого 61-летний мэр называет "парнишкой", тоже.

"Его кандидатуру согласовал сам Зимин", - уверяет мэр Абакана.

Второй тур выборов должен был пройти в течение двух недель после первого, но за два дня до дня голосования Зимин неожиданно объявил о самоотводе. Источники Би-би-си в штабе Зимина рассказывали, что решение было принято после звонка из Кремля.

А потом и другие два кандидата, занявшие третье и четвертое места, Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия роста) поочередно снимали свои кандидатуры, из-за чего выборы снова переносились.

За это время Путин назначил временно исполняющего обязанности главы республики, а республиканский избирком пытался снять с выборов Коновалова. После вмешательства ЦИК России коммунист остался один во втором туре.

Для того, чтобы Коновалов считался победителем выборов и занял губернаторское кресло, ему необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае выборы будут признаны несостоявшимися, осенью пройдут повторные выборы.

Противники коммуниста рассчитывают, что 50% голосов Коновалов не наберет.

"План - повторные выборы и победа Развожаева"

После ухода Зимина Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Назначение было подано как временное. Путин попросил его "поработать в течение месяца" и "взять под контроль ситуацию в регионе": проследить за подготовкой республики к зимнему сезону, а также обеспечить "чистые и открытые выборы".

При этом президент пообещал вернуть Развожаева в Москву и найти ему применение в федеральных органах.

Найти даже временного руководителя региона было непросто. Хакасия имеет огромный госдолг и постоянные проблемы с выплатой зарплат бюджетникам. В прошлом году правительство республики обратилось к федеральным властям с просьбой о финансовой помощи, описав ситуацию в регионе как "катастрофическую".

Мэр Булакин вспоминает, что пост врио Хакасии после отставки Зимина предлагали и ему. По его словам, он даже встречался в Москве с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

"Я мотивированно и аргументированно отказался от этого варианта с расчетом и надеждой, что меня поймут и примут правильное решение. Я думаю, что меня поняли", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Михаилу Развожаеву Путин пообещал, что он в регионе не задержится

Сейчас план Кремля - постараться сделать так, чтобы Коновалов не смог набрать 50%, а выборы были признаны несостоявшимися, рассказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник, не уполномоченный публично комментировать в СМИ ситуацию в Хакасии.

"Говоря Развожаеву про месяц, верховный так пошутил, он имеет право, он главный. План - чтобы прошли повторные выборы и на них победил Развожаев. Точка. Для этого сейчас в Хакасии введено внешнее управление, опасность и риски сведены к нулю", - говорит источник.

В Хакасию для реализации этого плана приехали политтехнологи и сотрудники администрации президента, и своеобразный "штаб" ведет плотную работу с избирательными комиссиями, рассказывает собеседник Би-би-си.

"Начинайте собирать вещи!"

"Они боятся даже выйти сюда! Боятся открыть окна! Они в щелки смотрят! Но после победы Валентина Коновалова вам придется уйти из этого дома! А пока мы пойдем есть, полевая кухня уже здесь. А вы, в сером доме, начинайте собирать вещи!", - кричит в микрофон, обращаясь к находящимся в здании сотрудникам республиканского правительства, ведущий митинга КПРФ Артем Прокофьев.

Однако в правительстве и в администрации рассчитывают, что Коновалов не сможет одержать победу, и тогда им не придется собирать вещи, рассказали Би-би-си несколько собеседников, близких к республиканских властям.

Тем более, что врио главы республики начал вести себя не так, будто бы он тут ненадолго.

Развожаев начал заниматься не только подготовкой к отопительному сезону. Он активно выступает в прессе, встречается под камеры с людьми, активно ведет свою страницу в социальных сетях.

Развожаев и команда его политтехнологов, похоже, сделали выводы из провала Зимина, который назвал своей ошибкой то, что "не рассказывал жителям, какие решения принимал".

"Даже если власть, работая в кабинетах, приносит пользу, люди об этом просто не знают, не понимают, чем она занимается", - сказал он в интервью абаканскому телеканалу "ТВ-7".

Врио главы республики рассказывает, что он делает. Одной из первых Развожаев занялся проблемой долгов по зарплатам - запретил региональным чиновникам летать бизнес-классом и пользоваться бизнес-залами, что, по его словам, позволит начать выплачивать долги.

"Не могу сказать, что я аскет и отказываюсь от радостей жизни и какой-то железный человек. Нет, конечно. Но жить нужно по средствам, - говорил он в интервью на телевидении. - Не могу понять, как можно летать бизнес-классом, когда такие долги по зарплатам, когда просто с бюджетом такая катастрофа сейчас - госдолг равен доходам за год".

Еще он рассказал местным СМИ, что у него двое детей, что он увлекается сноубордом, а в школе занимался бальными танцами, которые научили его "не бояться аудитории, не бояться быть открытым и публичным".

Теперь он, кажется, уже не скрывает своего желания участвовать в выборах.

"Если люди выберут главу республики, это одна ситуация. А если больше половины пришедших на участки выскажется против, то я с удовольствием приму участие в выборах с новым составом кандидатов", - сказал Развозжаев на встрече с жителями одного из районов Хакасии (его цитировал местный канал РТС).

Позднее Развожаев разъяснил на своей странице в "Инстаграме", что работа губернатора сложна, но для себя назвал ее "хорошим правильным вызовом": "Мне как раз сейчас столько лет и такой опыт, я считаю, что я сейчас готов к этой работе. Я могу пять, десять лет посвятить тому, чтобы сделать дело, за которое потом не будет стыдно".

"Кого интересует мнение людей?"

Победа Коновалова в первом туре - не результат больших симпатий к КПРФ в регионе и даже не результат успешной кампании самого 31-летнего выдвиженца.

В единый день голосования в сентябре сразу в четырех регионах проиграли ставленники Кремля. В основном это была реакция на повышение пенсионного возраста - реформы, которой недовольны более 80% россиян.

"Хакасия не была красным регионом. Это покраснение - наложение обстоятельств", - говорит мэр Абакана.

Теперь противники коммуниста пытаются убедить избирателей прежде всего в том, что сами выборы не должны состояться. Это такой ход: агитировать против по выборному законодательству нельзя, но агитировать "против выборов без выбора" можно.

Image caption Агитация против "выборов без выбора" выглядит щедро оплаченной

В октябре несколько общественных организаций Хакасии заявили, что их не устраивает единственная кандидатура на выборах - кандидат Коновалов.

В состав фрондеров вошли республиканское отделение "Волонтеров победы" (движение, поддержавшее Путина на выборах президента), национальные диаспоры Хакасии, "Союз хакасских женщин", "Союз предпринимателей" и другие.

Они создали движение "Народный глава Хакасии", лидером которого стал бывший депутат верховного совета республики от "Единой России" Виктор Лебедев. Он отказался говорить с Би-би-си по телефону и лично, сославшись на напряженный график.

Буквально в трех сотнях метрах от здания правительства в Абакане участники движения арендовали помещение, открыли представительства в других городах и населенных пунктах.

Волонтеров в фирменных накидках с призывом приходить 11 ноября на участки и голосовать "против выбора без выборов" можно встретить как на улицах Абакана, так и в других населенных пунктах. Они проводят опрос жителей о том, кто мог бы быть достойным претендентом на должность кандидата в губернаторы. И объясняют, что если Коновалова не избрать сейчас, то через три месяца можно набрать "более достойных" претендентов.

На видеороликах в YouTube представители движения говорят, что пришли в него по приглашению членов участковых и территориальных избиркомов, а также "Единой России". Но на билбордах движения не указывается, из каких средств они оплачены.

В республиканской избирательной комиссии и в ЦИК России после жалобы представителя КПРФ на действия движения нарушений не усмотрели.

На каких условиях движению предоставлено помещение в центре города, мужчина, представившийся волонтером Павлом, ответить затруднился: "Знаю только, что владелец помещения Роман периодически сюда приходит, он с нами очень дружит".

Снаружи дежурят двое сотрудников полиции.

Движение не занимается агитацией, это просто призыв, заверил Павел. Нет и никакого счета, а вся продукция печатается волонтерами на свои деньги: "Я лично внес 15 тысяч".

Image caption Провластные движения агитируют не против Коновалова, но против "безальтернативного выбора"

О том, что к деятельности движения есть какие-то претензии, Павел тоже не слышал. Да и не понимает, какие тут могут быть претензии.

Развозжаев ему нравится. "Чем дольше он здесь, тем больше финансовых потоков направляется в республику, тем больше внимания со стороны Москвы. Ну это ж классно! Это стимул проголосовать против Коновалова!" - считает волонтер Павел.

В поддержку идеи голосовать против Коновалова и за новые выборы с "более достойными кандидатами" записали видеоролики известные в Хакасии спортсмены, общественные деятели и мэр Абакана Булакин.

Движения "Народный глава Хакасии" - лишь технологический прием, который должен создать ощущение, что есть такой запрос, а с другой стороны запудрить мозги избирателям, сказал Би-би-си близкий к правительству Хакасии источник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.

"Цель не убедить людей. Кого интересует их мнение? Это просто пиар. Нужна красивая картинка для федерального телевидения", - пояснил он.