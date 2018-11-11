День поминовения: в мире отмечают 100-летие окончания Первой мировой

  • 11 ноября 2018
Ветераны на церемонии поминовения у Кенотафа Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Ветераны собрались на Уайтхолле в Лондоне у Кенотафа, чтобы почтить память погибших

Миллионы людей по всему миру отметили в воскресенье столетие окончания Первой мировой войны.

В Британии в 11 часов по Гринвичу погибших помянули двумя минутами молчания, принц Чарльз от имени королевы, наблюдавшей за церемонией с балкона, возложил к Кенотафу на Уайтхолле венок.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым немецким лидером, также возложившим венок к этому памятнику.

Затем тысячи людей, в том числе ветераны различных военных конфликтов и родственники солдат Первой мировой, прошли маршем мимо могилы Неизвестного солдата.

Королева Елизавета II посетила поминальную службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетней годовщины со Дня перемирия, к ней присоединился принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские и Сассекские.

Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 100-летней годовщины со дня окончания Первой мировой войны принял в Париже около 70 глав государств и правительств.

Вместе с ведущими мировыми политиками он под колокольный звон возложил венки к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной Арки.

В 20-минутном обращении к другим лидерам, в числе которых были Дональд Трамп и Владимир Путин, Макрон призвал бороться за мир и заклеймить национализм, который президент Франции назвал предательством настоящего патриотизма.

Церемонии по случаю столетия с момента окончания Первой мировой войны прошли также в Австралии. В Канберре у Национального военного мемориала прошел парад ветеранов, в Аделаиде с самолета были сброшены тысячи бумажных маковых цветков в память о погибших.

В столице Новой Зеландии Веллингтоне был произведен орудийный салют.

Памятные мероприятия прошли также в Индии, которая потеряла на полях сражений в Европе 74 тысячи своих солдат.

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Возглавил церемонию поминовения павших принц Уэльский
Политики у Кенотафа Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Премьер-министр Тереза Мэй, а также ряд бывших премьер-министров и видных политических деятелей Великобритании почтили память павших двумя минутами молчания
Королева с двумя герцогинями наблюдает за церемонией поминовения Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева Елизавета II наблюдала за церемонией с балкона вместе с герцогиней Корнуольской и герцогиней Кембриджской
Полицейские на церемонии поминовения Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Полицейские, которые несли службу во время церемонии, также склонили головы в знак памяти
Парад ветеранов Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption После возложения венков, сотни ветеранов приняли участие в ежегодном параде
Ветераны проходят маршем мимо Кенотафа Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption День перемирия ежегодно отмечается 11 ноября по случаю прекращения военных действий в Первой мировой войне в 1918 году
Королевский гвардеец Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В церемонии у Кенотафа традиционно принимают участие королевские гвардейцы
Инвалиды госпиталя Челси Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В параде также приняли участие инвалиды из Королевского госпиталя в Челси в традиционных красных камзолах
Военные медсестры Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Медсестры из Йоменского медицинского корпуса, основанного в 1907 году
Принцесса Анна салютует ветеранам Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Принцесса Анна салютует ветеранам, которые проходят маршем мимо здания Конной Гвардии на Уайтхолле
Народная процессия у Кенотафа
Image caption Процессия из 10 тыс. человек также прошла маршем от Мэлла до парка Сент-Джеймс
Портрет на песке младшего лейтенанта Уолтера Тулла Правообладатель иллюстрации SWNS
Image caption На песке 32 пляжей в Великобритании были воссозданы лица людей, сражавшихся на полях Первой мировой. Среди них был и первый чернокожий офицер в вооруженных силах Британии Уолтер Тулл. Он записался в армию в 1914 году, дослужился до звания младшего лейтенанта и погиб во второй битве на Сомме в возрасте 29 лет
Волынщица Луиз Маршалл на фоне моста Форт-Бридж Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Волынщица Луиз Маршалл в специальном поминальном килте красного цвета на заре сыграла у моста Форт-Бридж в Эдинбурге традиционную шотландскую мелодию, которую обычно исполняют по случаю окончания битвы.
Поле благодарения в стаффордширском арборетуме Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Поле благодарения в Национальном мемориальном арборетуме в Стаффордшире было "засеяно" красными маками в ознаменование столетия со дня окончания Первой мировой войны
Парад в Форт-Уильяме Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Ветераны в шотландском Форт-Уильяме также приняли участие в параде поминовения
Очередь на церемонию поминовения Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Чтобы попасть на церемонию поминовения в Лондоне, многим пришлось отстоять длинную очередь
На территории церкви Святой Марии в Излворте цифра 100 была выложена из деревянных крестиков с цветком мака посередине Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption На территории церкви Святой Марии в Излворте цифра 100 была выложена из деревянных крестиков с цветком мака посередине.
День поминовения в Эннискилене Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Церемония поминовения прошла и в Северной Ирландии: в Эннискилене, графство Фермана, в знак траура был приспущен британский флаг
Церемония в Военном мемориале Кингс-Парк в Перте, Австралия Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Церемонии по случаю столетней годовщины со дня окончания "войны всех войн", как ее называли, прошли и в других странах. Вот так этот день отмечали в австралийском Перте
Проекция красных маков на крыше Сиднейского оперного театра Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Проекция красных маков на крыше Сиднейского оперного театра.
Президент Макрон выступает на фоне Триумфальной арки Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Церемонию поминовения в Париже у Триумфальной арки возглавил французский президент Эммануэль Макрон.
На церемонию во Францию прибыли лидеры 70 стран, включая президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption На церемонию во Францию прибыли лидеры 70 стран, включая президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель
Владимир Путин Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Был приглашен на церемонию и президент России Владимир Путин.
Белая голубка в Брюсселе Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В Брюсселе, у Колонны Конгресса рядом с могилой Неизвестного солдата в небо была выпущена белая голубка
Ветераны в Гонконге Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Ветераны в Гонконге также возложили венки у местного кенотафа
Парад ветеранов на Мальте Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Ветераны британской морской пехоты прошли маршем мимо кенотафа во Флориане на Мальте
Члены военно-исторических клубов в форме французской армии времен Первой мировой в Царском селе Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Члены военно-исторических клубов в форме французской армии начала прошлого века собрались на церемонию поминовения у Братской могилы в Царском селе, где покоятся воины, погибшие в Первой мировой.

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