День поминовения: в мире отмечают 100-летие окончания Первой мировой

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ветераны собрались на Уайтхолле в Лондоне у Кенотафа, чтобы почтить память погибших

Миллионы людей по всему миру отметили в воскресенье столетие окончания Первой мировой войны.

В Британии в 11 часов по Гринвичу погибших помянули двумя минутами молчания, принц Чарльз от имени королевы, наблюдавшей за церемонией с балкона, возложил к Кенотафу на Уайтхолле венок.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым немецким лидером, также возложившим венок к этому памятнику.

Затем тысячи людей, в том числе ветераны различных военных конфликтов и родственники солдат Первой мировой, прошли маршем мимо могилы Неизвестного солдата.

Королева Елизавета II посетила поминальную службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетней годовщины со Дня перемирия, к ней присоединился принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские и Сассекские.

Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 100-летней годовщины со дня окончания Первой мировой войны принял в Париже около 70 глав государств и правительств.

Вместе с ведущими мировыми политиками он под колокольный звон возложил венки к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной Арки.

В 20-минутном обращении к другим лидерам, в числе которых были Дональд Трамп и Владимир Путин, Макрон призвал бороться за мир и заклеймить национализм, который президент Франции назвал предательством настоящего патриотизма.

Церемонии по случаю столетия с момента окончания Первой мировой войны прошли также в Австралии. В Канберре у Национального военного мемориала прошел парад ветеранов, в Аделаиде с самолета были сброшены тысячи бумажных маковых цветков в память о погибших.

В столице Новой Зеландии Веллингтоне был произведен орудийный салют.

Памятные мероприятия прошли также в Индии, которая потеряла на полях сражений в Европе 74 тысячи своих солдат.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Возглавил церемонию поминовения павших принц Уэльский

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Тереза Мэй, а также ряд бывших премьер-министров и видных политических деятелей Великобритании почтили память павших двумя минутами молчания

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева Елизавета II наблюдала за церемонией с балкона вместе с герцогиней Корнуольской и герцогиней Кембриджской

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полицейские, которые несли службу во время церемонии, также склонили головы в знак памяти

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После возложения венков, сотни ветеранов приняли участие в ежегодном параде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День перемирия ежегодно отмечается 11 ноября по случаю прекращения военных действий в Первой мировой войне в 1918 году

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В церемонии у Кенотафа традиционно принимают участие королевские гвардейцы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В параде также приняли участие инвалиды из Королевского госпиталя в Челси в традиционных красных камзолах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Медсестры из Йоменского медицинского корпуса, основанного в 1907 году

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принцесса Анна салютует ветеранам, которые проходят маршем мимо здания Конной Гвардии на Уайтхолле

Image caption Процессия из 10 тыс. человек также прошла маршем от Мэлла до парка Сент-Джеймс

Правообладатель иллюстрации SWNS Image caption На песке 32 пляжей в Великобритании были воссозданы лица людей, сражавшихся на полях Первой мировой. Среди них был и первый чернокожий офицер в вооруженных силах Британии Уолтер Тулл. Он записался в армию в 1914 году, дослужился до звания младшего лейтенанта и погиб во второй битве на Сомме в возрасте 29 лет

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Волынщица Луиз Маршалл в специальном поминальном килте красного цвета на заре сыграла у моста Форт-Бридж в Эдинбурге традиционную шотландскую мелодию, которую обычно исполняют по случаю окончания битвы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Поле благодарения в Национальном мемориальном арборетуме в Стаффордшире было "засеяно" красными маками в ознаменование столетия со дня окончания Первой мировой войны

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ветераны в шотландском Форт-Уильяме также приняли участие в параде поминовения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы попасть на церемонию поминовения в Лондоне, многим пришлось отстоять длинную очередь

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На территории церкви Святой Марии в Излворте цифра 100 была выложена из деревянных крестиков с цветком мака посередине.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Церемония поминовения прошла и в Северной Ирландии: в Эннискилене, графство Фермана, в знак траура был приспущен британский флаг

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Церемонии по случаю столетней годовщины со дня окончания "войны всех войн", как ее называли, прошли и в других странах. Вот так этот день отмечали в австралийском Перте

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Проекция красных маков на крыше Сиднейского оперного театра.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Церемонию поминовения в Париже у Триумфальной арки возглавил французский президент Эммануэль Макрон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На церемонию во Францию прибыли лидеры 70 стран, включая президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Был приглашен на церемонию и президент России Владимир Путин.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Брюсселе, у Колонны Конгресса рядом с могилой Неизвестного солдата в небо была выпущена белая голубка

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ветераны в Гонконге также возложили венки у местного кенотафа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ветераны британской морской пехоты прошли маршем мимо кенотафа во Флориане на Мальте

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Члены военно-исторических клубов в форме французской армии начала прошлого века собрались на церемонию поминовения у Братской могилы в Царском селе, где покоятся воины, погибшие в Первой мировой.

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