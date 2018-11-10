Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эмиль Рателбанд не раз удивлял соотечественников экстравагантными высказываниями и поступками

Нидерландский мотивационный спикер Эмиль Рателбанд стал звездой соцсетей по всему миру, публично пожелав поменять год рождения и возраст в паспорте. Хотя над ним и смеются, врачи полагают, что в концепции биологического возраста что-то есть.

Итак, 69-летний коуч хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года и сравнивает это с переменой пола.

Отец семерых детей от трёх женщин рассчитывает, что, став "моложе", он привлечёт больше откликов в сервисе знакомств Tinder, а значит - увеличит свой успех на любовном фронте.

"Можно сменить имя, можно сменить пол. А почему не возраст?" - рассуждает мужчина, перепридумывая определение #transage. По словам Рателбанда, обследование у психиатра показало, что он моложе, чем об этом свидетельствует его паспорт.

Городской суд Арнема на востоке Нидерландов, где живёт мужчина, должен вынести решение в течение месяца.

Эта инстанция, как сообщают местные СМИ, смотрит на перспективы иска скептически - в Нидерландах, как и в других странах, нет правового механизма, который позволял бы гражданину официально изменить возраст.

"Чакка! Я говорю: Чакка"!

Рателбанд безуспешно пытался баллотироваться в парламент родного королевства, а также называл бен Ладена "мыслителем", а гомосексуальность - "отклонением"; впоследствии ему пришлось немало за это извиняться.

В книге "Ходящий по углям" он утверждает, что мотивационный спикер и коуч Тони Роббинс, ставший скандально знаменитым в России этой осенью, - его учитель.

Мужчина прославился на родине в США постоянным употреблением термина "Чакка", обозначающего, согласно автору, что-то вроде "чёрт подери, сделай это"; как полагают критики голландца, он таким образом переиначил имя зулусского авторитарного лидера начала XIX века - Чаки (или Шаки).

Нидерландские вечерние телешоу поспешили повеселиться за счёт Рателбанда. Комик Мартейн Кардол в среду в эфире программы RTL Late Night заявил: "Эмиль говорит, что его дискриминируют, потому что он старый; нет же, Эмиль, дело в том, что ты совсем слетел с катушек"!

Что до хэштега #transage, то и он очень быстро стал предметом шуток и веселья.

"Теперь я считаю, что мне 69. Пенсионерские скидки, я иду к вам", - смеётся пользователь @crypticgames.

"Поддерживаю, бро. В 16 я идентифицировал себя как 21-летнего. Пришлось даже подложное удостоверение сделать, чтоб мне верили", - иронизирует @WWCurlyD.

Некоторые пользователи возмутились сравнением "трансэйджистов" с трансгендерами.

"Конечно, эйджизм [дискриминация по возрастному признаку] - это проблема. Но "трансэйджизма" нет. Давайте не сравнивать это с трансгендерностью", - просит Коди Кодэй.

Биовозраст паспорту не товарищ?

Вместе с тем, у дискуссии вокруг Рателбанда есть и серьёзная сторона - ведь биологический возраст может заметно отличаться от паспортного.

И новые эпигенетические исследования делают дискуссию более острой.

Известен случай, когда 25-летнему британцу врачи на шоу "Сделай моё тело моложе" сказали, что его мозг работает "на все 68", внутренние органы еле справляются, а качество спермы не выдерживает никакой критики.

Молодой человек обрёк себя на такое сомнительное достижение, куря по три пачки сигарет в день и осушая девять бутылок пива за сутки. Кроме того, герой реалити-шоу питался исключительно фастфудом и не брезговал напитками покрепче.

Спустя несколько недель нелёгкой оздоровительной практики британец прибыл на новое обследование, показавшее, что биологический возраст мозга существенно приблизился к реальному возрасту организма, а новый тест на фертильность его спермы дал результаты в пределах нормы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Криштиану Роналду утверждает, что его биологический возраст на 10 лет меньше паспортного

Таким образом, биологический возраст можно менять в ту или иную сторону, и это делает обоснование идеи нидерландского коуча несколько более шатким.

В мае суперзвезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду впечатлил фанатов утверждением, что чувствует себя на десять лет моложе своего реального возраста.

"Мой биологический возраст - 23 года. У меня много времени, я могу играть до 41 года. Я ни на что не жалуюсь", - сказал тогда 33-летний португалец, косвенно сославшись на своих физиотерапевтов.

Из последних открытий можно предположить, что биологическое старение будет лечиться в весьма близкой перспективе.

Как полагает знаменитый британский геронтолог Обри Ди Грей, уже сейчас разрабатывается терапия, способная побороть каждый из биологических факторов старения.

Например, 60-летнего человека можно будет вернуть в биологический возраст 30 лет. Однако клетки этого человека всё равно через 30 лет вернутся к 60-летнему возрасту.

Но к тому времени, надеется Ди Грей, терапию можно будет повторять снова и снова.