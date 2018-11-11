День поминовения: в мире отмечают 100-летие окончания Первой мировой

Миллионы людей по всему миру отметили в воскресенье столетие окончания Первой мировой войны.
В Британии в 11 часов по Гринвичу погибших помянули двумя минутами молчания, принц Чарльз от имени королевы, наблюдавшей за церемонией с балкона, возложил к Кенотафу на Уайтхолле венок.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым немецким лидером, также возложившим венок к этому памятнику.
Затем тысячи людей, в том числе ветераны различных военных конфликтов и родственники солдат Первой мировой, прошли маршем мимо могилы Неизвестного солдата.
Королева Елизавета II посетила поминальную службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетней годовщины со Дня перемирия, к ней присоединился принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские и Сассекские.
Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 100-летней годовщины со дня окончания Первой мировой войны принял в Париже около 70 глав государств и правительств.
Вместе с ведущими мировыми политиками он под колокольный звон возложил венки к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной Арки.
В 20-минутном обращении к другим лидерам, в числе которых были Дональд Трамп и Владимир Путин, Макрон призвал бороться за мир и заклеймить национализм, который президент Франции назвал предательством настоящего патриотизма.
Церемонии по случаю столетия с момента окончания Первой мировой войны прошли также в Австралии. В Канберре у Национального военного мемориала прошел парад ветеранов, в Аделаиде с самолета были сброшены тысячи бумажных маковых цветков в память о погибших.
В столице Новой Зеландии Веллингтоне был произведен орудийный салют.
Памятные мероприятия прошли также в Индии, которая потеряла на полях сражений в Европе 74 тысячи своих солдат.